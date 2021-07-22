День русской военно-морской славы История Дня ВМФ России и календарь главных праздников российских военных моряков На чтение: 4 минуты

День Военно-морского флота, отмечаемый в последнее воскресенье июля, – пожалуй, самый красивый из всех военных праздников России. Хотя бы потому, что боевые корабли отличаются особой, хищной красотой. А когда над ними развеваются гордые Андреевские флаги и флаги расцвечивания, на палубе стоит строй моряков в белых кителях и форменках, – они выглядят особенно парадно. В последнее время в нашей стране появился еще и Главный военно-морской парад, который проходит в Санкт-Петербурге. Но так было далеко не всегда, хотя традиция торжеств в честь военных моряков уходит корнями в Петровскую эпоху.

Главный парад флота

Последние четыре года День ВМФ отмечается прежде всего Главным военно-морским парадом, проходящим в Санкт-Петербурге. В этом красивейшем зрелище принимают участие корабли не только Балтийского, но и всех остальных российских флотов – Черноморского, Северного и Тихоокеанского, а также Каспийской флотилии. А парад нынешнего года, как обещает министр обороны Сергей Шойгу, станет самым масштабным за всю историю таких праздников. В торжествах 25 июля будут участвовать (если, конечно, не помешает эпидемия коронавируса), по словам главы военного ведомства, 54 корабля, в том числе парусные, и 48 самолетов и вертолетов. Участниками парада станут в общей сложности 4000 военнослужащих, в том числе Береговой охраны Пограничной службы ФСБ, транспортной и специальной авиации.

Свои парады непременно пройдут в День ВМФ в «столицах» каждого флота: у балтийцев – в Калининграде, у черноморцев – в Севастополе, который вот уже семь лет как вернулся в состав России, у североморцев – в Североморске, а у тихоокеанцев – во Владивостоке. Даже если по санитарно-эпидемиологическим причинам не будет традиционных мероприятий с демонстрацией умений моряков, военно-спортивных состязаний и экскурсий на корабли (в Севастополе, например, уже принято такое решение), парады все равно состоятся. Непременной частью Дня ВМФ является парадное построение кораблей флота под флагами расцвечивания, которое на адмиральском катере обходит командующий флотом. Он поздравляет своих подчиненных с их профессиональным праздником, после чего, как правило, в торжественной обстановке многие из них получают награды: кто-то ордена и медали, кто-то новые звания, а кому-то выпадают премии или внеочередные отпуска.

И конечно, в последнее воскресенье июля все города, прежде всего те, что связаны с военно-морским флотом, наполняются людьми в тельняшках и бескозырках. Своей морской службой гордятся и те, кто отдал ей не один десяток лет, и те, кто служил на флоте по призыву. Численность ВМФ и в Советском Союзе, и в России никогда не была слишком велика, и моряки всегда ощущали себя особой военной кастой. Гордость за военно-морское прошлое в День военно-морского флота принято демонстрировать открыто – как и моряцкую лихость, порой бьющую через край.

Петровский почин

Торжества по случаю Дня Военно-Морского Флота в этом году имеют особый размах, поскольку русский флот отмечает свое 325-летие. В 1696 году приговор Боярской думы по настоянию царя Петра Алексеевича, будущего императора Петра I, постановил знаменитое «Морским судам быть!» Годы правления первого русского императора стали временем рождения российского флота, и, конечно, морякам уделялось особое внимание. Они первыми из всех родов русских войск получили собственный профессиональный праздник. По решению Петра отмечался в день памяти святого Пантелеймона, который на Руси приходился на 27 июля (9 августа по н. ст.).

Поводом для того, чтобы чествовать русский флот именно в этот день, было сразу два, и оба касались выдающихся побед, одержанных российскими моряками. 27 июля 1714 года флот Русского царства одержал свою первую победу на море – в сражении у мыса Гангут. Шесть лет спустя, 27 июля 1720 года русские моряки победили в последнем крупном морском сражении Северной войны – битве у острова Гренгам. Подобное совпадение не могло остаться незамеченным, и потому Петр I повелел в день святого Пантелеймона проводить большой морской парад в Санкт-Петербурге, сопровождавшийся торжественным богослужением и салютами.

Традиция больших флотских праздников 27 июля продержалась недолго – всего десяток лет, пока на престол не взошла императрица Анна Иоанновна. Среди ее основных инициатив было и сокращение военных расходов, которое, как правило, всегда начиналось с урезания бюджетных средств на разного рода «небоевые» траты. Так что после 1730 года от введенного Петром I праздника сохранилось только торжественное богослужение. Зато в этот день на кораблях и в большинстве церквей в приморских городах священники служили с особым пылом. А в 1853 году новая редакция Морского устава вернула обязательную традицию праздника 27 июля. Правда, о парадах не было сказано ни слова, но полагалось расцвечивать свои корабли и суда флагами и производить праздничный салют из орудий. Официально делалось это в память о Гангутской виктории, но мало кто из моряков не помнил об изначальном смысле торжества, посвященного всему русскому флоту.

