День войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 1811 года указом императора Александра I «для охранения тишины и спокойствия» в губернских столицах были сформированы воинские батальоны внутренней стражи На чтение: 1 минута

16 января 2017 года Указом №10 Президента Российской Федерации Владимира Путина установлен 27 марта День войск национальной гвардии Российской Федерации.

Прообразом внутренних войск являлись военные гарнизоны времен Ивана Грозного, который ввел для охранения Москвы институт т.н. «жильцов». По нарядам воевод на «житие в столицу» каждые три месяца съезжались из других городов дворяне, которые составляли войско численностью до 3 тыс. чел. Некоторое время задача поддержания общественного порядка возлагалась на опричников, из которых в 1565 году царь создал особое «опричное войско». Позднее для охраны южных рубежей России в городах вдоль границ были созданы «жилые полки», переименованные Петром I в гарнизоны и преобразованные в 1764 г. в пограничные и внутренние батальоны. Вплоть до начала XIX в. функции внутренних войск в России, наряду с полицией и губернскими командами, выполняли казачьи полки. В январе 1811 года губернские команды были выведены из подчинения гражданских властей и переданы в подчинение военного ведомства.

Общепризнанной датой рождения считается 27 марта 1811 года, когда указом императора Александра I «для охранения тишины и спокойствия» в губернских столицах были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства. За свою двухвековую историю войска меняли своё название, но суть их деятельности оставалась неизменной: оказание помощи властям в исполнении законов и приговоров судов, борьба с преступлениями, охрана общественного порядка, проведение спасательных работ при пожарах и стихийных бедствиях. Воины внутренней стражи принимали участие в боях и в Отечественную войну 1812 года, и в Крымскую войну 1854-1955 гг.

В мае 1886 года в ходе военной реформы Александра III приказом по военному ведомству было объявлено о создании конвойной стражи, состоявшей из 567 команд для сопровождения арестантов всех категорий в административные и судебные учреждения, к местам заключения и на принудительные работы. О преемственности внутренней и конвойной стражи говорит тот факт, что 27 марта 1911 года в России торжественно отмечалось 100-летие конвойной стражи.

В 1918-1919 гг. на базе реорганизованной конвойной стражи и других вспомогательных войск некоторых ведомств были сформированы Войска внутренней охраны Республики. Позднее войска неоднократно реорганизовывались, однако их функции оставались неизменными — обеспечение правопорядка, борьба с преступностью, обеспечение безопасности граждан, общества и государства.

Как менялись форма и мундиры гвардейских войск можно увидеть, посетив знаменитый Музей военной формы https://museum-vf.ru/exhibition/v-boyakh-rozhdennaya