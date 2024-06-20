Эксперт РВИО Егор Яковлев: отец Урсулы фон дер Ляйен помиловал нацистского убийцу Эрих Густав Шарфеттер - серийный нацистский садист-убийца, приговоренный к 18 пожизненным срокам, помилован отцом Урсулы фон дер Ляйен. На чтение: 5 минут

В России впервые опубликованы документы о преступлениях и оправдании Эриха Густава Шарфеттера - серийного нацистского убийцы, приговоренного к 18 пожизненным срокам и помилованного отцом Урсулы фон дер Ляйен.

Эксперт Российского военно-исторического общества, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев вместе с группой учёных отыскал и впервые перевел на русский язык документы следствия по делу нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, которого 1 февраля 1980 года земельный суд г. Штаде (ФРГ) приговорил к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР.

1 февраля 1980 года земельный суд г. Штаде (ФРГ) приговорил нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, совершенных в концлагере на оккупированной территории СССР. Десять лет спустя, в феврале 1990 года, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт (CDU) – отец председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен (CDU, в 1976-1999 годах возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии) – помиловал его ввиду преклонного возраста и ухудшения здоровья. Освободился Шарфеттер 30 марта 1990 года. Умер в 1998 году в возрасте 90 лет.

Эрих Густав Шарфеттер (Erich Gustav Scharfetter) родился в Данциге 27 мая 1908 года, после школы пробовал себя в различных сферах деятельности, параллельно вступив в НСДАП (с февраля 1931 года) и в общие СС (с ноября 1933 года). В июле 1939 года был призван в ваффен-СС, где получил военное и санитарное образование. Участвовал в польской кампании, затем служил в различных подразделениях СС в качестве санитара, пройдя дополнительную подготовку по борьбе с болезнями и эпидемиями.

Осенью 1943 года Шарфеттера направили в оккупированную Эстонию в филиалы концлагеря Вайвара – Эреда, Куремяэ, Йыхви, – где он совершил свои преступления, за которые десятилетия спустя предстал перед судом. Эти лагеря были созданы в рамках ликвидации гетто в Прибалтике и Белоруссии. Командиром комплексов концлагерей Вайвара был гауптштурмфюрер СС Аумайер (Aumeier, казнен в Польше в 1948 году), медицинская часть находилась в ведении первого лагерного врача, оберштурмфюрера СС Франца фон Бодманна (Franz von Bodmann). Внешнюю охрану несли эстонские полицейские батальоны, внутренний распорядок поддерживался заключенными-капо. Штат немцев был небольшим, основной контингент служащих – коллаборационисты.

После эвакуации из Эстонии в связи с приближением Красной Армии Шарфеттер служил в концлагере Штуттхоф , филиале Троли. Там получил травму ноги и с осени 1944 находился в военном госпитале. В последние месяцы войны перебрался в Гамбург, где и остался жить вместе с семьей. С 1956 года ходил в море в качестве помощника машиниста на различных судах компании «Хапаг». После того, как в ноябре 1960 года жена написала ему, что ими заинтересовалась полиция, Шарфеттер сошел с судна «Гамбург» в Порт-Саиде и попросил убежища в Египте. В следующие годы он работал техником в египетской государственной компании, но в ноябре 1977 года решил вернуться в ФРГ. Его арестовали сразу же по прилету в аэропорт Мюнхена на основании ордера, выданного окружным судом Штаде. 13 декабря 1978 начался судебный процесс.

Суд рассматривал события в лагерях Куремяэ (Kuremea, 500-1000 заключенных), Йыхви (Joehvi, 150 заключенных) и Эреда (Ereda, до 1000 заключенных). Первое обвинение – убийство группы евреев в Куремяэ. Согласно показаниям свидетелей, зимой 1943-1944 годов (календаря они не имели) Шарфеттер прибыл в лагерь и затребовал список больных и нетрудоспособных узников у лагерного медика (тоже из заключенных). Изначально он планировал убивать этих людей инъекциями, для чего приготовил шприц и препараты. При помощи коменданта лагеря Энгста заключенных из списка – их было от 15 до 22 человек, показания свидетелей разнятся – по одному заводили в барак, где они должны были получить смертельный укол.

Но что-то пошло не так: то ли жертвы не спешили умирать, то ли сломался шприц – во всяком случае, но Шарфеттер вдруг начал убивать их киркой, а затем еще перерезал каждому горло. Одной жертве (свидетель заявил, что это была девушка) удалось вырваться из барака, но комендант затолкал ее обратно, и Шарфеттер ее застрелил. Тела убитых передали команде узников для сожжения. Один из членов этой команды вспомнил, что одна из жертв еще подавала признаки жизни, но подсудимый толкнул этого человека в огонь заживо.

