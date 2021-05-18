Что отпускал козёл отпущения?
Это очень грустно, если вас выбрали козлом отпущения. Выбрали – значит хотят свалить чужую вину на вас. Выражение стало настолько привычным, настолько понятным, что вроде и не требует какого-то дополнительного объяснения. Но как и откуда к нам пришёл этот фразеологизм? Всё началось в древней Иудее, задолго до появления христианства, а возникло выражение из-за языческих обрядов, которые были связаны с жертвоприношениями животных. Если верить летописным рассказам, древние евреи каждый год совершали обряд отпущения грехов. Для этого приводили двух козлов. С одним поступали не очень гуманно – его приносили в жертву богам, а другого отпускали на свободу или, скорее, выгоняли в пустыню,...
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Это очень грустно, если вас выбрали козлом отпущения. Выбрали – значит хотят свалить чужую вину на вас. Выражение стало настолько привычным, настолько понятным, что вроде и не требует какого-то дополнительного объяснения.
Но как и откуда к нам пришёл этот фразеологизм? Всё началось в древней Иудее, задолго до появления христианства, а возникло выражение из-за языческих обрядов, которые были связаны с жертвоприношениями животных.
Если верить летописным рассказам, древние евреи каждый год совершали обряд отпущения грехов. Для этого приводили двух козлов. С одним поступали не очень гуманно – его приносили в жертву богам, а другого отпускали на свободу или, скорее, выгоняли в пустыню, предварительно «возложив на него руки», тем самым как бы перекладывая на него все свои грехи. По сути, происходила своего рода индульгенция без исповеди и покаяния.
Ещё по одной версии, козла могли сбросить со скалы – тоже как бы «отпускали». Козёл уносил все грехи с собой, и потому также именовался козлом отпущения.
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