«Дней Александровых прекрасное начало…» После непредсказуемых и деспотичных поступков императора Павла I начало царствования его сына Александра I было воспринято обществом как глоток свежего воздуха. На чтение: 5 минут

После непредсказуемых и деспотичных поступков императора Павла I начало царствования его сына Александра I было воспринято обществом как глоток свежего воздуха. Новый правитель тут же амнистировал и вернул на службу 12 000 дворян и чиновников, попавших под горячую руку своего отца, отменил самые одиозные его законы, разрешил выезд за рубеж, смягчил цензуру и т.д. Однако одних послаблений и правления «как при бабушке Екатерине» было недостаточно. Александр справедливо считал, что страна нуждается в структурных реформах, соответствующих духу свободы и разума.

Александр I и его воспитание

Цесаревич Александр Павлович, старший сын «скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом» Павла I, родился 12 (23) декабря 1777 года в Зимнем дворце Санкт-Петербурга. С рождения он находился на попечении Екатерины II, мечтавшей сделать из него идеального просвещенного государя – во внуке государыня желала поправить свою неудачу с сыном. С детства Александра воспитывали «по науке»: приучали не к роскоши и вседозволенности, а к простоте, опрятности и порядку. Физическим упражнениям и работе в саду придавалось не меньше значения, чем обучению грамоте и иностранным языкам.

По рекомендации немецкого дипломата и публициста Ф.М. Гримма, с которым Екатерина II состояла в многолетней переписке, в 1784 году воспитателем Александра стал швейцарец Ф.С. Лагарп – человек республиканских убеждений и поклонник идей Ж.-Ж. Руссо. Обладая ясными идеалами, он прививал Александру взгляды о свободе личности, ненависти к деспотизму, говорил о служении народу и торжестве закона над капризом самодержца.

До поры до времени императрица была довольна ходом воспитания внука, но вспыхнувшая во Франции революция привела Екатерину II в оторопь. Оказалось, что за блеском прекрасных фраз может скрываться якобинский террор, и в итоге в 1794 году Лагарпа выслали из России. Тем не менее, хотя мир идеалов, сотворенный для мальчика его наставником, неизменно входил в противоречие с окружающей действительностью, и Александр с детства проявлял склонность к двуличию, уроки пылкого республиканца все же запали подростку в душу.

Молодые друзья императора

По восшествии на престол Александр сразу приблизил к себе четверых «молодых друзей», – Н.Н. Новосильцева, П.А. Строганова, А.А. Чарторыйского и В.П. Кочубея, – при поддержке которых рассчитывал преобразовать Россию в духе возвышенных идей. Каждый из них заслуживает отдельного упоминания.

Николай Николаевич Новосильцев (1766–1838) был незаконнорожденным сыном М.С. Строгановой, сестры богатейшего человека России А.С. Строганова. Молодой человек получил аристократическое воспитание, окончил Пажеский корпус, отличился в сражениях русско-шведской войны 1788–1790 гг. и при подавлении польского восстания 1794 года. В середине 1790-х гг. он сдружился с Александром через своего двоюродного брата П.А. Строганова и сразу привлек внимание цесаревича обширными познаниями и замечательным красноречием.

При Павле I Новосельцев покинул Россию и несколько лет жил в Лондоне, где посещал лекции по математике, физике и медицине. Жизнь в Англии сделала его сторонником конституционной монархии и скептиком относительно республиканских начал, так бурно расцветавших в тогдашней Франции. В своих реформаторских устремлениях он уделял наибольшее внимание функционированию центральных органов власти и образовательному проекту. Независимый характер позволял Новосельцеву отстаивать свою точку зрения, но в итоге привел к конфронтации с императором и отставке в 1806 году.

Потомок знаменитого казачьего рода и племянник всесильного канцлера А.А. Безбородко, Виктор Павлович Кочубей (1768–1834) родился в Москве и получил прекрасное образование в частном пансионе в Петербурге. В 16 лет он стал адъютантом князя Г.А. Потемкина, спустя короткое время уехал с дипломатической миссией в Швецию, где заодно посещал лекции в Упсальском университете. В 1788–1792 гг. Кочубей совершил продолжительное путешествие по Европе, посетив Голландию, Англию, Швейцарию, несколько раз навестил революционный Париж.