Весть о случившемся разнеслась по соседним лагерям, и убийца получил прозвище «Kirkenik», то есть «человек с киркой». Его зверства казались чудовищными даже для концлагеря, так что многие узники хорошо запомнили его в лицо и впоследствии смогли опознать. Сам Шарфеттер все отрицал, однако суд признал его виновным, особо подчеркнув, что он не имел приказа убивать этих людей и действовал из собственных низменных побуждений. За количество жертв была взята минимальная оценка из всех показаний – 15 человек.

Второе доказанное обвинение против Шарфеттера – убийство трех заболевших заключенных в Йыхви в ноябре-декабре 1943 года. Шарфеттер прибыл в лагерь в связи со вспышкой тифа. Выявленных больных отправили на машинах в Вайвара, после чего подсудимый дезинфицировал некоторые помещения и проверил температуру у оставшихся заключенных. Выявив еще трех больных, он вывел их к лагерному туалету. Одна из свидетельниц слышала выстрелы и видела сани с телами убитых, у которых также были перерезаны горла. Вывозом тел Шарфеттер занимался лично. Суд признал его виновным в убийстве трех заключенных.

Другие эпизоды суду так и не удалось доказать:

1. Убийство молодой эстонской еврейки в начале 1944 года в Эреда. Согласно

показаниям свидетельницы, Шарфеттер вместе с другим эсэсовцем резиновыми дубинками избивали узниц, получивших несколько картофелин от кого-то из немцев, затем одну из них застрелил.

2. Расстрел заключенного в Эреда, январь-февраль 1944 году: по словам свидетеля, Шарфеттер выстрелил в 16-летнего заключенного по имени Рубинштейн за то, что тот при сильной диарее не дошел до туалета.

3. Еще один расстрел в Эреда в 1944 году: согласно показаниям свидетельницы, Шарфеттер застрелил заключенного на месте за то, что тот не смог дойти до туалета из-за диареи и справил нужду на месте.

Суд дал нацистскому садисту по одному пожизненному сроку за каждое совершенное убийство – нечастый случай в немецкой правовой практике. Через пять лет после вынесения приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о помиловании, мотивируя их преклонным возрастом и плохим здоровьем отца. После двух неудачных попыток она обратилась в Stille Hilfe («Тихая помощь») – основанную в 1951 году организацию, занимавшуюся облегчением участи приговоренных нацистов, включая прошения о помиловании или уменьшении срока. Одной из идейных вдохновительниц и многолетних активисток «Тихой помощи» была Гудрун Бурвиц, урожденная Гиммлер – дочь рейхсфюрера СС.

В 1988 году одна из активисток, Рутхильд Леманн-Эриксен, обратилась к президенту ФРГ с третьим прошением о помиловании. Упирая на то, что Шарфеттер никогда не признавал своей вины, а осуждение его основано на показаниях «непрямых» свидетелей, она пыталась представить своего подопечного «солдатом-санитаром на войне, выполнявшим свой долг» и бесстрашно боровшимся с эпидемиями в лагерях. Называя Шарфеттера «единственным политическим заключенным в тюрьме», она рисовала трудности его жизни: другие заключенные его избегают, ему уже 80 лет, у него старческий диабет и болезнь Паркинсона, он теряет память и волю к жизни. Этот солдат честно служил – просто не повезло, что в СС, и теперь на него падает тень этой организации, на которую возлагают вину за многие преступления. Разве недостоин он милосердия? Разве гуманно будет позволить ему окончить свои дни в камере?

Ведомство бундеспрезидента не приняло прошение, объяснив, что оно вопросами помилований не занимается – это компетенция федеральных земель. В марте 1989 года министр-президент Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт также отклонил данное прошение, но «Тихая помощь» не сдавалась – уже в декабре Рутхильд Леманн-Эриксен вновь обратилась к нему с той же просьбой. Исследователи Оливер Шрём и Андреа Рёпке в своей книге «Stille Hilfe für braune Kameraden» утверждают, что эта организация, основанная принцессой Хеленой Елизаветой фон Изенбург вместе с епископом Нойхойзлером, всегда имела контакты с высшими политическими кругами и крупными партиями, в том числе, CDU. По какой-то причине четвертый раз оказался удачным: в феврале 1990 года Альбрехт принял решение отпустить серийного убийцу с 18 пожизненными сроками ввиду преклонного возраста и состояния здоровья.

Шарфеттер стал не единственным помилованным нацистским преступником в ФРГ: подобные случаи встречались регулярно в различных федеральных землях. «Тихая помощь» сыграла в этом не последнюю роль.

