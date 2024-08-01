День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов Десять лет со дня открытия монумента на Поклонной горе, который увековечил память героев

По материалам статьи Максима Кирюшина, издание «Вечерняя Москва»

Художник увековечил собирательный образ героического русского воина

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов. А еще — десять лет со дня открытия монумента на Поклонной горе, который увековечил память героев. Накануне «Вечерняя Москва» пообщалась с автором мемориала.

Открытие памятника в 2014 году было приурочено к столетию с момента начала войны. Одна из драматических страниц нашей истории была уже знакома скульптору, народному художнику РФ, председателю правления Союза художников России Андрею Ковальчуку.

— До этого я работал над памятниками членам императорской семьи и больше полугода мои интересы и мысли были связаны с этим временем: читал различные источники, среди которых были прежде недоступные мне материалы, — поделился скульптор. — Сохранилось желание глубже погрузиться в эти события и развернувшиеся на фоне войны исторические катаклизмы.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом на народные пожертвования. На церемонии открытия присутствовал Президент России Владимир Путин. В проектировании памятника окружающее пространство сыграло очень важную роль.

— Место сложное, но с идеологической точки зрения выбрано правильно, — рассказал Андрей Ковальчук. — Там находится монумент Победы, рядом Триумфальные ворота, посвященные победе в Отечественной войне 1812 года. Монумент героям Первой мировой установлен между ними на своеобразной оси: такое решение усиливает историческую и духовную связь боевых подвигов народа.

Памятник состоит из трех основных частей, рассказал скульптор.

— Доминанта всей композиции — скульптура русского солдата, установленная на высокой колонне. Я показал уже не молодого солдата, георгиевского кавалера, прошагавшего по суровым дорогам войны. Стремился создать собирательный образ русского воина, с честью выполняющего свой долг, — сказал Андрей Ковальчук. — Самым крупным смысловым элементом стало изображение российского знамени в движении, что означает прохождение страны через испытания и трагедии XX века и прорыв в будущее. Триколор очень хорошо работает на расстоянии, со стороны оживленной трассы.

Вторая тема этой части мемориала раскрывается через рельефные изображения воинов. У некоторых из этих образов есть прототипы.

— Так, в композиции «Пьета», посвященной подвигу сестер милосердия, одной из фигур придано портретное сходство с Великой княгиней Елизаветой Федоровной, много сделавшей для помощи раненым, — рассказал Андрей Ковальчук. — В рельефной композиции «Атака кавалерии» прототипом стал первый Георгиевский кавалер войны 1914 года, отважный казак Козьма Крючков.

Гранитная скамья, на которой с обратной стороны установлена надпись из нержавеющей стали с названием мемориала, хорошо видна со стороны Кутузовского проспекта.

— Она как бы сближает всю композицию с современными людьми, с жизнью большого города. Здесь ветераны или обычные посетители Поклонной горы могут также посидеть, отдохнуть, разглядывая другие части, а это очень важно! — отметил Ковальчук. — В таком решении мы совместили классическую скульптурную традицию и элементы современного дизайна.

Остальное решилось быстро и без проблем. По нашему запросу были предоставлены нужные материалы, грамотно осуществлен монтаж и обустройство.

Скульптор уверен — на протяжении определенного периода история Первой мировой незаслуженно замалчивалась.

— В этом кровопролитном военном конфликте Россия шла к победному финалу. В народе эту войну называли незаслуженно забытой, Второй Отечественной и Великой. В советское время — империалистической. После 1917 года эти события оказались недооцененными, недосказанными, — объяснил он.

О возрождении памяти заговорили вновь только после перестройки.

— Стали думать, как восполнить пробел, создать достойные произведения, посвященные подвигам солдат и офицеров, честно служивших России, — поделился Андрей Ковальчук. — Я уверен, тема все еще недостаточно раскрыта, оценена в искусстве. Надо шире знакомить общество с правдой об истории Великой войны и подвигах наших прадедов. Сейчас это обрело особую актуальность.

ДОСЬЕ

Скульптор Андрей Николаевич Ковальчук родился в столице 7 сентября 1959 года в семье архитектора. В 1981 году окончил отделение архитектурно-декоративной пластики в Московском Высшем художественно-промышленном училище. В 1993 году состоялось открытие его мемориала «Жертвам Чернобыля». В 2009 году Ковальчук избран председателем Союза художников России.