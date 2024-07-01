Флешетта - смертельный дождь с аэропланов Поля боев Первой мировой войны стали настоящим полигоном для испытания нового оружия. Бои стали более массовыми, кровавыми и беспощадными. Солдаты всех воюющих сторон столкнулись с действием, противопехотных мин и пулеметов, минометов и осколочных гранат. В армиях появились танки и авианосцы, а отравляющие вещества положили начало оружию массового поражения. На чтение: 1 минута

Поля боев Первой мировой войны стали настоящим полигоном для испытания нового оружия. Бои стали более массовыми, кровавыми и беспощадными. Солдаты всех воюющих сторон столкнулись с действием, противопехотных мин и пулеметов, минометов и осколочных гранат. В армиях появились танки и авианосцы, а отравляющие вещества положили начало оружию массового поражения. Часть новшеств в дальнейшем получили развитие и в разных формах дожили и до наших дней, но не все. Сегодня мы расскажем вам об оружие, которое активно использовалось, правда, не очень длительное время и с совершенствованием авиации было заменено более эффективным.

Первая проба пера

Действительно, это оружие очень напоминало заостренные перья, которые сыпались на головы пехоты и конницы. Правда, название эти смертельные перья назывались флешетты и изобрели и начинали их использовать французы.

Авиация в годы Первой мировой войны, только зарождалась, только становилась на крыло и особых изысков в виде вооружения себе позволить не могла. Авиация использовалась в основном для ведения разведки и обеспечения связи, но уже появились первые прототипы истребителей и бомбардировщиков.

Летящий где-то в облаках аэроплан особых эмоций у солдат не вызывал. Ну летит, и пусть летит железяка… Но вот пролетающие высоко в небе летчики стали задумываться как побольше насолить неприятелю. Для этого они брали в полет револьверы, винтовки, ручные пулеметы и обыкновенные гранаты. Отсутствие прицельных приспособлений, сводили их потуги практически к нулю. Вот и родилась идея о необходимости оружия, которое могло бы работать по площадям. Тем более, что большие скопления пехоты и конницы они наблюдали постоянно. Время тяжелых бомб еще не пришло, и изобретателям на помощь пришла обычная физика. На войне гравитацию, никто не отменял, и сброшенные с самолета флешетты уже у земли, имели и смертельную, и убойную скорость.

Смерть с самолета

Французское изобретение очень понравилось в Германии и России. У немцев они представляли небольшой металлический стержень, очень похожий на карандаш. С одного конца он был заострен, а с другой имел специальные выемки, которые служили оперением. На некоторых флешеттах немцы даже делали надписи: Изобретено во Франции, сделано в Германии». Французы с немецким юмором получали свое изобретение. В русских войсках флешетты еще называли «Стрелками» и русские военные инженеры создали несколько типов флешетт, а также специальных пуль для сброса с самолетов.

Были придуманы специальные ящики-контейнеры, которые крепились под самолетом. При обнаружении скопления вражеских войск, контейнер раскрывался, и смертельные флешетты неслись на встречу с солдатами. Стабилизатор или оперение несли ее острием в низ, а у земли они обладали достаточно пробивной силой. Достаточно сказать, что они были в состоянии пробить 15 сантиметровые доски.

А еще флешетты при падении издавали резкий звук, который до смерти пугал лошадей и давил на психику солдат противника. Между прочим, в следующей войне немцы специально ставили на бомбы приспособления, которые также издавали ужасные звуки. Очень эффективны флешетты были против конницы. Объект был крупнее, и результативность была выше. Как не странно, но большинство авиаторов это оружие недолюбливали, считая его кровавым и грязным.

К чести авиации, она совершенствовалась семимильными шагами и уже в скором времени флешетты были заменены бомбами. Флешетта была эффективна, когда срабатывал фактор неожиданности. Война перешла в стадию позиционной, и солдаты зарылись глубоко в землю. Солдата в окопе и не каждая бомба достанет, где уж какая-то флешетта. Блиндажи, навесы из бревен и земли стали надежными заслонами для падающих с неба стрел. Постепенно использование флешет становилось эпизодическим и пропало совсем. Но вот Россия производила их до конца войны и есть данные, что последний раз красные летчики их использовали против конницы белых осенью 1919 года.

Р.S.

Но нельзя сказать, что флешетты исчезли окончательно. Их замечательные баллистические качества и высокая проникающая способность продолжала привлекать оружейников. Например, очень похожий боеприпас для своего экспериментального автомата АО-27 использовал конструктор Д. И. Ширяев в 1961 году. Были попытки использовать флешетты и в артиллерии. Они и сейчас используются в качестве готовых поражающих элементов в вооружении американской и российской армий.

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