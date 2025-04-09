Египет в преддверии единого государства Около 3500–3200 гг. до н.э. применение ирригационных систем, новые технологии в производстве керамики и обработке камня, появление металлургии меди, рост и концентрация сельского населения, дифференциация ремесел, развитие речного транспорта, всплеск торгового обмена, появление локальных религиозных культов, храмов, жрецов, вооруженных отрядов и местных «царей», зачатки иероглифической письменности создали все условия для появления государственных образований. На чтение: 5 минут

Около 3500–3200 гг. до н.э. применение ирригационных систем, новые технологии в производстве керамики и обработке камня, появление металлургии меди, рост и концентрация сельского населения, дифференциация ремесел, развитие речного транспорта, всплеск торгового обмена, появление локальных религиозных культов, храмов, жрецов, вооруженных отрядов и местных «царей», зачатки иероглифической письменности создали все условия для появления государственных образований.

Во время раскопок поселений данного времени археологи находят керамику и всевозможные бытовые предметы в масштабах почти индустриальных, что говорит о разделении труда, социальной стратификации общества и значительном приросте населения. К концу додинастического периода население Египта, по оценкам специалистов, достигло примерно 1 млн человек, что примерно в 2,5 раза превышало то, что было тысячелетием ранее.

Около 3200 года до н.э. сложилось сразу несколько центров власти, конкурирующих за торговые пути к оазисам, к Вади Хаммамат (высохшему руслу Нила, по которому шли караваны к Красному морю), на юг. Также шла борьба за источники сырья – золото, медь, древесину, ценные породы камня. Этими центрами стали Нехен (греч. Иераконполь) – столица III верхнего нома, Чени (греч. Тинис) – столица VIII верхнего нома, и Нубт (Негада, Накада, Омбос). Другими крупными городами Верхнего Египта додинастического периода были Коптос, Нехеб, возможно, Эдфу и Элефантина. Сохранившиеся свидетельства не дают полного представления, каким образом шла борьба за объединение страны, но очевидно, что она проходила военным путем.

Объединение Египта

Сведения о создании единого царства ученые черпают из найденных родственных артефактов (церемониальные булавы царя Нехена Скорпиона, булава и палетка царя Чени Нармера) и сопоставлении древних мифов («борьба Сета и Гора») с историко-археологической логикой. Если обобщить, насколько это возможно, проделанную работу, то наиболее достоверной на сегодняшний день представляется следующее развитие событий. В период 3200–3000 гг. до н.э. в Египте шел длительный, растянувшийся на несколько поколений, процесс кровавой борьбы за доминирование – сначала в пределах Верхнего и Нижнего Египта, затем за присоединение к царству Верхнего Египта дельты Нила.

Из изображений в Нехене (Иераконполе) выясняется, что местный царь Скорпион подчинил Нубт (Некаду) и сделал свой город гегемоном Верхнего Египта. На одном из рисунков Скорпион изображен в двух коронах – плоской красной и конической белой. Первая считалась символом Некады, вторая – Иераконполя. В дальнейшем подобный двухкоронный головной убор (пшент, псхент) олицетворял единство двух частей страны – севера и юга, где красная корона (дешрет) считалась символом Нижнего Египта, а белая (хеджет) – Верхнего.

Двусторонняя палетка и булава Нармера, правителя Тиниса, покрыта изображениями, повествующими о завоевании этим царем Нижнего Египта, захвате 120 000 пленных и триумфальном праздновании этого события. Как полагают исследователи, Нармер – одно лицо с первым фараоном Миной (Менесом), либо его ближайший предшественник. Год образования единого Египетского царства нам точно не известен. Судя по всему, оно произошло незадолго до 3000 года до н.э. Несомненно то, что фундамент великого территориального царства древности был заложен в додинастический период. Именно тогда сформировался сохранявшийся последующими тысячелетиями неподражаемый египетский канон: уникальная письменность, атрибуты власти, формы причесок, стили одежды и художественная символика.

О первых фараонах и первом Египетском царстве вы узнаете в материале Тинитское царство и первый фараон