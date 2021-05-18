Эти странные братья В феврале 1910 года русские масонские ложи официально порвали зависимость от своего учредителя – Великого Востока Франции. Тем самым они поставили себя вне мировой организации Вольных каменщиков и проектов глобального переустройства. Чем был вызван столь решительный шаг? Должного объяснения он не получил – притом что активность русского масонства в начале XX века и роль его в Февральской революции освещены в нашей исторической литературе предостаточно. Мы обратим внимание на некоторые тонкие обстоятельства, проливающие свет на тактику «братьев» в борьбе с монархией.Отстранение Николая II от власти с отречением в пользу сына или брата сделалось идеей фикс либерального клана. Его неформальный лидер, экс-премьер... На чтение: 3 минуты

В феврале 1910 года русские масонские ложи официально порвали зависимость от своего учредителя – Великого Востока Франции. Тем самым они поставили себя вне мировой организации Вольных каменщиков и проектов глобального переустройства. Чем был вызван столь решительный шаг? Должного объяснения он не получил – притом что активность русского масонства в начале XX века и роль его в Февральской революции освещены в нашей исторической литературе предостаточно. Мы обратим внимание на некоторые тонкие обстоятельства, проливающие свет на тактику «братьев» в борьбе с монархией. Отстранение Николая II от власти с отречением в пользу сына или брата сделалось идеей фикс либерального клана. Его неформальный лидер, экс-премьер страны граф С.Ю. Витте меж своими, не стесняясь, называл царя «кретином». Однако цареубийства или, не дай бог, социальных потрясений, он не хотел. Опыт 1905 года подсказывал, что единственное средство принудить самодержца к уступкам – всеобщая стачка. Акция, которая требует взаимодействия двух ведущих оппозиционных сил – либеральной буржуазии и ведомого социалистами рабочего класса. Пролетарии не работают, сколько нужно, промышленники оплачивают им простой. Изъян союза заключался в том, что он имел временный характер и осенью 1905 года создавался под конкретную задачу – получение высочайшего согласия на создание законодательной Думы. После победы 17 октября 1905 года альянс распался, и чтобы повторить атаку на императора, его предстояло восстановить. Впрочем, в Зимнем дворце «уроки Октября» тоже выучили. Древнеримская мудрость о разделении ради власти оказалась как никогда актуальной. Нельзя допустить, чтобы социалисты и либералы вновь скооперировались. И в каждую образовавшуюся трещину немедленно вбивался клин: между социал-демократами и эсерами, большевиками и меньшевиками, октябристами и кадетами. Либералов старались приласкать, социалистов прессинговали. Разница в подходах (одним – «пряник», другим – «кнут») работала на ту же идею: воспрепятствовать возрождению опасного союза. В таких условиях нечего было и думать об открытом органе, напоминающем координационный центр оппозиционных партий. Полиция прикрыла бы его немедленно, отправив инициаторов известно куда. Но и подпольный центр просуществовал бы недолго. Шанс продержаться на плаву достаточный срок имела организация, замаскированная под нечто хорошо знакомое, желательно одиозное, а лучше, давно всем надоевшее. И это нечто никто не должен был воспринимать всерьез.

Великий князь Николай Михайлович

pinterest.ru

Масонство на роль такой маски подходило идеально. За пару столетий «вольные каменщики» обросли слухами, сплетнями, россказнями, свидетельствующими обо всем и ни о чем. То ли есть в них сила, то ли нет. То ли они правят миром, то ли не правят. То ли зависят от них сильные мира сего, то ли не зависят… В общем, на масонов продолжали коситься, но видели в каждом скорее юродивого, чем революционера.

На заре XX века русские масоны были точь-в-точь такими «блаженными», пока не попали в поле зрения двух очень важных персон – великого князя Николая Михайловича, знаменитого историка, и его друга графа Алексея Анатольевича Орлова-Давыдова. Именитый дуэт посредством денежных вливаний и политического покровительства подчинил себе масонский кружок и превратил в координационный центр революционеров. Правда, не сразу.

