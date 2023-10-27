Энтузиасты от земств. Кто просвещал и лечил русских крестьян? Император Александр II вошел в историю под благозвучным прозвищем «Освободитель» – в 1861 году он подписал Манифест об отмене крепостного права. Крестьянская реформа повлекла за собой и другие перемены. На чтение: 3 минуты

Император Александр II вошел в историю под благозвучным прозвищем «Освободитель» – в 1861 году он подписал Манифест об отмене крепостного права. Крестьянская реформа повлекла за собой и другие перемены. Спустя три года в Российской империи появляются органы местного самоуправления – земства. Они имели право заниматься обустройством школ, дорог и больниц на селе. Так зародились профессии земских учителей и врачей. Их деятельность трудно назвать простой: борясь с невежеством крестьян, с одной стороны, и противодействием властей – с другой, специалисты от земств старались сделать жизнь в сельской местности более комфортной и безопасной.

Ученье свет, а неученых – тьма

К середине 60-х годов девятнадцатого столетия подавляющее большинство крестьян оставалось неграмотным. Когда 14 июня 1864 года вышло «Положение о начальных народных училищах», к ним отнесли в том числе и земские школы. В новых учебных заведениях проводили по три года, причем дети разных ступеней обучения находились в одной классной комнате с единственным на всех учителем. А ведь в одной земской школе могло находиться до 50 детей! К началу XX века ситуация несколько изменится: учебный курс продлят до четырех лет, а заниматься учащиеся будут в двух классах с двумя учителями. Такие земские школы получили название двухкомплектных. Здесь детей всех сословий (но преимущественно крестьянского) учили русскому языку и простой арифметике, церковному пению и Закону Божьему. Главной целью преподавателей было познакомить учеников хотя бы с основами грамоты, показать им, как читать и писать. Обучение было бесплатным: содержали школы сами земства, контролируемые министерством народного просвещения. К 1911 году таких учебных заведений по всей стране было почти тридцать тысяч.

В земских школах мальчики и девочки занимались вместе – раздельного обучения на данном уровне не существовало. Чтобы не нарушить дисциплину и дать необходимые знания всем, учитель обычно распределял разные задания по трем классам, даже если они находились в одной комнате. Одним он предлагал самостоятельные работы по грамматике или решению несложных задач, другим – раздавал тексты для чтения и дальнейшего пересказа, а третьим в это время объяснял новую тему. Главным предметом на протяжении всего обучения оставался русский язык. На уроках читали короткие рассказы, их объем и сложность увеличивали постепенно. Самая распространенная и поныне форма проверки грамотности – диктант – широко применялась земскими учителями. Чуть позднее они разнообразили программу и внесли туда изложение. По завершении всего учебного курса самые одаренные ученики, которым на тот момент было 12-15 лет, уже могли писать сочинения на свободную тему. Что касается арифметики, то здесь учителя отдавали предпочтение не письменным заданиям, а устному счету. Считалось, что этот навык подготовит сельских детей к повседневной жизни, где часто приходится считать «в уме», а не искать карандаш и лист бумаги.

Стать земскими учителями могли как мужчины, так и женщины, причем профильного образования от них не требовали. Куда важнее было получить специальное свидетельство, а также провести «открытый» урок и продемонстрировать свои навыки комиссии. Труд земского учителя оплачивался довольно скромно. В 1870-х годах жалование составляло порядка 150 рублей в год, к началу 1900-х – 300 рублей. У педагогов часто не было собственного жилья. Отправляясь в село, они снимали «углы» и скромные комнаты в домах или избах, а иногда и вовсе жили в той школе, где вели уроки. «Жилое» место отгораживали перегородкой от остальной части класса. Случалось и так, что за всю жизнь земский учитель так и не находил возможности накопить средств на собственное жилье. Однако этот факт не смущал представителей интеллигенции, с огромным энтузиазмом отправлявшихся нести просвещение крестьянам. Народники и вовсе полагали, что находятся в долгу перед теми, чье положение веками оставалось бесправным. К 1906 году в Российской империи не было ни одной губернии, где земства испытывали бы недостаток в преподавателях. Более того, на одну должность, как правило, претендовало сразу несколько человек. Земские учителя старались не только дать своим подопечным начальное образование, но и воспитать их. В своих отчетах они сообщали, что со временем школьники становятся более чуткими и вежливыми, легко воспринимают важные нормы поведения. Телесные наказания в земских школах не применялись – эту меру называли отжившей свой век и негуманной.

