Что стало бы с Москвой? Какие планы захватчики вынашивали в случае победы под Москвой? На чтение: 2 минуты

Наш читатель знает, что история не приемлет сослагательного наклонения. Поэтому вопрос, что стало бы с москвичами, если бы немцы захватили Москву, мы оставим открытым. Но рассказать, какие планы захватчики вынашивали в случае победы, мы просто обязаны

Рейх от океана до Урала

К сожалению, в нашей стране есть люди, которые к нашей победе относятся совершенно без патриотизма. Они озадачены вопросами, зачем нужны были эти жертвы, зачем было пролито столько крови при защите Ленинграда, Москвы, Севастополя? Мол, пришли бы немцы, и все зажили бы припеваючи, да еще и с бутылочкой немецкого пива. Как назвать их, я не знаю, во всяком случае, приличные слова и не находятся.

Сразу скажу, что улучшать нашу жизнь никто не собирался. Только по генеральному плану «Ост» (программа освоения западных территорий СССР) 85% населения должны были принудительно выселить за Урал, на Северный Кавказ и даже (вы не поверите!) в Южную Америку. В качестве кого рассматривают себя в такой ситуации любители немецкого пива – трудно представить. Эти оставшиеся 15% должны были остаться как рабы, как рабочий скот. Правда, наши отечественные историки воспринимают слово «выселение», как уничтожение.

Вся благотворительность оккупантов распространялась только на своих земляков. Освободившиеся земли немецкие идеологи планировали полностью освоить за 30 лет после победоносной войны. Здесь нужно внести некоторую ясность: в эксплуатацию отдельных районов планировалось привлечь и итальянцев – союзников немцев. Хозяйственные захватчики посчитали, что 4,5 миллиона немецких колонистов будут организовывать 14 миллионов славян, выделенных в качестве бесплатной рабочей силы.

Вот теперь мы дошли до темы нашего сегодняшнего разговора – Москвы. Это для нас Москва – столица святой Руси, центр национального самосознания и прочая-прочая. Для захватчиков Москва становилась одним из центров, который будет определять хозяйственную и экономическую жизнь Восточной провинции. В немецких документах наша столица получила название «инспекторат Саксония». Главной целью оставались ресурсы: земля, лес, вода, нефть, уголь и далее по списку. Во главе российской сырьевой базы предполагался министр Герберт Бакке.

Допускалось, что для немцев, живущих и работающих здесь, будут оставлены кинотеатры, клубы, рестораны. За большой культурой, за искусством надо будет ехать в Западную Европу – в Берлин, Париж, Рим, Вену. Для оставшегося славянского населения предполагалось оставить начальное образование и арифметику. Естественно, следовало освоить и основы немецкого языка. Но это было не все. Оказывается, что решено было «недочеловекам» оставить музыку. Главный идеолог рейха посчитал, что музыка должна способствовать повышению производительности труда.

Не все так просто

Пока немцы добирались до Москвы, у них поменялись планы на будущее советской столицы. До них дошло, что Москва просто так не сдастся и будет сражаться до последнего солдата. Пугала гитлеровцев ситуация, которая складывалась в уже захваченных советских городах. Особенно впечатлил их Киев, в котором постоянно взрывались улицы и дома, постоянно возникали пожары, орудовали диверсанты. «Культурную» немецкую армию испугала и возможность распространения эпидемий, с которым они могли бы столкнуться в разрушенном городе. И вот 12 октября 1941 года была составлена директива ОКХ №1571/41 «О порядке захвата Москвы и обращения с ее населением». Наверное, Гитлер вспомнил историю с Наполеоном, который зря ждал на окраине Москвы ключи от города и не дождался. Гитлер, видимо, этого опасался, поэтому распорядился не принимать капитуляцию, даже если она будет предложена.

В директиве было дано указание не пропускать никого из Москвы, а обстреливать и отгонять обратно. Было сделано исключение для тех, кто хотел прорваться на восток, для них даже готовились специальные коридоры. Логика была проста: чем меньше жителей в городе, тем легче будет ими управлять. Немцам совершенно не были нужны жители столицы – зачем лишняя головная боль? В дополнении к директиве указывалось, что сразу при вступлении в город, он должен быть изолирован от внешнего мира, завоевателям следовало ждать новых инструкций. Но их по известным всем нам причинам не последовало. Если бы не началось победное наступление Красной Армии под Москвой, то исторические архивы могли пополниться новыми рекомендациями для оккупантов.

Новые планы

Пока все, что мы вам рассказали, – это планы создания будущего «тысячелетнего рейха». Но на самом деле были и другие решения, предполагавшие еще более ужасную судьбу столицы и других городов. Генерал-полковник Франц Гальдер в своем дневнике писал, что фюрер настроился сровнять Москву и Ленинград с землей и избавиться от населения. Он боялся, что придется кормить москвичей и ленинградцев. Уничтожить города должны были не танки, а авиация. Интересно, что официальных документов об этом нет, но многие немецкие командиры свидетельствуют именно об этом. Среди них есть фельдмаршал Вильгельм Кейтель и Мартин Борман. Кроме этого, Гитлера преследовала мысль, что если уничтожить Ленинград и Москву, то у большевиков не останется исторических и идеологических центров, и тогда он одним ударом покончит с коммунистической системой.

А еще Гитлер думал о рукотворном море, которое он создаст на месте Москвы. Где он собирался набрать столько воды, не сообщается, но на берегу моря должен был стоять монумент, символизирующий покорение России. 24 ноября 1941 года Красная Армия сама взорвала плотину Истринского водохранилища, чем на несколько дней задержала наступление фашистов. Другой воды рядом не было, но не расставаться же с мечтой, а мечтать фашистские лидеры умели… Уже после победы под Москвой красноармейцы обнаружили железнодорожный состав, наполненный гранитом, мрамором и другими отделочными материалами для изготовления монумента-мечты. Но перед созданием задуманного моря на Красной площади должен был пройти парад победителей. На параде должен был присутствовать французский легион с элементами формы наполеоновской армии. Планы не нашли своей реализации. А у нас нашли этому камню иное применение: трофейные гранитные плиты можно увидеть на нечетной стороне Тверской улицы (между телеграфом и мэрией). Они использовались для отделки интерьеров и имеют красноватый оттенок.