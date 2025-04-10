Достижения Финикии: колонии, корабли, алфавит Стать главной торговой державой всего Средиземноморья было невозможно без колоний, основанных на побережьях. Финикийцы это поняли, поэтому ориентировочно с конца X века начали возводить торговые города. Сначала колонии появились на Кипре, Сардинии, Мальте, Сицилии, в Северной Африке и на Пиренейском полуострове. На чтение: 5 минут

Стать главной торговой державой всего Средиземноморья было невозможно без колоний, основанных на побережьях. Финикийцы это поняли, поэтому ориентировочно с конца X века начали возводить торговые города. Сначала колонии появились на Кипре, Сардинии, Мальте, Сицилии, в Северной Африке и на Пиренейском полуострове. Добрались торговцы о Балеарских островов и выбрались за пределы Гибралтарского пролива. Есть версия, что их торговые форпосты находились на Канарских и Британских островах. Но это были, в большинстве своём, не полноценные города. А, скорее, поселения, в которых проживало несколько сотен финикийцев. Изредка колонии разрастались до более внушительных размеров. Яркий тому пример – Карфаген.

Карфаген (название можно перевести как «Новый город») был основан на территории современного Туниса ориентировочно в 814 году до н.э. Изначально он служил перевалочным пунктом для торговцев, следовавших из Финикии в южную часть Пиренейского полуострова и обратно.

По легенде город основала сбежавшая из Тира дочь царя Дидона (есть версия, что сначала её звали Элисса, а имя Дидона появилось позже и переводится оно как «блуждающая»). Добравшись до североафриканского побережья, она договорилась с местным царём, что купит себе столько земли, сколько покроет воловья шкура. Царица пошла на хитрость. Она разрезала шкуру на тонкие полоски и связала их между собой. И на этой территории, занявшей целую гору, появилась цитадель Бирса. А потом, спустя время, вокруг неё стали возводить и другие постройки. Так появился Карфаген.

Поскольку финикийцы на своей родной земле не смогли построить единое государство, то и их колонии, фактически, являлись полностью самостоятельными. Предполагалось, что раз в год они будут платить дань своему родному городу. Это считалось неким религиозным жертвоприношением. Однако далеко не все города выполняли это обязательство. А ориентировочно в VII веке до н.э. почти все финикийские колонии перешли под контроль бурно развивавшегося Карфагена. При этом сам Карфаген на протяжении длительного времени платил дань Тиру.

Главными конкурентами финикийцев в колонизации Средиземноморья являлись греки. Однако долгие торговые отношения и культурная близость заставляли их вести соперничество мирными путями. Но известно, что стычки на Крите и Сицилии всё же происходили. Правда, в полноценный военный конфликт они не переросли.

Ни о какой колонизации и торговле не могло быть и речи без соответствующего флота. Именно флот стал главным оружием Финикии. Известно, что ещё в 1200 году до н.э. финикийцы строили большие торговые корабли. Они первыми придумали киль, бирему (корабль с двумя рядами вёсел, оснащённый тараном), а также трирему (большой корабль с тремя рядами вёсел, оснащённый тараном). Именно триера стала главной морской силой не только самих финикийцев, но и других народов Средиземноморья. В особенности, у эллинов. Финикийцам приписывают изобретение амфор, составление первых географических и навигационных карт.

Ориентировочно в 600-х годах до н.э. египетский фараон Нехо II (или же Нехо I) нанял финикийцев для путешествия вокруг Африки. Мореплаватели под началом карфагенянина Ганнона начали свой путь из Красного моря. А до Гибралтара добрались через 3 года. Есть версия, что именно в том путешествии финикийцы стали использовать три ряда вёсел на кораблях (так появились триеры), а также четырёхугольный парус размером около 300 метров.

Долгое время финикийцы использовали для деловой и дипломатической переписки аккадскую клинопись. Но она была сложна для изучения, поскольку в ней насчитывалось около 600 знаков. При этом один знак в зависимости от контекста мог менять значение. Ориентировочно в 1050-х годах до н.э. финикийцы разработали свой алфавит и линейное письмо.

Финикийский алфавит состоял из 22 букв и был гораздо проще и удобнее в использовании, чем архаичное аккадское письмо. Поскольку торговцы контактировали практически со всеми народами Средиземноморья, они быстро смогли распространить среди них свою письменность. Алфавит укоренился в Малой Азии, Северной Африке и Европе.

Значимую роль в популяризации финикийского алфавита сыграли греки. Они не только начали им пользоваться, но и усовершенствовали. По одной из версий, первыми с финикийским письмом познакомились эллины Крита. А оттуда оно уже распространилось и на всю Элладу.

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