На прием к врачу – с опаской…

До отмены крепостного права ситуация с медициной на селе была незавидной. Крестьяне почти не получали необходимой помощи. Хотя земства изначально тоже не планировали заниматься здравоохранением, частые эпидемии заставили их изменить планы. Все уезды России разделили на врачебные участки, в каждом из которых построили по маленькой больнице. Внутри обустроили несколько коек, амбулаторию, а также инфекционное и родильное отделения. У врачей, в отличие от учителей, было больше шансов получить квартиру, хотя некоторые так много времени проводили за лечением пациентов, что и ночевать им приходилось фактически на рабочем месте. Официально в обязанности земского врача входили такие манипуляции: вправлять вывихи и вскрывать флегмоны, а также ампутировать конечности, если их уже невозможно спасти. Однако на самом деле доктора проводили сложные операции и были вынуждены в одиночку делать работу сразу нескольких специалистов. В начале 1870-х годов, когда земская медицина только зарождалась, один врач принимал всех людей, съезжавшихся в больницу из округи в 10-40 верст.

Жалование врача зависело от образования и опыта работы. В среднем земский врач получал от 900 до 1500 рублей – сумма на тот момент немалая. Правда, несмотря на хороший заработок, в первые годы существования земств специалистов не хватало. Ситуация складывалась противоположно той, что была у вышеупомянутых учителей. Через 5-7 лет после земской реформы докторов в бесплатных больницах на селе по всей России насчитывалось менее тысячи. Виной всему оказались тяжелые условия труда, требующие не только физической выносливости, но и, как выразились бы сегодня, стрессоустойчивости. Врачи принимали пациентов допоздна, порой ночью по бездорожью спешили на вызовы, спасали людей от верной смерти, а сами могли заразиться и погибнуть. Другая проблема заключалась в том, что крестьяне не желали идти на контакт с доктором. Они боялись приходить в больницы, во время лечения осыпали проклятиями и до последнего молча терпели самые страшные симптомы. Некоторые сельские жители охотно распространяли слухи, дескать, земские врачи «морят до смерти», запугивая своих родственников и соседей. Сказывалась и общая неосведомленность о том, как правильно нужно лечиться. Случалось так, что, получив недельное количество лекарств, пациент выпивал их разом, а то и щедро делился со своими близкими. Анекдотичные случаи о том, как крестьяне помещали горчичники поверх одежды, а таблетки от головной боли прикладывали к голове, тоже стали в трудовой жизни земских врачей частью реальности.

Немало таких историй есть в «Записках юного врача» Михаила Булгакова. В начале XX века он работал земским доктором в деревне Никольское Смоленской губернии. В аттестации, которую земство выдало Булгакову, отмечено, что за год он принял более пятнадцати тысяч больных. По самым скромным подсчетам, это больше 40 человек в день! Писатель утверждал, что часто приходилось отказывать пациентам, принять которых просто не оставалось времени. В годы Первой мировой войны, когда Михаил Булгаков посвятил себя медицине, число земских врачей в Российской империи увеличилось до трех тысяч. Со временем они смогли заслужить доверие крестьян и научились общаться с ними просто и доверительно. Врачам в этом нелегком деле помогали земские учителя. Вместе энтузиасты долго и упорно объясняли сельским жителям, как важно соблюдать правила гигиены, принимать лекарства не «на авось», а по рецепту, не терпеть боль и сразу обращаться к врачу, а не к знахарям и повитухам с сомнительными знаниями.

Обложка: Н.П. Богданов-Бельский « Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского», 1895 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru