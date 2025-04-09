Египетские номы От первых порогов вдоль всего русла Нила и на многочисленных рукавах его дельты в конце IV тысячелетия до н.э. возникли самостоятельные общины с признаками государственного устройства – своей территорией, столицей, религиозным культом, правящим сословием, вооруженными отрядами, бюрократической прослойкой, символами. Египтяне называли эти округа септ или сепат, но более всего они известны под греческим названием ном. На чтение: 5 минут

Египет делился на две большие природно-хозяйственные зоны – Верхний Египет охватывал земли долины Нила от Нубийских границ до начала дельты, Нижний Египет – саму дельту. Согласно сохранившимся источникам, в Верхнем Египте существовало 22 нома, а в Нижнем – 20 (в раннюю эпоху около 15). В трехтысячелетней египетской истории возвышался то один, то другой ном – и тогда из него выходили династии фараонов, города поднимались до статуса царских столиц, боги нома диктовали верховную волю всему Египту.

Номы на протяжении веков хранили свои культы, свои отличительные черты. Каждый из примерно 120 богов египетского пантеона имел свой храм в одном или нескольких номах. В номах существовали священные животные, которых оберегали и даже мумифицировали. При этом бывало, что жителям одного нома предписывалось убивать тотемных животных соседнего нома, несмотря на то, что в остальном между соседями сохранялись мирные отношения. Боги нома часто несли в себе черты животного-покровителя, поэтому сегодня мы видим египетских богов и богинь с крокодильими, соколиными, львиными, кошачьими, бараньими, шакальими, волчьими головами.

Номовое хозяйство

Появление номов в Египте схоже с появлением городов-государств на Ближнем Востоке. Неолитическая революция, когда производящая экономика вытеснила присваивающую, диктовала свои правила общежития. Земледелие, животноводство и ремесла подразумевали оседлый образ жизни. Стационарные жилища вблизи водоемов, пастбищ и обрабатываемых полей заменили временные стоянки и пещеры. Рост производительности труда вел к росту населения, активному товарообмену, возникновению административных структур и городов.

Археологические находки позволяют проследить эволюцию животноводства в Египте. Доместикация (одомашнивание) крупного рогатого скота (диких туров), свиней (диких кабанов), ослов и собак началось примерно 9000–7000 лет назад на основе местных видов, возможно, группами пастухов, прибывших из Леванта. По крайней мере, данные с неолитической стоянки Хауа-Фтеах в Ливии косвенно подтверждают эту гипотезу. Наверняка известно, что овцы и козы появились в Египте из Передней Азии.

Из надписей и рисунков Древнего царства видно, что египтяне пытались одомашнить газелей, антилоп, гиен, журавлей, гусей и уток. Приручение гусей и уток вполне удалось. Некоторые широко распространенные животные были одомашнены позднее: кошка – около 2000 года до н.э., лошадь – около 1600 года до н.э., куры-несушки – около 1450 года до н.э., верблюды-дромадеры – в I тысячелетии до н.э. Помимо мяса, молока и яиц животные давали кожи для одежды, сумок, обуви, кости для ножей и гарпунов, жилы и кишки для тетивы луков и т.д. Важное место в неолитическом хозяйстве египтян занимали рыболовство и охота на водоплавающую дичь.

Земледелие в Египте зародилось примерно в одно время с одомашниванием диких животных – около 9000 лет назад. Это подтверждают генетические и радиоуглеродные методы. Главными культурами были ячмень, бобовые (местного происхождения) и пшеница (с Передней Азии). Сохранился богатый набор каменных сельскохозяйственных орудий – ножей, серпов, зернотерок. Основными материалами для орудий служили кварц и роговик. Дома первоначально строились из тростника (папируса), затем его заменил саманный кирпич.

К VI тысячелетию до н.э. земледельческие общины распространились в оазисах, вдоль Нила и в его дельте. Яркое представление об образе жизни первых земледельцев дают раскопки неолитического поселения Меримде на западной границе дельты (V тысячелетие до н.э.). Огромный поселок, раскинувшийся на 25 гектаров, насчитывал, по оценкам археологов, до 15 000 жителей. Судя по всему, население Меримде сохраняло эгалитарный (равноправный) характер отношений, чего уже нельзя сказать о культурах Верхнего Египта IV тысячелетия – бадарийской, амратской, герзейской, семайнской.

Последние три культуры известные под общим названием культур Негада и отличаются явными признаками расслоения общества и протогосударства. В некрополях крупнейших городов – Иераконполя, Тиниса, Накады – найдены погребения с символами власти (жезлами, палетками со сценами войны, цилиндрическими печатями). Схожие символы использовали впоследствии фараоны, поэтому археологи предложили считать правителей номов (номархов) этих городов условной «династией 0».

О том, как в Египте развился государственный строй, читайте в материале Египет в преддверии единого государства