В Россию молодой человек вернулся преисполненным широких познаний и передовых взглядов. Вскоре он познакомился с цесаревичем Александром и произвел на него исключительное впечатление. По отбытии Кочубея в Константинополь, где он свыше четырех лет занимал должность посланника, между ним и Александром поддерживалась регулярная переписка. При Павле Кочубей, как и его дядя Безбородко, не был обделен милостями. В 30 лет он стал действительным тайным советником с репутацией одного из самых сведущих государственных мужей империи. Дворцовый переворот 1801 года застал Кочубея в Пруссии. Получив известие о воцарении Александра, он тут же вернулся в Россию и сразу вошел в число самых доверенных лиц императора.

Адам Ежи Чарторыйский, или, как его называли на русский лад, Адам Адамович Чарторыжский (1770–1861) происходил из древнего княжеского рода, ведущего свое начало от великого князя Литовского Гедимина. Его отец, видный государственный деятель последних десятилетий Речи Посполитой, уделял большое внимание разностороннему воспитанию сына. Для Адама выписывали учителей из Швейцарии, Дании, Германии, Франции. Вопреки типичным для польской шляхты спеси и гонору, Чарторыйский-старший пытался искоренить в своих детях всякое чувство надменности.

Адам настолько преуспел в учебе, что получил от сверстников репутацию буквоеда. По обычаю времени, молодой аристократ также совершил европейское турне. Он встречался с Виландом, Гердером, Гёте, в следующей поездке побывал в Англии и Шотландии. Неизгладимое впечатление произвели на него парламентские дебаты, не идущие ни в какое сравнение с тем, что творилось на польских сеймах. Юноша основательно изучил английскую конституцию и вернулся на родину англоманом и конституционалистом. Одновременно Чарторыйский не переставал быть польским патриотом: он жаждал принять участие в восстании Тадеуша Костюшко, но подвергся аресту со стороны австрийских властей.

Екатерина конфисковала имения князей Чарторыйских как активных участников восстания, однако по ходатайству венского двора, где Чарторыйский-старший имел большие связи, согласилась вернуть их при условии, что младшие Чарторыйские переедут в Петербург. Русское общество радушно приняло польских аристократов – почти сразу Адам Чарторыйский сошелся с цесаревичем Александром и стал одним из ближайших его друзей.

Павел Александрович Строганов (1774–1817), самый младший из «молодых друзей» государя, родился в Париже, где тогда проживали его родители. Его наставником был Шарль-Жильбер Ромм – человек передовых взглядов, поклонник Вольтера и Руссо. Под присмотром Ромма Строганов путешествовал, изучал науки, языки, фехтование и верховую езду. Весной 1789 года он оказался в Париже и стал свидетелем штурма Бастилии и заседаний Генеральных штатов.

Молодой русский аристократ сменил имя на Поль Очёр и с головой окунулся в водоворот революции. Вскоре Екатерина II с ужасом узнала, чем занят в Париже отпрыск одной из славнейших фамилий империи, и посланный в Париж двоюродный брат Н.Н. Новосильцев в декабре 1790 года забрал юного революционера в Россию. Несколько лет Строганов прожил в своих имениях, и только в 1795 году императрица позволила ему поселиться в Петербурге. На одном из балов великий князь Александр признался Строганову, что является поклонником французской революции и духа свободы, после чего между молодыми людьми завязалась крепкая дружба.

Негласный комитет

В письме от 27 сентября 1797 года Александр писал своему воспитателю Лагарпу, что мечта его, коли суждено будет царствовать, дать стране свободу, и что в эти замыслы посвящены только трое: Новосильцев, Чарторыйский и Строганов. Можно считать, что кружок единомышленников сложился в апреле 1797 года во время коронации Павла I. Позднее к ним присоединился Кочубей. На момент воцарения Александра трое из четверых «молодых друзей» находились за границей, но вскоре все они прибыли в Петербург. Тут же организовался Негласный комитет для выработки программы преобразований. Чтобы не возбуждать ненужных кривотолков, решено было сохранять деятельность комитета в тайне.

