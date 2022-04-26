Еще один солдат вернулся домой На чтение: 1 минута

Сегодня в полдень на Аллее воинской славы Троекуровского кладбища г. Москвы состоялосm торжественное захоронение бойца, погибшего в 1941 году.

Останки Крюкова Алексея Игнатьевича были найдены АППО «Днепр-Украина» в районе с. Юровка Киево-Святошенского района и опознаны по записке, вложенной в солдатский медальон. Под залпы оружейного салюта и звуки военного оркестра, в присутствии родственников, почетного эскорта и представителей военно-патриотических объединений они преданы земле.

На церемонии отдания последних почестей, организованной Российским военно-историческим обществом совместно с Поисковым Движением России и Правительством Москвы, выступил Заведующий сектором Поисковой работы и военно-исторической реконструкции Российского военно-исторического общества подполковник Сергей Александрович Мачинский. Он сказал: «Погибший защищал свою Родину, не разделяя ее на Россию и Украину. И своей гибелью он не только приблизил нашу победу в той войне, но и объединил огромное количество разных людей – от украинских поисковиков до московских чиновников, представителей общественных организаций и просто неравнодушных. Это еще раз доказывает, что даже сегодня мы – единый народ, и попытка искусственно нас разделить – не пройдет! И наши павшие – этому порука…»

И к сказанному сложно что-либо добавить.