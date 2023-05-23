«Да славят потомки твой пройденный путь…» Изучение и популяризация военной истории России является важным направлением деятельности ученых-историков, представителей творческих объединений, государственных и общественных организаций. На чтение: 3 минуты

Изучение и популяризация военной истории России является важным направлением деятельности ученых-историков, представителей творческих объединений, государственных и общественных организаций. Сохранение памяти о героических страницах прошлого – задача сложная, но вполне выполнимая при условии четкой координации усилий всех субъектов историко-патриотической работы. В этом отношении роль возрожденного в декабре 2012 г. Российского военно-исторического общества переоценить весьма трудно. Получив статус общественно-государственной организации, Общество стало центром изучения военно-исторического прошлого нашей Родины, распространения военно-исторических знаний, патриотического воспитания граждан России, особенно молодежи и юношества.

В условиях современных геополитических вызовов, продолжающегося усиления санкций в отношении Российской Федерации со стороны недружественных западных стран, сопровождающегося информационным давлением, попытками пересмотра итогов ключевых событий мировой и отечественной истории, искажения роли России в этих событиях, значительную актуальность сохраняют вопросы формирования исторической памяти российского народа, его национального самосознания и ценностных ориентиров. Сегодня как никогда важна еще большая активизация деятельности по сохранению и популяризации исторического и культурного военно-исторического наследия страны, увековечивания памяти Героев Отечества. Это хорошо понимают многие патриотически настроенные силы России, объединенные в своей деятельности Российским военно-историческим обществом как на федеральном, так и на региональном уровнях.

С первых дней создания отделения Общества в Республике Мордовия увековечивание памяти Героев Отечества стало важнейшим вектором его деятельности. В конструктивном сотрудничестве с исполнительными органами государственной власти, общественными организациями, учреждениями науки, образования и культуры региональным отделением проводится масштабная работа в данном направлении. Одним из важных инструментов такой работы выступило создание на территории республики мемориальных мест. При этом особое внимание в настоящее время уделяется мероприятиям, связанным с сохранением памяти о выдающемся российском флотоводце и патриоте, святом праведном воине, победоносном адмирале Федоре Федоровиче Ушакове (1745 – 1817), последние годы жизни которого оказалась тесно связаны с мордовским краем.

Именно здесь – в приобретенном им сельце Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губернии (ныне – Темниковский район Республики Мордовия ), расположенном вблизи от Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря, он поселился в 1810 г. после увольнения в отставку «с мундиром и пенсией». Свою жизнь в имении Ф. Ф. Ушаков посвятил молитвенным трудам и благотворительной деятельности. Не оставался адмирал в стороне и от событий, происходивших в стране и в пределах своей вотчины. Во время войны 1812 г. участвовал в сборе средств на формирование 1-го Тамбовского пехотного полка, на его личные средства в Темникове был открыт госпиталь на 60 коек для больных и раненых солдат, он жертвовал солидные суммы для помощи людям, пострадавшим от войны, и т. п. После кончины знаменитого флотоводца в 1817 г. согласно его воле был похоронен в Санаксарском монастыре.

В 2016 г. в преддверии 200-летия памяти адмирала в Республике Мордовия возникла идея установить в Темникове памятник Ф. Ф. Ушакову. Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось за помощью к его председателю – Владимиру Ростиславовичу Мединскому, который поддержал это начинание.

5 декабря 2019 г. состоялась торжественная церемония открытия монумента, созданного при поддержке Общества, заслуженным художником России, скульптором Юрием Злотей. Автор изобразил Фёдора Фёдоровича в военном мундире с орденами и медалями, а также в плаще, накинутом на плечи. В правой руке флотоводец сжимает перед собой православный крест.

В церемонии открытия приняли участие Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский, руководство Мордовии, представители исполнительных органов государственной власти республики, общественности и духовенства. Приветствуя собравшихся, Ростислав Игнатьевич отметил: «Ратный путь святого праведного воина Феодора Ушакова навсегда вписаны в героическую летопись истории Российского государства и Военно-Морского флота, покровителем которого он, по праву, является. Сегодня нашим молодым людям следует помнить, что каждая новая Победа русского оружия обязана той, которая была одержана вашими предшественниками. В этой связи создание и открытие памятника адмиралу Ушакову, несомненно, будет способствовать укреплению нравственных ценностей, воспитанию патриотизма ».

