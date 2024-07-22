День Неизвестного солдата Памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось неизвестным. В этот день в 1966 году в Александровский сад к Кремлевской стене был перенесен прах Неизвестного солдата. На чтение: 3 минуты

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

В декабре 1966 года, в 25-летие разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровский сад с 41-го километра Ленинградского шоссе - места кровопролитных боев - был перенесен прах Неизвестного солдата.

8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».

Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, зажжён от пламени, пылающего на Марсовом поле в Петербурге. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – начертано на гранитной плите надгробья.

Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где хранится священная земля городов-героев.

Сайт Президента

3 декабря 1966 г. Москва, ул. Горького

БОИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ЛЬЯЛОВСКОГО ШОССЕ

О необычном эпизоде боя в 1941 г. рассказал в 1967 г. строителям Зеленограда, помогавшим сооружать памятник с танком Т-34, местный лесник, очевидец жестокой схватки на 41-м километре: «По шоссе со стороны Чашникова приближались немецкие бронемашины... Вдруг навстречу им двинулся наш танк. Дойдя до перекрестка, водитель на ходу спрыгнул в кювет, а через несколько секунд танк был подбит. Следом двинулся второй танк. История повторилась: прыжок водителя, выстрел противника, еще один танк загромоздил шоссе. Так образовалась своеобразная баррикада из подбитых танков. Немцы вынуждены были искать обход влево

Отрывок из воспоминаний комиссара 219-го гаубичного полка Алексея Васильевича Пенькова (см.: Труды ГЗИКМ, вып. 1. Зеленоград, 1945, с. 65-66): «К 13 часам немцы, сосредоточив превосходящие силы пехоты, танков и авиации, сломили сопротивление нашего соседа слева... и через деревню Матушкино вышли танковыми подразделениями на шоссе Москва - Ленинград, полуокружив наши стрелковые части и огнем танковых орудий начали обстрел огневых позиций. В воздухе повисли десятки немецких пикирующих бомбардировщиков. Связь с командным пунктом полка нарушилась. Два дивизиона развернули для круговой обороны. Они расстреливали немецкие танки и пехоту прямой наводкой. Мы с Чупруновым и связистами находились в 300 метрах от огневых позиций батарей на церковной колокольне села Б. Ржавки.

С наступлением темноты фашисты угомонились и притихли. Мы пошли смотреть поле боя. Картина для войны привычная, но ужасная: половина составов орудийных расчетов погибла, вышли из строя многие командиры огневых взводов и орудии. Разбито 9 орудий, 7 тракторов-тягачей. Догорали последние на этой западной окраине деревни деревянные домики и амбары...

1 декабря в районе села Б. Ржавки противник лишь изредка вел минометный огонь. В этот день положение стабилизировалось...

ЗДЕСЬ ПОГИБ НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Газеты в начале декабря 1966 года, сообщили, что 3 декабря москвичи склонили головы перед одним из своих героев - Неизвестным солдатом, погибшим в суровые дни декабря 1941 года на подступах к Москве. В частности, газета «Известия» писала: «...он был сражен за Отчизну, за родную Москву. Вот все, что мы знаем о нем».

2 декабря 1966 года к месту прежнего захоронения на 41-й км Ленинградского шоссе около полудня прибыли представители Моссовета и группа солдат и офицеров Таманской дивизии. Солдаты-таманцы расчистили снег вокруг могилы и приступили к вскрытию захоронения. В 14 часов 30 минут останки одного из покоящихся в братской могиле воинов поместили в гроб, увитый оранжево-черной лентой - символом солдатского ордена Славы, на крышке гроба в головах - каска образца 41-го года. На постаменте установили гроб с останками Неизвестного солдата. Весь вечер, всю ночь и утро следующего дня, сменяясь каждые два часа, у гроба стояли в почетном карауле молодые солдаты с автоматами, ветераны войны.

Останавливались проезжающие мимо машины, шли люди из окрестных деревень, из поселка Крюково, из Зеленограда. 3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на открытую машину, которая двинулась по Ленинградскому шоссе в Москву. И везде по пути траурную процессию провожали жители Подмосковья, выстроившиеся вдоль шоссе.

В Москве, у въезда на ул. Горького (ныне Тверская), гроб с машины перенесли на артиллерийский лафет. Бронетранспортер с развернутым боевым знаменем двинулся дальше под звуки траурного марша военного духового оркестра. Его сопровождали солдаты почетного караула, участники войны, участники обороны Москвы.

Кортеж приближался к Александровскому саду. Здесь все готово к митингу. На трибуне среди руководителей партии и правительства - участники битвы за Москву - маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский.

«Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную землю, здесь отныне покоится прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву» - это слова Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, сказанные на митинге.

Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 года, в канун Дня Победы состоялось открытие памятника «Могила Неизвестного солдата» и был зажжен Вечный огонь.

Директор Зеленоградского историко-краеведческого музея Т.Визбул

НИ В ОДНОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ

ПОСЕЛОК ЕМАР (Приморский край), 25 сентября 2014 г. Глава администрации президента РФ Сергей Иванов поддержал предложение сделать 3 декабря Днем неизвестного солдата.

«Такой памятный день, если хотите, день поминовения, вполне можно было бы сделать», - заявил он, отвечая на предложение, прозвучавшее во время встречи с победителями и участниками конкурса среди школьных поисковых отрядов «Поиск. Находки. Открытие».

Иванов отметил, что для России это особо актуально, учитывая, что такого количества пропавших без вести солдат, как в СССР, не было ни в одной стране. По мнению главы администрации президента, большинство россиян поддержит установление 3 декабря как Дня неизвестного солдата.

РИА Новости

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»

Принят Государственной Думой 24 октября 2014 года

Одобрен Советом Федерации 29 октября 2014 года

Статья 1

Внести в статью 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»… следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«3 декабря - День Неизвестного Солдата;»;

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль, 4 ноября 2014 года

N 340-ФЗ

КонсультантПлюс

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Впервые само это понятие (как и мемориал) появилось во Франции, когда 11 ноября 1920 г. в Париже у Триумфальной арки было сделано почетное захоронение неизвестного солдата, погибшего на Первой мировой войне. И тогда же на этом мемориале появилась надпись «Un soldat inconnu» и был торжественно зажжен Вечный огонь.

Затем уже в Англии, у Вестминстерского аббатства, появился мемориал с надписью «Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу». Позднее такой мемориал появился и в США, где на Арлингтонском кладбище Вашингтона был захоронен прах неизвестного солдата. Надпись на надгробии: «Здесь покоится снискавший славу и почет американский солдат, имя которого знает только Бог».

В декабре 1966 г., в канун 25-летия битвы под Москвой, к Кремлевской стене был перенесен прах неизвестного солдата из захоронения у 41-го километра Ленинградского шоссе. На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (автор слов — поэт Сергей Владимирович Михалков).

Употребляется: в прямом смысле, как символ всех погибших воинов, имена которых так и остались неизвестными.

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М., 2003

Обложка: Вечный огонь. Фото из архива.