Чем торговала Россия в разные времена? Едва зародившись, славянские государственные объединения уже имели устойчивые торговые связи с Византией, подтверждённые соответствующими договорами. Знаменитый путь «из варяг в греки» проходил по Днепру до Чёрного моря, далее вдоль берега до устья Дуная, оттуда уже недалеко и до Византии. С собой везли кожи, мёд, рыбу, икру, собольи и горностаевые меха. А домой возвращались с винами, шёлковыми материями, сафьяном, пряностями, благовониями, золотом и жемчужными ожерельями. Время расширяло торговые пути и отношения. Стали проторёнными дороги на восток вплоть до Каспийского моря. Здесь также пользовались большим спросом русский мёд, воск, меха. В обмен получали драгоценные камни, цепочки, кольца, ткани, вино, пряности. Большим спросом... На чтение: 2 минуты

Едва зародившись, славянские государственные объединения уже имели устойчивые торговые связи с Византией, подтверждённые соответствующими договорами. Знаменитый путь «из варяг в греки» проходил по Днепру до Чёрного моря, далее вдоль берега до устья Дуная, оттуда уже недалеко и до Византии. С собой везли кожи, мёд, рыбу, икру, собольи и горностаевые меха. А домой возвращались с винами, шёлковыми материями, сафьяном, пряностями, благовониями, золотом и жемчужными ожерельями.

Время расширяло торговые пути и отношения. Стали проторёнными дороги на восток вплоть до Каспийского моря. Здесь также пользовались большим спросом русский мёд, воск, меха. В обмен получали драгоценные камни, цепочки, кольца, ткани, вино, пряности. Большим спросом пользовались арабские монеты – дирхемы, которые на Руси служили меновыми знаками и украшениями.

Серьёзным торговым партнёром для славян было Булгарское царство, расположенное на Волге и Каме. Отсюда русские купцы вывозили рыбу, янтарь, орехи, мечи и кольчуги. Многое уходило транзитом в Западную Европу. Здесь главными торговыми дорогами были Западная Двина, Нева и Ладожское озеро. Главным международным торговым центром становится Господин Великий Новгород. В иные годы число иноземных купцов в Новгороде доходило до нескольких сотен. Иноземцы привозили английские, немецкие и польские сукна, красное и белое вино, колокола для церквей, свинцовые и жестяные листы для кровель, медь, олово, пряжу, полотно. Покупали у нас медь, воск, меха, лён, хмель, кожи, строевой лес.

Постепенно и Москва становится центром международной торговли. Именно здесь в XV веке в Гостином дворе собирались купцы из Польши и Германии для покупки мехов. В дальнейшем гостиные дворы объединил Китай-город. Гостиных дворов в Москве было много. Главными были Старый, Новый и Персидский, а ещё были дворы литовский, армянский, греческий и английский. На гостиных дворах торговали только оптом, а розничная торговля шла в рядах. Главный рынок находился на Красной площади.

Постепенно центр торговли смещается в Нижний Новгород. Сначала вся торговля шла на Макарьевской ярмарке, а позднее она переехала в Нижний. Чуть позже город получил заслуженное прозвище «кошелёк России».

Ассортимент вывозимых из страны товаров постоянно расширялся. Спрос на русские кожи был очень высок, а производства были маломощные и приходилось закупать для перепродажи кожи в Малороссии и Ливонии. В Голландию и Англию отправлялась икра белужья и осетровая. Развивающийся европейский флот требовал корабельной древесины, особой популярностью пользовались мачты. Уходило за границу большое количество смолы.

Новые перспективы для развития внешней торговли дали реформы Петра I . Иностранные купцы получили значительные льготы, улучшились возможности русских купцов для продвижения отечественных товаров.

Конкурировать с начинающимся развиваться машиностроением Европы мы не могли, поэтому по-прежнему на первом месте была сельскохозяйственная продукция. К началу ХХ века на мировом рынке впереди планеты всей мы были по экспорту льна, хлеба пушнины, второе место (после Соединённых Штатов) – по экспорту леса, мяса, масла и яиц. Третье место после Германии по вывозу сахара.

Революция 1917 года внесла значительные коррективы в нашу внешнюю торговлю. Некоторые страны начали развивать торговлю с СССР только с 1920-х года. При этом мало что изменилось в ассортименте вывоза из страны, а вот молодому государству закупать надо было многое.

Вторая мировая война, вновь вмешалась в развитие внешней торговли. В 1960-х годах мы везли в развивающиеся страны станки и оборудование, а в развитые – нефть, металл, лес, текстиль. Выросшие цены на нефть в 1970-е годы вынудили Советское правительство сконцентрироваться на сырьевом секторе. В 1987 году экспорт нефти составлял более половины всех вывозимых товаров, а современные цифры и того выше.

Как видно, торговала Россия всегда, и чем активнее была торговля, тем богаче становились города, страны и жители страны. Однако в современном мире, когда возможностей для диалога и понимания стало намного больше, находить «компромиссы» во взаимоотношениях между людьми и государствами пытаются санкциями, о которых целые века никто даже не помышлял.

Но не стали завозить к нам, например, польские яблоки – и что? Яблоки мы все равно едим, просто не польские, а вот поляки подсчитывают убытки от гниющего товара… И кому стало хуже?!