День космонавтики 12 апреля – весь мир отмечает День авиации и космонавтики ‒ памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день ‒ день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник ‒ День космонавтики ‒ был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году. На чтение: 1 минута

12 апреля в России отмечается День космонавтики, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь исторического полета Юрия Гагарина в космос на корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. За прошедшие годы космическое пространство стало предметом активного изучения, и на данный момент более 600 человек из разных стран мира побывали в космосе. Новые возможности исследования открылись с появлением Международной космической станции (МКС), которая стала важным символом международного сотрудничества. В Российской Федерации День космонавтики отмечается согласно федеральному закону от 13 марта 1995 года. Этот день посвящен памяти и почету всех работников космической индустрии, включая конструкторов, ученых, инженеров, летчиков-космонавтов, а также тех, кто занимается испытаниями и управлением полетом. Во всем мире также отмечается Международный день полета человека в космос, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России в честь 50-летия первого полета Юрия Гагарина.