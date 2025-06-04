Дмитрий Донской После смерти отца Ивана Красного князь Дмитрий в детском возрасте наследует Московское княжество, с 1363 - Великий князь Владимирский.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ

Дмитрий Донской (1350, Москва - 1389, там же), великий князь московский (с 1359 г.) и владимирский (с 1362 г.). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены Александры. В годы малолетства Дмитрия боярское правительство возглавлял митрополит Алексий. При Дмитрии происходило дальнейшее укрепление и расширение Московского княжества. В 1366 г. Дмитрий женился на дочери нижегородского князя Дмитрия Константиновича Евдокии Дмитриевне (из-за московского пожара венчание проходило в Коломне). В 1367-68 гг. в условиях постоянной военной угрозы Дмитрий начал строительство в Москве белокаменного Кремля. Новый Кремль успешно выдержал две осады литовских войск князя Ольгерда (1368 г., декабрь 1370 г.).

Получив в Орде (1371 г.) ярлык на великое княжение владимирское, Дмитрий был вынужден защищать московские земли от вторжения войск тверского князя Михаила Александровича (1371-72 гг.). Новый конфликт с Тверью начался после отъезда из Москвы в Тверь (1374 г.) сына московского тысяцкого И.В. Вельяминова и гостя Некомата Сурожанина. Мирный договор (1375 г.) значительно урезал самостоятельность Тверского великого княжества. В 1370-х гг. Дмитрий усилил сопротивление Орде: в 1377 г. московские полки потерпели поражение на р. Пьяне, в 1378 г. Дмитрий разбил ордынское войско на р. Воже. В 1380 г. в Куликовской битве Дмитрий нанес сокрушительное поражение Мамаю, за что стал именоваться «Донской». В 1382 г. Москва была разорена ханом Тохтамышем. Весть об отъезде Дмитрия Донского из Москвы (за помощью в Кострому) привела к восстанию 1382 г. в Москве. Вернувшись в Москву, Дмитрий Донской начал восстановление города. Дмитрий Донской впервые без санкции Золотой Орды передал великое княжение своему сыну Василию I как свою «вотчину». Дмитрий Донской похоронен в Архангельском соборе Кремля. Канонизирован Русской православной церковью.

Энциклопедия «Москва»

В НАЧАЛЕ КНЯЖЕНИЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

С середины 60-х гг. XIV в. есть основание говорить уже о самостоятельной политике Димитрия Иоанновича, которая, впрочем, продолжала политику, проводившуюся в предшествующие годы. О немалых политических амбициях молодого великого князя говорит принятое им сразу после свадьбы решение построить в Москве каменный Кремль - первое сооружение такого рода на всей территории Северо-Восточной Руси.

Одной из важных задач политики правителей Москвы во 2-й половине 60-х гг. XIV в. стало укрепление ее влияния в Тверской земле, правители которой в 1-й четверти этого столетия были главными соперниками московских князей в борьбе за великое княжение. Вмешавшись в спор между тверскими князьями, Димитрий Иоаннович выслал войско на помощь князю Василию Михайловичу, боровшемуся со своим племянником св. Михаилом Александровичем, правившим в удельном г. Микулине. Этот шаг имел важные политические последствия. Михаил Александрович, вынужденный на время покинуть свои владения, обратился за помощью в Литву и вернулся в Тверь осенью 1367 г. с литовским войском. Его тверские противники и Димитрий Иоаннович были вынуждены заключить с ним мир. Из-за Тверского княжества возникла перспектива серьезного и опасного для Москвы конфликта с Литовским великим княжеством.

Смуты в Орде создали благоприятные условия для экспансии Литвы на юг и восток. В начале 60-х гг. XIV в. под власть великого князя Ольгерда перешел главный центр Черниговской земли - Брянск, тогда же литовская власть окончательно утвердилась в Киеве, где на княжение был посажен Владимир (Василий) Ольгердович, даже в далекой Подолии утвердились племянники Ольгерда - Кориатовичи. Великое княжество Литовское стало самым крупным и могущественным государством на территории Восточной Европы. Ольгерд стремился подчинить своему влиянию и те русские земли, которые не входили в состав его государства. К этой цели вело заключение брачных связей… Вырисовывалась перспектива политического объединения русских земель под властью литовских князей-язычников. Обращение князя Михаила Александровича за помощью давало Ольгерду весомый повод для вмешательства в политическую жизнь Северо-Восточной Руси.