Заседания Негласного комитета проходили по понедельникам в царских резиденциях после совместных обедов, призванных замаскировать истинные цели появления «молодых друзей» во дворце. Первое заседание прошло 24 июня 1801 года, последнее – вероятно, 9 ноября 1803 года, после чего влияние Негласного комитета начало сходить на нет. Второй этап реформ в царствование Александра I будет связан с именем М.М. Сперанского.

Главным источником современных знаний о деятельности Негласного комитета являются дневниковые записи П.А. Строганова. К сожалению, он излагал содержание бесед на заседаниях не всегда регулярно. Известно, что несколько встреч единомышленников никак не отмечены, и сведения о них получены из косвенных документов. Тем не менее, 39 сохранившихся «протоколов» дают вполне четкое представление о характере дискуссий.

Это были откровенные споры и обсуждения, где мнение царя стоило столько же, сколько и любое другое. Александра убеждали, с ним не соглашались, ему возражали. На одном из заседаний Строганов едва не выбранил царя и затем приносил извинения за резкость. Запальчивость участников искупалась искренностью. Любопытно, что, если судить по записям Строганова, Александр часто высказывал самые радикальные предложения, и его приходилось останавливать справа, консервативными аргументами.

Приоритетными задачами Негласный комитет считал выработку конституции, реформу управления, решение крестьянского вопроса и систему образования.

Проекты и реформы

На первых заседаниях «молодые друзья» обсуждали конституционные основы правления. Предполагалось, что при коронации Александр объявит нечто вроде основного закона – «Грамоту российскому народу». У государя на столе лежали проекты, разработанные членами Непременного совета П.А. Зубовым и А.Р. Воронцовым. За основу будущей конституции Воронцов взял английские образцы – Великую хартию вольностей и Хабеас корпус – и адаптировал их к русским реалиям. Члены Негласного комитета увлеченно обсуждали проект Воронцова, оставляя свои замечания к нему.

Реформаторы желали расширения дворянских прав и одновременно утверждения права собственности за крестьянами, запрета на конфискацию их личного имущества, права на свободное перемещение и сохранения всевозможных шлагбаумов, препятствующих мошенничеству и контрабанде и т.д. В итоге 12 августа 1801 года государю представили исправленный текст «Грамоты», существенно отличавшийся от изначальной в сторону большего либерализма. Александр не одобрил изменения, часть которых, напрямую заимствованная из «Декларации прав человека», была внесена без его ведома, и предложил доработать проект. В результате «Грамота» так и осталась невостребованной.

Более плодотворным оказалось обсуждение реформирования системы высшего управления. В записке, поданной 10 февраля 1802 года, Чарторыйский указывал на существующие недостатки в этой сфере, и предлагал меры к их исправлению. Реформатор подчеркивал неэффективность работы сената, нечеткое разделение компетенций между сенаторами и канцелярией генерал-прокурора и т.д. В качестве лекарства предлагалось создать подчиненный императору государственный совет, разделенный на три части с исполнительными, охранительными и законодательными функциями соответственно. Управление текущими делами предстояло передать министерствам во главе с ответственными министрами, судебную власть разделить на гражданскую, уголовную и полицейскую, а также создать систему судов и судебные инстанции разных уровней.

Итогом длительных обсуждений стали манифесты от 8 сентября 1802 года «О правах и обязанностях сената» и «Об учреждении министерств». Сенат объявлялся верховным органом империи с высшей административной, судебной и контролирующей властью с правом делать представления, если издаваемые указы противоречили законам. Однако на практике сенат не мог влиять на направление политики и актуальные проблемы.

Министерства пришли на смену петровским коллегиям и отличались от последних правом не только вести текущие дела, но и разрабатывать законодательные акты, влиять на государственную политику. Министр нес личную ответственность перед государем. Изначально возникло восемь министерств (иностранных дел, военных сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, юстиции, финансов, народного просвещения, коммерции) с министром, заместителем и канцелярией каждое. Министерства делились на департаменты, департаменты – на отделения, а отделения – на столы. Несмотря на неизбежные недочеты, министерская реформа оказала благотворное действие на оздоровление центральных органов управления государством.