Двойной праздник адмирала Кузнецова

Последний раз русские моряки праздновали свой профессиональный праздник 27 июля 1917 года, да и то не все и не везде: революционные и пораженческие настроения успели к тому времени захватить и флот. С тех пор и на протяжении двух с лишним десятков лет советский ВМФ собственного праздника не имел. Впрочем, страна тогда и флота как такового не имела: его возрождение началось только в середине 1920-х. Всерьез о появлении в СССР океанского флота заговорили только в 1937 году, когда военно-морские силы были выделены из состава РККА и преобразованы в самостоятельный вид вооруженных сил. Два года спустя у советских моряков появился собственный праздник: до тех пор они отмечали только День Красной армии 23 февраля.

Инициатором введения нового праздничного дня стал первый нарком военно-морского флота и один из самых уважаемых моряками флотских военачальников – адмирал Николай Кузнецов. В своих воспоминаниях он пишет, что мысль об отдельном флотском празднике пришла ему в голову во время первомайского парада 1939 года. Он сразу же поделился ею со стоявшим рядом на трибуне председателем Совнаркома Иосифом Сталиным, но немедленного ответа не услышал. А через несколько дней из Кремля поступило указание подготовить конкретное предложение по поводу дня военных моряков. На это указание моряки отреагировали довольно быстро, предложив отмечать военно-морской праздник 24 июля.

О том, почему был выбран именно этот день, точных сведений пока не обнаружено ни в документах, ни в мемуарах советских флотоводцев. Сам адмирал Николай Кузнецов объяснял это решение тем, что конец июля – время, когда на флотах уже закончено обучение пополнения, а погода везде, даже на Севере, позволяет провести морские парады. Нельзя исключать и того, что готовивший предложения начальник недавно образованного Главного морского штаба, воспитанник Морского кадетского корпуса Лев Галлер выбрал ближайший к 27 июля выходной день, памятуя о дне моряков в Российской империи, который ему не раз доводилось праздновать. Наконец, есть шанс, что подчиненные адмирала Кузнецова выбрали дату исходя из того, что 24 июля отмечал свой день рождения их патрон, которого на флоте искренне уважали и любили.

Дату нового праздника утвердили совместным постановлением Совнаркома и ЦК партии от 22 июня 1939 года, и через месяц советские моряки впервые отмечали свой праздник. По воспоминаниям очевидцев, готовиться к нему начали сильно заранее, видимо, нарком Кузнецов не сомневался в успехе своей инициативы. И потому торжества на флотах получились широкими и яркими, и навсегда заложили традиции празднования Дня ВМФ. До 1980 года его так и отмечали 24 июля, не обращая внимания на то, рабочий это был день или выходной. А в 1980 году вместе с другими военными праздниками дату сделали плавающей: профессиональным праздником ВМФ назначили последнее воскресенье июля. Так он и остается в календаре по сей день.

Что и когда празднуют военные моряки

Помимо общего праздника вида вооруженных сил – Дня ВМФ, у моряков есть множество более «мелких» праздников, которые отмечают отдельные флоты, флотилии и даже специалисты отдельных служб. По числу этих праздничных дней, большая часть которых была введена приказами Главкома ВМФ России в последние десятилетия, военно-морской флот едва ли не обгоняет и армию, и летчиков.

Начать надо с ежегодных праздников, имеющихся у каждого флота. Первым в году – 13 мая – отмечает свой день Краснознаменный Черноморский флот. Эта дата установлена в память о том, что 13 (2 по ст. ст.) мая 1783 года в Ахтиарскую бухту вошли первые корабли русского флота. Следом – 18 мая – празднует свой день Дважды Краснознаменный Балтийский флот. Дата выбрана в честь первой победы моряков-балтийцев в Северной войне: 18 (7 по ст. ст.) мая 1703 года в устье Невы они захватили два шведских корабля «Гедан» и «Астрильд». В мае же, но уже 21 числа, отмечается день Краснознаменного Тихоокеанского флота: дата установлена в память об учреждении в 1731 году императрицей Анной Иоанновной Охотского военного порта – первого русского порта на Тихом океане. 1 июня отмечает свой день Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот. Эта дата выбрана в честь создания 1 июня 1933 года Северной военной флотилии, через четыре года преобразованной во флот. А последней после большого перерыва – 15 ноября – отмечает свой годовой праздник Каспийская военная флотилия. Ее день установлен в память о том, что 15 (4 по ст. ст.) 1722 года Петр I основал в Астрахани военный порт и адмиралтейство.

А вот как выглядит календарь профессиональных праздников специалистов родов войск и служб ВМФ России:

10 января – День инженера-механика ВМФ;

15 января – День Главного штаба ВМФ;

25 января – День штурмана ВМФ;

16 февраля – День разведки ВМФ;

19 марта – День моряка-подводника;

15 апреля – День специалиста РЭБ;

5 мая – День водолаза (в том числе боевых пловцов);

7 мая – День связиста и специалиста РТС ВМФ;

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы;

17 июля – День авиации ВМФ;

1 августа – День работника службы тыла ВМФ;

21 сентября – День специалиста ядерного оружия ВМФ;

28 сентября – День специалиста радиоэлектронной разведки ВМФ;

8 октября – День командира корабля;

13 октября – День военного моряка-гидрографа;

20 октября – День кока;

30 октября – День моряка-надводника;

19 ноября – День артиллериста-ракетчика ВМФ;

27 ноября – День морской пехоты.