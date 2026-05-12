Фаланга – революционное изобретение Древней Греции Важнейшим условием гражданства в полисной культуре было участие в ополчении – в случае войны мобилизации подлежало всё мужское население.

Важнейшим условием гражданства в полисной культуре было участие в ополчении – в случае войны мобилизации подлежало всё свободное мужское население, то есть полноправные граждане полиса. Передовой военной тактикой того времени считалась восточная, в частности персидская: сначала оба войска осыпали друг друга стрелами, камнями из пращей и дротиками, а когда метательные снаряды заканчивались, сходились врукопашную, и тогда дело решал численный перевес или индивидуальная подготовка.

Воины в той же Персии составляли отдельное сословие, их тренировали с детства и всю жизнь (подготовка лучника занимала несколько лет регулярных тренировок). Например, персидская гвардия (т.н. "бессмертные") сначала профессионально обстреливала врага из луков, потом встречала его в ближнем бою как тяжёлая пехота, а отступающего противника преследовала верхом на конях.

Разумеется, сравнительно малочисленные греческие полисы такого себе позволить не могли. Их ресурсов хватало лишь на содержание небольшого отряда отборных воинов-профессионалов. Исключением были разве что спартанцы, где воинами были все мужчины, с ранней юности и всю жизнь занимавшиеся только военным делом, всю трудовую деятельность возложив на подчиненное население - илотов. И тогда греки, дабы уравнять шансы с профессиональными воинами и варварами, предложили революционное в военном деле изобретение – фалангу.

Считается, что впервые построение фалангой применил в 669 году до н.э. царь Аргоса Фидон (считавший себя потомком Геракла), что позволило ему разгромить в полевом сражении доселе непобедимых спартанцев. Подход был чисто практическим: если раньше в первые 2-3 ряда ставили подготовленных и бронированных воинов, а за ними необученных и гораздо менее защищённых ополченцев (которые в случае прорыва первых рядов гибли на месте), то Фидон сделал наоборот: профессионалы встали позади в резерве, а перед ними – построенные особым образом и прикрытые щитами ополченцы с длинными 3-хметровыми копьями.

Воины выстраивались в несколько шеренг (от 8 до 12) образуя "стену щитов и лес копий", о которые разбивалась сколь угодно отважная атакующая толпа. Павшего воина из первых шеренг тут же замещал воин из следующий шеренги, так что пробить строй было почти нереально.

Всё вооружение граждане закупали сами и хранили дома. Вооружены фалангиты были трёхметровым греческим копьём "дори", хорошо сбалансированным и предназначенным не для фехтования, а для самых простых колющих ударов из-за щита ("асписа"). Помимо копья на всякий случай фалангит мог иметь прямой короткий меч "ксифос" (60 см), который использовался только для колющих ударов на близкой дистанции. Был у греков и пригодный для рубки более длинный (70 и более см) меч, называвшийся "махайра", но его использовала в основном кавалерия. Что касается защитных доспехов, то панцири, закрытые "коринфские" шлемы и поножи на торчащую из-под щита левую ногу имели только первые три-четыре ряда. Все последующие имели более простой открытый шлем и копьё, ибо до них дело обычно не доходило – пока фаланга "давила", потери её были минимальны.

Что значит "давила"? Представьте себе блестяще обученного перса с двухметровым копьём, который ещё до того, как мог нанести удар, натыкался на трёхметровое копьё гоплита, и пока он пытался отбить удар щитом, гоплит из второй шеренги уже ранил его своим копьём. Столкнуть же его не получалось: и сам гоплит тяжелее за счёт щита, да за ним стоят еще 8, а то и 12 рядов… Разумеется, чтобы действовать как единый боевой механизм, требовалась изрядная подготовка: умение ходить (и даже бежать) в ногу, чему гоплитов главным образом и обучали, используя в качестве команд и задания ритма военную музыку.

Ещё одним важным направлением была физическая подготовка. К примеру, один только щит гоплита весил 8 кг, плюс – всё остальное. Таскать на себе подобное, а тем более сражаться при этом неподготовленный человек не мог. Поэтому спорт у греков был дисциплиной обязательной для всех граждан, кроме, разве что, лежачих больных и инвалидов. Практиковался даже своеобразный "гоплитодром" – гоплиты бегали кроссы в полной боевой гоплитской выкладке, чем кроме греков тогда никто не занимался.

Тактика использования фаланг у различных полисов была разная. Например, афиняне любили атаковать бегом: несколько тысяч гоплитов, словно ощетинившийся копьями молот, с разбегу врезались во вражеский строй и раскалывали его. Примером использования этой тактики может служить знаменитое сражение при Марафоне против персов, имевших над афинянами двойное преимущество. Когда персы привычно начали обстрел, афинская фаланга бегом преодолела поражаемое пространство и буквально смела персидское войско, потеряв менее 200 человек.

Интересную тактику "продавливания" вражеской фаланги применил против спартанцев фиванский полководец Эпаминонд в битве при Левктрах. Имея 6 тысяч гоплитов против 10 тысяч спартанских, он построил войско в виде кочерги, короткое звено которых составлял отряд отборных хорошо бронированных воинов: по фронту это было не более 10 человек, в глубину же – 50 рядов, которые, когда две фаланги сошлись, смели на своём участке 10 рядов спартанцев, выйдя во фланг их фаланге и устроив разгром (в бою тогда пал даже спартанский царь и охранявшие его лучшие воины).

Своя тактика использования фаланг была у спартанцев: они не бежали, а атаковали спокойным шагом, создавая у противника ощущение неотвратимой гибели. Впрочем, помогало это не всегда: неторопливую спартанскую фалангу могла атаковать по флангам, а то и с тыла лёгкая пехота, забрасывая гоплитов стрелами и дротиками. Что и сделали афиняне, одержав победу над спартанцами в битве при Лехее. После чего все полисы принялись усиленно развивать лёгкую пехоту (пельтастов), а при возможности – прикрывать фланги своих фаланг конницей.

Тем не менее, изобретённая греками тактика фаланг оставалась господствующей на поле боя вплоть до появления македонской фаланги с её 6-метровыми копьями.