Другой важнейшей темой обсуждения в Негласном комитете стал крестьянский вопрос. Рассматривая проекты Н.С. Мордвинова и П.А. Зубова, как сторонники просвещенных взглядов, участники Негласного комитета признавали невыносимым крепостное состояние крестьян, но общечеловеческие порывы плохо уживались с русской действительностью и осторожностью царя. Крестьянство, составлявшие 90% населения империи, являлось самым многочисленным и самым бесправным сословием. Дворянство, чье благополучие зиждилось на владении крестьянами, являлось опорой государства.

Перед Александром встал сложнейший вопрос – как угодить тем и другим, не вызвав новую пугачевщину и не доводя до нового дворцового переворота. Кочубей настаивал на решительных мерах, Строганов склонялся к тому же мнению, Чарторыйский признавал, что «право помещика на крестьянина ужасно само по себе», а самый старший среди товарищей Новосильцев, не возражая им по существу, призывал к постепенности и умеренности. Осторожный Александр, опасавшийся и возмущения дворянства, и буйства крестьянства, спустил вопрос на тормозах.

Некоторым следствием либеральных настроений своего ближайшего окружения по крестьянскому вопросу стал отказ императора от дарения поместий вместе с крестьянами, столь обильных в прежних два царствования. Многие сановники оказались разочарованными таким поведением Александра, записав его в якобинцы. Единственное законодательное решение по крестьянскому вопросу – указ о вольных хлебопашцах, изданный 20 февраля 1803 года – стало весьма скромным итогом смелых разговоров. Помещикам разрешалось отпускать крестьян на волю с землей за выкуп. Подобная разрешительная мера не могла дать и не дала серьезных практических результатов: за 25 лет в разряд вольных хлебопашцев перешло всего 47 000 человек. Кроме того, в 1804 году определенные послабления получили крестьяне прибалтийских губерний.

Проблема образования также нуждалась в скорейшем разрешении. Государственные институты были наводнены малограмотными чиновниками, ощущалась острая нехватка технических кадров, большая часть крестьян и мещан оставались неграмотными. Это напрямую отражалось на эффективности управления, состоянии торговли и промышленности. Всевозможные обскуранты, твердившие о вреде просвещения для народа, не представляли такой грозной силы как крепостники, поэтому реформа системы образования прошла успешнее остальных.

Новое министерство просвещения под руководством одного из фаворитов Екатерины П.В. Завадовского разработало весьма стройную программу реформирования системы образования. Появилось шесть учебных округов, четыре типа учебных заведений – одноклассные приходские школы для низших слоев населения, двухклассные уездные училища для горожан и мещан, четырехклассные губернские гимназии для дворян, и университеты. В 1802–1805 гг. в России открылись Дерптский, Виленский, Харьковский и Казанский университеты. В 1804 году был издан Университетский устав, предоставивший советам профессоров широкую автономию. Они получили право избирать ректоров и деканов, приглашать преподавателей на вакантные кафедры, иметь собственный суд. На содержание учебных заведений было выделено гораздо больше средств, чем в предыдущие годы.

Непременный совет

Параллельно с Негласным комитетом действовал Непременный совет – высший законосовещательный орган империи. Первоначально в его состав вошли 12 влиятельнейших сановников империи, а всего за время существования в 1801–1810 гг. через совет прошли 32 человека. В функции Совета входил сбор сведений о состоянии правительственных учреждений и выработка проектов насущных преобразований. Главными деяниями Непременного совета стали разработка проекта, легшего в основу указа о вольных хлебопашцах, подготовка реформы сената, упразднение тайной экспедиции, восстановление запрещенных Павлом I орденов Св. Георгия и Св. Владимира, положение «Об устройстве евреев» и другие.

В 1801–1802 гг. Непременный совет собирался дважды в неделю, но после образования министерств, большинство из которых возглавили члены Совета, его значение упало. Вместо законосовещательной деятельности Совет сосредоточился на текущих юридических вопросах (недоимках, спорах о наследовании, покупке государством частной собственности и т.д.). В 1810 году Непременный совет был преобразован в Государственный, просуществовавший до падения империи.

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