За активное участие регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Мордовия в сохранении и популяризации памяти о выдающихся личностях России, большой личный вклад в эту важную работу его Председателя Галины Александровны Куршевой, 18 мая 2023 г. по инициативе Ростислава Игнатьевича Мединского Отделению была передана в дар скульптура «Молебен Мичмана Ушакова», выполненная художником Сергеем Лукьяновым, уроженцем Тамбовской области и участником Специальной военной операции. Скульптура, изображающая праведного воина Феодора Ушакова, посвящена времени его службы на Дону, когда он, будучи мичманом, участвовал в создании Донской (Азовской) флотилии. За блестящую службу во славу Отечества Федор Ушаков был произведен в лейтенанты и по решению Командующего вице-адмирала Алексея Сенявина был назначен одним из четырех первых офицеров создававшейся флотилии. На изваянии будущий адмирал одной рукой обращается к Богу, другой – держится за оружие. Это своего рода символ. По словам автора, адмирал Ф. Ф. Ушаков, вернувший и преумноживший славу Российского флота, в непростые для нашей Страны времена стал для него идеалом христианина и гражданина.

Для воспитания патриотизма, достойного отношения к исторической памяти важное значение имеет военно-исторический туризм. Еще в 2014 г. Российским военно-историческим обществом в каждом из девяти федеральных округов страны был проведен конкурс на лучший военно-исторический маршрут. В число его победителей вошел маршрут, связанный с именем прославленного флотоводца, «По Ушаковским местам». Уже в следующем году Федеральное агентство по туризму совместно с Российским военно-историческим обществом выпустило в свет Атлас-книгу «Военно-исторические маршруты России», основу которого составили маршруты – победители названного конкурса, а также основные маршруты по местам боевой славы со всей территории нашей страны. Непосредственное руководство данным проектом осуществлял Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский.

В 2021 г. по решению Президента Российской Федерации В. В. Путина Темниковский муниципальный район Республики Мордовия был включен в состав паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». В том же году в республике был открыт уникальный туристический маршрут «По следам Ушакова», приуроченный к 20-летию канонизации великого русского адмирала. Он объединяет места, связанные с именем Ф. Ф. Ушакова. Ключевой точкой маршрута является «Темниковский историко-краеведческий музей им. Ф. Ф. Ушакова» и памятник Ф.Ф. Ушакову в г. Темникове.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что успехи в деле формирования и сохранения исторической памяти, противодействие попыткам ее искажения, демонстрируемые Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Республике Мордовия, были бы невозможны без всесторонней поддержки со стороны руководства Общества, без того внимания, которое оно оказывает Региону. Особо хочется отметить подвижнический труд Советника Председателя Российского военно-исторического общества Ростислава Игнатьевича Мединского, лично посещавшего Мордовию, неизменно задающего высокую планку активности для всего патриотического движения в Республике.

Говорят, что истинный патриотизм начинается с любви к родному краю, своему дому, очагу. Правильность этой мысли лишний раз подтверждает все вышеизложенное. Искренность и неподдельная любовь, с которой жители Мордовии относятся к святому адмиралу, не могут не подкупать и лишний раз свидетельствуют о необходимости сохранения памяти о Героях Отечества.

Целенаправленная деятельность Российского военно-исторического общества по увековечиванию памяти таких личностей как адмирал Федор Федорович Ушаков направлена на идейно-патриотическое воспитание граждан России. Пройдя путь от мичмана до адмирала, героически защищая свое Отечество от врага, он снискал добрую славу не только себе, но и своему народу. Патриот, воин, строитель, политик, благодетель, скромный и глубоко верующий в Бога человек — таким остался в памяти потомков прославленный адмирал. В наше время традиции знаменитого флотоводца, его талант стратега и тактика в морском искусстве, готовность к подвигам во имя Отечества продолжают служить общественному прогрессу, укреплению боеспособности армии и флота России.

Бикейкин Евгений Николаевич,

заместитель директора – ученый секретарь Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, доктор исторических наук, доцент, председатель Правления Мордовского республиканского отделения Российского общества историков-архивистов, исполнительный директор Регионального отделения РВИО в Республике Мордовия.