Алексей Анатольевич Орлов-Давыдов

http://kaliki.ru/syzran

На первых порах обоих вдохновлял османский пример. Младотурки, будучи, в основном, офицерами, летом 1908 года отстранили от власти султана Абдул-Хамида II. Почему бы не повторить их успешный опыт в России?! Масон, грузинский князь, отставной офицер-преображенец Д.И. Бебутов горячо выступал за такой вариант. Тандем поддержал его и поручил записать в масоны нужных военных, чтобы затем устроить против Николая II такую же, как в Турции, революцию или… мятеж. Увы, память о декабристах рождала сомнения в верности избранного пути и побуждала искать дополнительные варианты. И тут в поле зрения знатной пары появился скромный депутат Государственной Думы от Томска. Звали его Николай Виссарионович Некрасов, и предложил он идею, гениальную в своей простоте: преобразовать масонские ложи в координационный центр оппозиционных партий. Никаких военных авантюр, заговоров и прочих рискованных проектов. Люди просто встречаются, чтобы пообщаться, узнать последние новости, посидеть с «братьями» за чашкой другой чая или чего покрепче. Самое интересное и важное докладывается лидерам, а те решают, как воспользоваться той или иной информацией. Принципиально новое – способ подбора «братьев». Не всех подряд, а ведущих членов всех ключевых антимонархических движений. По сути, вновь принятые «братья» станут связными, через которых центр восстановит доверие между социалистическими и буржуазно-либеральными партиями. Облик масонов поможет избежать пристального интереса полиции и властей, даст время на разработку и подготовку главной акции, сиречь новой всероссийской стачки. В феврале 1910 года с благословения дуэта Некрасов возглавил масонские ложи и тогда же порвал с «Великим Востоком Франции». Зависимость от него была слишком обременительна и могла помешать выполнению главной задачи – поиску и вербовке «связных» от разных партийных структур. Зависимость от двух теневых шефов также тяготила Николая Виссарионовича. Будучи сам левым кадетом, он привлек в масоны многих своих сотоварищей, создав себе этим прочную опору, и приступил к выполнению главной задачи – вербовке активистов из других партий. За пять лет масонами стали делегаты от всех левых течений, кроме большевиков. Однако и они не отвергли сотрудничество, а из осторожности поставили между собой и «Великим Востоком народов России», как масонская организация называлась с 1912 года, посредника – известного адвоката Н.Д. Соколова.

Николай Виссарионович Некрасов

Pinterest.ru

К 1914 году координационный центр, хорошо замаскированный от полиции и иных любопытных, Некрасов сформировал. Теперь предстояло опробовать новый политический инструмент на практике. Однако, как ни странно, секретное оружие оппозиции так и не выстрелило в намеченном направлении. Даже когда для всероссийской стачки складывались благоприятные условия, как в июле 1914-го и августе 1915 года, Некрасов медлил. В конце концов, встревоженные «спонсоры», великий князь и граф, летом 1916 года решили сменить лидера на эсера-трудовика А.Ф. Керенского. Рокировка сорвалась во многом благодаря прозорливости Некрасова, создавшего в «Великом Востоке народов России» сильную «фракцию» верных ему левых кадетов. Сторонам пришлось заключать компромисс: поставить во главе лож двух «сопредседателей». Керенскому надлежало в час «Х» запустить механизм всеобщей забастовки, если Некрасов опять ничего не предпримет. Стоит заметить, что с 1916 года масонскому центру в грядущих событиях отводилась вспомогательная роль. Организацию стачки решил взять на себя А.И. Гучков, Председатель Центрального Военно-промышленного комитета, в масонах не состоявший. Он сформировал при себе особую Рабочую группу под руководством меньшевика К.А. Гвоздева. Она занималась подготовкой забастовки, апеллируя к которой генералы царской свиты на одной из станций на пути между Ставкой и Петербургом под охраной «революционной» армейской части намеревались убедить царя подписать акт отречения. Оба патрона русских масонов ошибались, полагая, что Некрасов пасовал из-за недоверия этому плану или недостатка решимости. В нужный момент он проявит ее в полной мере. Дело в том, что его замыслы простирались куда дальше, нежели у Гучкова и даже собратьев-конституционалистов. Он мечтал о большем – о провозглашении России республикой. И ждал благоприятного момента, чтобы реализовать свою программу- максимум. Литература: 1. Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990. 2. Брачев В.С., Шубин А.В. Масоны и февральская революция 1917 года. М., 2007. 3. Николаевский Б.И. Русские масоны и революция. М., 1990. 4. Поликарпов В.В. Из следственных дел Н.В. Некрасова 1921, 1931 и 1939 годов // Вопросы истории. 1998. № 11—12. 5. Старцев В.И. Русское политическое масонство начала XX века. СПб., 1996. Об авторе: Писаренко Константин Анатольевич См.: /read/articles/komu-ponadobilos-krovavoie-voskriesienie