Дискуссии о Зорге [ВИДЕО]. Как прошла конференция, посвященная легендарному разведчику В России впервые за долгое время состоялась научная конференция, посвященная жизни и судьбе советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге. В мероприятии, прошедшем в стенах Российского военно-исторического общества (РВИО), принимали участие представители военных ведомств, ученые, а также писатели и публицисты, рассматривающие феномен Рихарда Зорге. Среди них – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Гаврилов, советник Департамента информации и печати МИД России Сергей Иванов, руководитель Центра японских исследований Института востоковедения РАН Елена Катасонова, профессор Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, доктор исторических наук Михаил Алексеев, полковник Службы внешней разведки в отставке Юрий Тотров... На чтение: 1 минута

В России впервые за долгое время состоялась научная конференция, посвященная жизни и судьбе советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге.

В мероприятии, прошедшем в стенах Российского военно-исторического общества (РВИО) , принимали участие представители военных ведомств, ученые, а также писатели и публицисты, рассматривающие феномен Рихарда Зорге. Среди них – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Виктор Гаврилов, советник Департамента информации и печати МИД России Сергей Иванов, руководитель Центра японских исследований Института востоковедения РАН Елена Катасонова, профессор Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, доктор исторических наук Михаил Алексеев, полковник Службы внешней разведки в отставке Юрий Тотров и другие. Вел конференцию научный директор РВИО Михаил Мягков.

«Мероприятие важное, хорошее, были приглашены именно те самые люди, которые занимаются изучением Рихарда Зорге, – отметил Виктор Гаврилов. – Мнения участников, конечно, не всегда совпадали, были небольшие споры. Но в целом мероприятие прошло на высоком уровне. На следующей конференции хотелось бы увидеть тех, кто выступал на этом мероприятии, поскольку состав был великолепным: ученые, писатели, те, кто работал в архиве… И хотелось бы реализовать продолжение через Российское военно-историческое общество…»

«В общих чертах я думаю, что цель была достигнута, – рассказал порталу “История.РФ” Михаил Алексеев. – Это был своеобразный круглый стол, мы высказали мнение и говорили о том, что нужно создать инициативную группу и провести полноценную международную конференцию в следующем году с большим количеством участников. Было принято решение о создании организационного комитета по проведению полноценной международной конференции, посвященной Рихарду Зорге и его соратникам, с широким кругом участников, в первую очередь – представителями Японии, Германии и Китая… Это мероприятие – первый шаг для дальнейшей работы…»

«Мероприятие организовано замечательно, – сказал историк спецслужб Александр Колпакиди. – Очень хорошо выступали Михаил Алексеев, Юрий Тотров и другие. В следующем году хотелось бы провести полномасштабную конференцию, снова при помощи РВИО. Мы давно уже между собой отмечали, что неприлично уже то, что нас приглашают японцы, китайцы на конференции о Зорге, все-таки это не их разведчик, а наш, отечественный. Конечно, ситуация немного комичная, тем более что в Японии ежеквартально выпускают журнал, посвященный именно Зорге. Поэтому мы решили в дальнейшем приглашать как можно больше специалистов к участию в конференции».

«К сожалению, времени на некоторые вопросы у нас не осталось, поскольку сами выступающие слишком активно включились в обсуждение некоторых частных вопросов, – посетовал кандидат исторических наук Олег Каримов. – Возникли дискуссии между самими выступающими. РВИО пригласило всех, кого хотелось видеть на конференции, и это отрадно. В дальнейшем хотелось бы видеть как можно больше заинтересованных людей. С удовольствием буду участвовать в следующем году – либо на основе своего нынешнего доклада, либо с более углубленным докладом».

Полную видеозапись круглого стола о Рихарде Зорге в РВИО вы можете посмотреть ниже: