Финикия в составе Ассирии и Персии На сколько сильными и уверенными финикийцы чувствовали себя на море, на столько же слабыми и уязвимыми они были на суще. Раздробленность и отток населения в колонии не позволял Финикии обзавестись полноценной армией. По факту, защита города ложилась на плечи исключительно его правителя и жителей. На чтение: 7 минут

На сколько сильными и уверенными финикийцы чувствовали себя на море, на столько же слабыми и уязвимыми они были на суще. Раздробленность и отток населения в колонии не позволял Финикии обзавестись полноценной армией. По факту, защита города ложилась на плечи исключительно его правителя и жителей. Помощи ждать было не откуда. И если до середины 800-х годов у Финикии отсутствовали серьёзные враги, то потом ситуация резко изменилась. Начался расцвет Ассирийского царства. Приблизительно в 858 году до н.э. к власти пришёл Салмансар III. И он начал военную кампанию против Финикии. Разрозненные города ничего не могли противопоставить грозной ассирийской армии. И все они были завоёваны. Однако Салмансар не стал их разрушать. Царь обложил финикийцев данью, превратив в вассалов. Соответственно, города обладали некой свободой, на которую ассирийский царь не стал покушаться.

А вот Тиглатпаласар III к 738 году до н.э. официально включил почти все финикийские города в состав своего государства. В качестве вассалов остались только Тир и Библ, но им за это пришлось заплатить высокую цену. Финансовая нагрузка была столь велика, что в 720-х годах Тир, Библ и Сидон, войдя в антиассирийскую коалицию, подняли восстание. Вместе с ними взбунтовались города Сирии и Палестины. Но ассирийский царь Саргон II подавил восстание.

Пытались освободиться финикийцы и при следующем ассирийском царе – Синаххерибе. И тоже безуспешно. Более того, по приказу правителя финикийцы помогли ассирийцам возвести верфи на Тигре, а потом и построить корабли. Синаххерибу нужен был флот, чтобы добраться до островов, расположенных в Персидском заливе. Там находился город Нагита, в котором укрылся Мардука-апла-иддина II – вавилонский царь, который на протяжении долгого времени пытался добиться независимости от Ассирии. Но войска Синаххериба были сильнее.

В последующие годы финикийские города постоянно поднимали восстания, примыкая к самым различным антиассирийским коалициям. Но добиться свободы у них так и не получилось. Когда Ассирийская империя погибла, Финикия оказалась в зависимости от Вавилонского царства. Торговцы и мореплаватели несколько раз восставали, но безрезультатно.

На смену вавилонянам пришли персы. В 539 году до н.э. Кир II Великий завоевал Вавилон, после чего его войска направились к Финикии. Сил на войну у финикийцев не было, поэтому многие города добровольно влились в новую империю. А Кир объединил их в единую сатрапию. Спустя время Тир, Библ, Сидон и Арвад получили статус вассальных царств с расширенной автономией. И управлялись они финикийскими правителями, а не персидскими.

Однако несмотря на привилегии финикийцам всё же пришлось принять участи в греко-персидских войнах. Сначала Дарию I, а потом Ксерксу I они предоставили флот. А после поражения персов в битве при Саламине в 480 году до н.э. в неудаче Ксеркс обвинил именно финикийцев.

Новые хозяева Финикии: македонцы, селевкиды, римляне и арабы

В 332 году до н.э. в финикийские земли вторглись новые завоеватели – македонцы. Царь Александр, разгромив персидские войска Дария III, быстро расширял свою империю. Его армия осадила Тир, который отказался добровольно сдаться. Последовала долгая и мучительная осада. Поскольку шансов на успех практически не было, многие жители города уплыли в Карфаген. В конце концов, спустя 7 месяцев, Тир пал. Остальные города предпочли сдаться, в том числе и Сидон.

Несмотря на то, что в империи Александра Македонского проводилась политика эллинизации, Финикию это практически не затронуло. Македонцы даже сохранили исходные названия городов, не став переименовывать их на греческий лад.

После распада империи Александра Македонского Финикия оказалась под контролем Селевкидов. Затем на некоторое время перешла под управление Птолемеевского Египта. Но Селевкиды вскоре сумели отвоевать Финикию обратно. Города по-прежнему пользовались привилегиями и расширенной автономией. В 82 году до н.э. Финикия оказалась во власти армянского правителя Тиграна Великого. Но спустя всего пару десятилетий у древних земель появился новый хозяин – Римская империя. Финикия, попавшая в состав провинции Сирия, лишилась всех привилегий и автономности. Начался мощный процесс романизации территории, который усилился после 395 года, когда Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Примерно в то время финикийцы исчезли как народ, умер и их язык. Они просто смешались с разношёрстным населением огромного государства, потеряв самоидентификацию.

В VII веке, когда державой Сасанидов правил Хосров II, Финикия вновь стала центром ожесточённых сражений. Сасанидскому правителю удалось завоевать эти земли у Восточной Римской империи. Однако спустя несколько лет Константинополь вернул их себе. Но уже в 640-х годах и Сасанидская держава, и Восточная Римская империя оказались разбиты арабами. И Финикия перешла под контроль халифата. Начался процесс арабизации и исламизации земель.

В XII веке территория попала в состав Иерусалимского королевства крестоносцев. В 1261 году здесь хозяйничали Мамлюки. А в 1517 году земли оказались во власти османского султана Селима I.

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