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Прошение о помиловании от Рутхильд Леман-Эрихсен от 1.11.1988г.

Доктор медицинских наук Рутхильд Леман-Эрихсен, педиатр, Биркенвег 8 -2057 Венторф

Венторф, Гамбург, 1.11.1988

Федеральному президенту господину д-ру Рихарду вон Вайцзеккеру

Бонн

Многоуважаемый господин федеральный президент

Зная, что Вы получили много писем, связанных с помилованием бывших террористов, я пока воздерживаюсь от выражения своей озабоченности. До сих пор я воздерживалась от высказываний на эту тему.

Однако мои последние переживания не дают покоя моей совести, которая требует этой лекции.

В тюрьме Гамбург-Фульсбюттель, где сидит господин Бокс, я, как член «Тихой помощи» опекаю приговорённого к пожизненному заключению. Это господин Эрих Шарфеттер, родившийся 27 мая 1908 года. Он никогда не признавал себя виновным в совершении насильственных деяний, которые ему приписывали косвенные свидетели. Непосредственные свидетели никогда не могли доказать его виновность в подобных преступлениях. Он никогда не был бы способен совершить такое преступление, как я заметила, ухаживая за этим одиноким человеком.

Он — солдат санитарной службы на войне, служивший в войсках СС, прежде всего в качестве дезинсектора в лагерях, где умирали от сыпного тифа. Вернувшись домой в Данциг, после окончания войны он получил работу механика, позже в Египте и Секторе Газа. Его жена осталась с дочерью в Нижней Саксонии, где работала акушеркой. Во время отпуска на родине, во время которого он должен был дать свидетельские показания, его взяли под стражу 17 ноября 1977 года. 21 марта 1978 года его освободили. 28 июня вновь заключили в тюрьму; свидетели инкриминировали ему убийства людей в лагерях.

От своего гарнизона в Кёнигсберге он был вынужден работать дезинсектором в нескольких лагерях, но никогда не состоял в лагерной охране.

Хотя г-н Шарфеттер никогда не признавал свою вину и не мог этого сделать, не считая того, что он проходил обязательную службу в медицинском подразделении войск СС, он был приговорен к пожизненному заключению.

Пересмотр судебного решения не допустили. За 11 лет пребывания в тюрьме г-н Шарфеттер стал очень одиноким. Как единственного «политзаключенного», его сторонились сокамерники, считая «солдатом СС».

За 10 лет заключения он не получил ни «возможности выхода из тюрьмы», ни право на «прогулки», в то время как другие заключенные получили эти льготы раньше.

Только в июне 1987 79-летнему предоставили возможность выхода из тюрьмы интервалом в 6 недель. С июня 1988 года господину Шарфеттеру предоставлялся отпуск 2 дня в месяц, когда он уезжал к себе домой, чтобы навестить могилу жены, которая умерла от «сердечного приступа» во время судебных слушаний. За ним ухаживала дочь, жившая неподалеку. 28 мая 1988 года (прим. 27 мая) господину Шарфеттеру исполнилось 80 лет. Он страдает диабетом и болезнью Паркинсона (неконтролируемое дрожание рук).

Должен ли этот общий долг, который господин Шарфеттер выполняет как «заместитель», как единственный «политзаключённый» в гамбургском Фульсбюттеле, закончиться смертью в заключении?

Разве этот восьмидесятилетний человек не достоин помилования?

Не кажется ли вам бесчеловечным позволить такому восьмидесятилетнему человеку закончить свою жизнь в одинокой камере?

Разве сегодняшние люди не делают себя несвободными, когда отказывают в праве на свободу этому представителю ушедшей эпохи?

Не противоречит ли это заключение в таком возрасте цели правосудия: предотвращение повторного правонарушение, защиты от причинения вреда населению и самому заключенному, сдерживание через конкретный пример?

Применимы ли здесь какие-либо из этих причин, придающих правосудию смысл?

Не возбудит ли наш Господь Бог в нас это требование: человеческое достоинство — милосердие?

Поэтому я хотела бы и должна попросить от «Тихой помощи» для всех нас:

Немедленного помилования 81,5-летнего господина Эриха Шарфеттера, который был заключен в тюрьму пожизненно, чтобы решить вопрос о его окончании жизни на свободе - после пожизненного заключения.

В уверенности, что Вы, уважаемый господин федеральный президент, немедленно (времени может остаться мало) займетесь этой просьбой.

Приветствую с благодарственным уважением.

Подпись

д-р Рутхильд Леман-Эрихсен

Нижнесаксонский земельный архив. Отделение в Штаде (NLA ST Rep. 271a Stade Nr. 725).

Материал подготовлен: Ксения Чепикова, Иван Будилов, Николай Лазарев.