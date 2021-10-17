Чем торговала Россия в разные времена?
Едва зародившись, славянские государственные объединения уже имели устойчивые торговые связи с Византией, подтверждённые соответствующими договорами. Знаменитый путь «из варяг в греки» проходил по Днепру до Чёрного моря, далее вдоль берега до устья Дуная, оттуда уже недалеко и до Византии. С собой везли кожи, мёд, рыбу, икру, собольи и горностаевые меха. А домой возвращались с винами, шёлковыми материями, сафьяном, пряностями, благовониями, золотом и жемчужными ожерельями. Время расширяло торговые пути и отношения. Стали проторёнными дороги на восток вплоть до Каспийского моря. Здесь также пользовались большим спросом русский мёд, воск, меха. В обмен получали драгоценные камни, цепочки, кольца, ткани, вино, пряности. Большим спросом...
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Едва зародившись, славянские государственные объединения уже имели устойчивые торговые связи с Византией, подтверждённые соответствующими договорами. Знаменитый путь «из варяг в греки» проходил по Днепру до Чёрного моря, далее вдоль берега до устья Дуная, оттуда уже недалеко и до Византии. С собой везли кожи, мёд, рыбу, икру, собольи и горностаевые меха. А домой возвращались с винами, шёлковыми материями, сафьяном, пряностями, благовониями, золотом и жемчужными ожерельями.
Время расширяло торговые пути и отношения. Стали проторёнными дороги на восток вплоть до Каспийского моря. Здесь также пользовались большим спросом русский мёд, воск, меха. В обмен получали драгоценные камни, цепочки, кольца, ткани, вино, пряности. Большим спросом пользовались арабские монеты – дирхемы, которые на Руси служили меновыми знаками и украшениями.
Серьёзным торговым партнёром для славян было Булгарское царство, расположенное на Волге и Каме. Отсюда русские купцы вывозили рыбу, янтарь, орехи, мечи и кольчуги. Многое уходило транзитом в Западную Европу. Здесь главными торговыми дорогами были Западная Двина, Нева и Ладожское озеро. Главным международным торговым центром становится Господин Великий Новгород. В иные годы число иноземных купцов в Новгороде доходило до нескольких сотен. Иноземцы привозили английские, немецкие и польские сукна, красное и белое вино, колокола для церквей, свинцовые и жестяные листы для кровель, медь, олово, пряжу, полотно. Покупали у нас медь, воск, меха, лён, хмель, кожи, строевой лес.
Постепенно и Москва становится центром международной торговли. Именно здесь в XV веке в Гостином дворе собирались купцы из Польши и Германии для покупки мехов. В дальнейшем гостиные дворы объединил Китай-город. Гостиных дворов в Москве было много. Главными были Старый, Новый и Персидский, а ещё были дворы литовский, армянский, греческий и английский. На гостиных дворах торговали только оптом, а розничная торговля шла в рядах. Главный рынок находился на Красной площади.
Постепенно центр торговли смещается в Нижний Новгород. Сначала вся торговля шла на Макарьевской ярмарке, а позднее она переехала в Нижний. Чуть позже город получил заслуженное прозвище «кошелёк России».
Ассортимент вывозимых из страны товаров постоянно расширялся. Спрос на русские кожи был очень высок, а производства были маломощные и приходилось закупать для перепродажи кожи в Малороссии и Ливонии. В Голландию и Англию отправлялась икра белужья и осетровая. Развивающийся европейский флот требовал корабельной древесины, особой популярностью пользовались мачты. Уходило за границу большое количество смолы.
Новые перспективы для развития внешней торговли дали реформы Петра I. Иностранные купцы получили значительные льготы, улучшились возможности русских купцов для продвижения отечественных товаров.
Конкурировать с начинающимся развиваться машиностроением Европы мы не могли, поэтому по-прежнему на первом месте была сельскохозяйственная продукция. К началу ХХ века на мировом рынке впереди планеты всей мы были по экспорту льна, хлеба пушнины, второе место (после Соединённых Штатов) – по экспорту леса, мяса, масла и яиц. Третье место после Германии по вывозу сахара.
Революция 1917 года внесла значительные коррективы в нашу внешнюю торговлю. Некоторые страны начали развивать торговлю с СССР только с 1920-х года. При этом мало что изменилось в ассортименте вывоза из страны, а вот молодому государству закупать надо было многое.
Вторая мировая война, вновь вмешалась в развитие внешней торговли. В 1960-х годах мы везли в развивающиеся страны станки и оборудование, а в развитые – нефть, металл, лес, текстиль. Выросшие цены на нефть в 1970-е годы вынудили Советское правительство сконцентрироваться на сырьевом секторе. В 1987 году экспорт нефти составлял более половины всех вывозимых товаров, а современные цифры и того выше.
Как видно, торговала Россия всегда, и чем активнее была торговля, тем богаче становились города, страны и жители страны. Однако в современном мире, когда возможностей для диалога и понимания стало намного больше, находить «компромиссы» во взаимоотношениях между людьми и государствами пытаются санкциями, о которых целые века никто даже не помышлял.
Но не стали завозить к нам, например, польские яблоки – и что? Яблоки мы все равно едим, просто не польские, а вот поляки подсчитывают убытки от гниющего товара… И кому стало хуже?!