Московский великий князь и митрополит Алексий не испугались конфликта с сильным и опасным противником. Уже в 1368 г. в Москве стали готовиться к большой войне с Ольгердом. Были заключены скрепленные присягой соглашения с великим князем Смоленским Святославом Ивановичем и черниговскими князьями о совместном выступлении против Ольгерда. Уже в начале 1368 г. двоюродный брат Димитрия Иоанновича серпуховской князь Владимир Андреевич занял г. Ржев. Однако задуманный план осуществить не удалось. Война началась вступлением московских войск во владения Михаила Тверского и его бегством в Литву. Между тем союзники не поддержали Димитрия Иоанновича, напротив, «смоленская сила» участвовала в военных действиях на литовской стороне. Осенью 1368 г. Ольгерд скрытно собрал большое войско и в кон. ноября неожиданно напал на Московское княжество. Димитрий Иоаннович не успел собрать войско и сел в осаду в Кремле. Литовцы не смогли взять каменную крепость и ушли, разорив окрестности города и уведя много пленных. Это не заставило Димитрия Иоанновича прекратить борьбу. В 1370 г. его воеводы ходили походом к Брянску, выгнали из его владений князя Ивана Новосильского, зятя Ольгерда, а в сентябре 1370 г. сам Димитрий Иоаннович предпринял поход в Тверскую землю, и князю Михаилу Александровичу пришлось снова уехать в Литву. Ответом на эти действия стал 2-й поход Ольгерда на Москву поздней осенью-зимой 1370 г.: 6 декабря войска Ольгерда подошли к Москве и 8 дней стояли под стенами Кремля. Однако в г. Перемышле на р. Протве, недалеко от Москвы, где «затворился» Димитрий Иоаннович, собрались русские отряды во главе с Владимиром Андреевичем, к которым присоединились союзники из Рязани и Пронска. По инициативе Ольгерда было заключено перемирие, и он увел свое войско. Все это свидетельствовало о том, что стремление Литвы подчинить своему влиянию княжества Северо-Восточной Руси сталкивалось со все более серьезными трудностями.

К этому времени положение осложнилось вмешательством Орды в борьбу между Москвой и Тверью… Осенью 1370 г. «из Литвы» к Мамаю направился тверской князь Михаил Александрович хлопотать о получении ярлыка на Владимирское великое княжение. Этот шаг, предпринятый при поддержке Литовского великого князя Ольгерда, существенно изменял характер конфликта между Москвой и Тверью. Теперь речь шла о попытке утвердить связанного с Литвой тверского князя в качестве 1-го среди князей Северо-Восточной Руси. Мамай, не заинтересованный в усилении Москвы, выдал ему такой ярлык, но население великого княжества не приняло Михаила Александровича, была сделана попытка его задержать. Правителю Твери вновь пришлось бежать в Литву. Его претензии на великое княжение должен был поддержать 2-й поход Ольгерда на Москву, но эта цель не была достигнута.

Заключенное в 1372 г. соглашение положило конец попыткам литовских князей вмешиваться в политическую жизнь княжеств Северо-Восточной Руси, чтобы подчинить их своей власти и влиянию. В упорной борьбе Димитрий Иоаннович не только остановил литовское наступление, но и вырвал из-под литовского влияния княжества Черниговской земли, расположенные в верховьях Оки. Тем самым для русских земель этого региона была обеспечена возможность самостоятельного развития. Утратив поддержку Литвы, Михаил Александрович был вынужден искать мира с Москвой и Великим Новгородом. По соглашению, заключенному в янв. 1374 г., правитель Твери свел своих наместников с территории великого княжения и обязался вернуть Великому Новгороду имущество и пленных, захваченных при взятии Торжка. Руководящая роль Москвы в политической жизни Северо-Восточной Руси упрочилась, и ее глава, Димитрий Иоаннович, выступил в последующие годы как объединитель русских княжеств в их борьбе с Ордой.

Православная энциклопедия

ОКО СЛЕПЫМ, НОГА ХРОМЫМ

Обычай такой был у князя Дмитрия Ивановича: как Давид, Богоотец и пророк, Сауловых детей помиловал, так и этот великий князь безвинных любил, а виновных прощал. Подобно великому Иову, словно отцом был людям, око слепым, нога хромым, опора, защита и пример известный. К свету направляя подданных, от вышнего промысла власть получив над родом человеческим, он всякое смятение мирское исправлял - высокопарящий орел, огонь, опаляющий бесчестие, баня желающим очиститься от скверны, гумно чистое, ветр, плевелы рассеивающий, одр трудившимся во имя Бога, труба для спящих, воевода мирный, венец победы, плавающим пристань, корабль богатству, оружие на врагов, меч ярости, стена нерушимая, злоумышляющим сеть, ступень непоколебимая, зеркало жизни, с Богом все творящий и за него ратующий, высокий ум, смиренные мысли, ветрам тишина, глубина разуму! Князей русских в земле своей укреплял, приказывая вельможам своим, был тих и приветлив, никого не оскорблял, по всех равно любил, молодых словом наставлял и всем вдоволь подавал, к нуждающимся руку простирал…

Прожил он со своею княгинею Евдокией 20 лет и два года в целомудрии, имел сыновей и дочерей и воспитал их в благочестии. И вотчину свою, великое княжение держал 20 лет и 6 месяцев, а всего лет ему было от рождения 30 и 8 и 5 месяцев. Многие дела и победы в правоверной вере показал, как никто другой.

Епифаний Премудрый (?). Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского