Чем они всегда кончают. К годовщине русского фашизма Чем они всегда кончают. К годовщине русского фашизма На чтение: 2 минуты

26 мая 1931 года в Харбине была основана Русская фашистская партия.

Одной из небольших сенсаций украинской гражданской войны стало то, что в организованных Киевом карательных батальонах, уничтожавших людей на Донбассе, обнаружилось некое множество идейных граждан РФ — т.н. «русские фашисты».

Сегодня, когда мы фиксируем 86-ю годовщину образования Русской фашистской партии, стоит поговорить о том, почему подобные организации в результате всегда оказываются в эмиграции, чем занимаются и чем в результате кончают.

Харбинская эмиграция

То, что массовое возникновение фашистских режимов в Европе в 20-30-х годах прошлого века было вызвано в том числе резким усилением мирового социалистического движения и возникновением первого социалистического государства, достаточно известно. Учитывая же, что до своего укрепления советскому государству пришлось пройти через жестокую гражданскую войну (и далеко не все проигравшие в ней смирились с поражением), возникновение русских фашистских партий также вполне закономерно.

По некоторым данным, зачатки фашистского движения в Маньчжурии возникли ещё в 1926 году. В начале 1930-х они официально оформились в Русскую фашистскую партию, во главе которой встал эмигрант Константин Родзаевский. В течение нескольких последующих лет партия несколько раз меняла названия, в том числе из-за неудачной попытки слияния с Всероссийской фашистской организацией Анастасия Вонсяцкого (1934), после чего в 1937 году остановилась на названии Российский фашистский союз.

Социальной базой организации были эмигранты, из-за количества которых Харбин называли «дальневосточной Москвой». Фашистская партия быстро стала весьма заметной общественной организацией в среде эмигрантов, в том числе благодаря созданию женских и детских организаций. На пике партия Родзаевского насчитывала около 20 тысяч активистов.

Внушительная русская община Маньчжурии не могла оставаться не только без внутренней организации, но и без внешнего контроля. Японцы, превратившие Маньчжурию в своё марионеточное государство, создали в 1934 году Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ). Родзаевский руководил одним из отделов БРЭМ, а созданная им организация активно использовалась японцами в качестве среды для набора диверсантов, засылаемых затем в СССР. Позднее Родзаевский стал руководить и школой диверсантов при БРЭМ. Впрочем, пользы от этих засланцев было немного: большинство групп пограничники задерживали на границе. Всего в 1934-1938 годах школа успела подготовить 200 диверсантов.

С началом войны Родзаевский пытался агитировать японцев объявить войну СССР, однако они быстро и резко одёрнули своего питомца. А в 1943 году, когда перелом в войне стал очевидным, вообще запретили деятельность РФП, чтобы не провоцировать Советский Союз. После победы над Японией Родзаевского выманили в СССР, где он стал одним из фигурантов дела «семёновцев» (по фамилии атамана Григория Семёнова, активно участвовавшего в деятельности БРЭМ) и был расстрелян в 1946 году по приговору суда. Не помогло даже «прозрение», настигшее Родзаевского к концу войны: подсудимому привиделось, что Сталин это и есть настоящий фюрер всех русских фашистов, а сталинизм и русский фашизм почти идентичны (эту идею сегодня очень любят излагать десталинизаторы всех мастей).

Особенности русского фашизма

История русского фашизма примечательна такими моментами:

1. Зарождение фашизма в Европе вызвано чередой социалистических революций и итогами Первой мировой войны. Русский фашизм рождён итогами войны гражданской и изначально сформировался исключительно на социальной базе белой эмиграции.

2. Теория и практика русского фашизма оказались разнесены в пространстве. «Теория» сидела в Маньчжурии (в случае с РФО Вонсяцкого – ещё и в США) и не очень успешно готовила диверсантов к заброске на Дальний Восток. «Практика» преимущественно находилась в Европе, в частности, в Германии и с началом Великой Отечественной войны влилась в состав вермахта («Русский корпус», РОНА, ряд воинских формирований, в том числе в составе Ваффен-СС). Отделения РФП в Европе, разумеется были, однако о массовом членстве европейской белой эмиграции в партии говорить не приходится.

3. Партии русских фашистов – единственные из аналогичных партий того времени, которые никогда не существовали и не действовали (диверсионную деятельность исключаем) в стране, в которой они, собственно, мечтали прийти к власти. И в этом плане они выглядят ещё более жалко, чем украинские националисты, точно так же существовавшие на кормлении у Абвера: те хотя бы успели провозгласить Украинское государство в июне 1941 года, прежде, чем немцы прикрыли им лавочку.

Последнее приводит нас к общей черте русского фашизма, разбросанного по всему континенту. Белогвардейский фашизм – институциализированной маньчжурской или неоформленной европейской версии – никогда не был самостоятельным, изначально существовал под крылом той или иной разведки, используясь ею в собственных интересах. Интерес в обоих случаях был одинаков: антироссийская деятельность. Родзаевский, атаман Краснов и прочие сколько угодно могли фантазировать на тему того, что те несколько тысяч человек, от имени которых они могут говорить – и есть Россия (с началом войны Краснов выступил с обращением, в котором охарактеризовал войну Германии против СССР как антибольшевистскую, а не антироссийскую и призвал эмигрантов выступить в войне против СССР) – сути это не меняло. Поэтому зафиксируем: русский крайний национализм – исторически несамостоятелен, несостоятелен и существовал в русле антироссийской деятельности разведок наших актуальных противников.

Причина этого очень проста: в своих границах – нынешних, времён СССР, времён Российской империи – Россия не может существовать как национальное государство, ведомое националистической идеологией. Людям, которые конструировали фашизм в первой половине XX века, это было понятно. Люди, которые видели в нём исключительно способ не потеряться в эмиграции или оформить таким образом кружок антисоветчиков, спустя 86 лет не понимают очевидного ровно так же, как не понимали Родзаевский и прочие.

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Популярный у нынешних националистов слоган «Добудем родину!» тоже родом из наследия РФП. Всё, что русские фашисты добыли за недолгие 14 лет своего существования – пуля в стычке с дальневосточными пограничниками или по приговору суда. Характерно, что у рядовых членов и их фюрера результат получился одинаковым. Предлагаем считать это ещё одной исторической особенностью русского фашизма.