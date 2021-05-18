Человек, который халтурно построил ЦРУ. К дню рождения Аллена Даллеса 7 апреля 1893 года в Уотертауне (штат Нью-Йорк) появился на свет создатель классического облика Центрального разведывательного управления США Ален Даллес. На чтение: 3 минуты

В этот же день в 1930 году: Совнарком СССР принял «Положение об исправительно-трудовых лагерях» . ГУЛАГ для чайников

7 апреля 1893 года в Уотертауне (штат Нью-Йорк) появился на свет создатель классического облика Центрального разведывательного управления США Ален Даллес.

В Америке нынче, как когда-то в Париже, «русские сезоны». Таинственные могущественные хакеры, на которых сваливают всё, не только растоптали мечту Хиллари Клинтон о Белом доме, но и мешают Дональду Трампу управлять страной по своему разумению. В ФБР открывают специальный «русский отдел», и прочие многочисленные спецслужбы напряглись не по-детски. Собственно, напрягаются почти как в далёкие 1950-е годы, когда молодой спецслужбе по имени ЦРУ давал путёвку в жизнь её главный архитектор Аллен Уэлш Даллес. Качество проекта этого зодчего в свете последних штатовских страхов вызывает обоснованный интерес: «оно им надо» столько всяких разведок и какой от того толк, если раздолбаи в драных джинсах сверхдержаву, как ей кажется, так запросто обули?

Европеец с трубкой

Молодой Даллес рос в те времена, когда Штаты, будучи первой экономикой мира, в дела этого самого мира принципиально всерьёз не вмешивались. Доктрина президента Монро ещё 1823 года рождения была почти так же привлекательна, как актриса Мэрилин в зените славы: Америка для американцев, и точка, дальше Буэнос-Айреса для нас земли нет, пусть сами разбираются. Трамп кое-что из этих ветхозаветных верований впитал, но получится ли с ними снизить градус глобализма, пока непонятно.

Но были и другие американцы в начале ХХ века – их магнитом тянуло в Европу и другие части света. Таков был и юноша Аллен, чья мать воспитывалась в европейских условиях, а сам он по окончании Принстона работал в миссионерских школах в Индии и Китае.

Доктрину Монро Даллес не уважал и с детства мечтал возглавить Госдеп, ибо в семейном окружении уже были два госсекретаря – муж тётки и дед по матери. Мечту в 1953-м похоронит президент Эйзенхауэр – на Госдеп он поставит старшего брата Аллена Джона Фостера, а младшему достанется обустраивать ЦРУ и строить комплекс его зданий в Лэнгли близ Вашингтона.

С 1916 года, отправившись в Вену, Даллес служил на ниве Госдепа, не отказывая себе в удовольствии заняться делами разведки. Уход США из Европы после окончания президентского срока Вудро Вильсона молодого дипломата разочаровал, и даже руководство отделом Ближнего Востока в Госдепе в 29-летнем возрасте не показалось ему хорошей карьерой. Вслед за братом он занялся юридической практикой, периодически выезжая в Европу на международные конференции по разоружению, смысл которых с приходом Гитлера к власти в Германии стремился к нулю.

В годы Второй мировой в его жизни появилась Швейцария, Берн, где Аллен возглавил резидентуру Управления стратегических служб США. В 1973-м, спустя четыре года после смерти Даллеса, о его существовании узнал едва ли не каждый советский человек – в «Семнадцати мгновениях весны» исполнявшего его роль известного вахтанговского актёра Вячеслава Шалевича (1934 – 2016) загримировали очень похоже и курительную трубку приложили.

Младший сын сионских мудрецов

На своей внезапной известности благодаря фильму по сценарию Юлиана Семёнова покойный Даллес не остановился. Многие восприняли киношную историю с его переговорами с нацистским генералом Вольфом едва ли не ключевым эпизодом Второй мировой войны, что неправда: советская разведка (только Штирлиц был коллективным персонажем) была в курсе этих разговоров, и умирающему президенту Рузвельту в апреле 1945-го пришлось перед Сталиным оправдываться, но сам эпизод серьёзных последствий не имел.

И вот этот злодейский образ Даллеса-Шалевича был развит автором романа «Вечный зов» Анатолием Ивановым и другими сторонниками бессмертных «теорий заговора» до космических масштабов. Давно скончавшегося директора ЦРУ объявили автором «плана Даллеса по уничтожению СССР» – документа настолько захватывающего, что в ноябре 2016-го его внесли в Федеральный список экстремистских материалов, поэтому мы его цитировать и не будем. В том тексте имеются заимствования из меморандума Совета национальной безопасности США от августа 1948 года, к коему Даллес не имел никакого отношения. И вообще до 1953-го, до президентства Эйзенхауэра, он, будучи республиканцем, никаких больших постов при демократической администрации не занимал. А главный мотив «плана» – о разрушении Союза изнутри – и в тексте 1948 года никак не просматривается.

Но в трудах публицистов «план Даллеса» поминается к месту и не к месту. Академик АМН СССР Фёдор Углов (1904-2008) приписывал ЦРУ планы по разрушению России с помощью рок-музыки, а также «примитивного секса и порнографии», призывая « вспомнить план Даллеса об уничтожении 90% русских с помощью алкоголя и наркотиков. Ведь пока русская армия существует, русский народ уничтожить нельзя, значит, к алкоголю и наркотикам для русского народа надо добавить клевету и разложить его армию. При таком сочетании выполнение дьявольского плана Даллеса становится вполне реальным. […] Настало время всем патриотам России встать в ряды борцов за отрезвление и оздоровление нашей Родины, если мы не хотим, чтобы план Даллеса об уничтожении русского народа был выполнен ».

Доживи Даллес до рассказов о своём «плане», ему бы это точно понравилось. Скорее всего, его фамилию к данной теории приставили в том числе за то, что в ещё в 1921-м юный американский дипломат в Стамбуле заявил о том, что нашумевшие «Протоколы сионских мудрецов» – фальшивка. И сам посмертно попал в историю как автор продолжения «протоколов».

О пользе плёнок майора Манхоффа

И без того «плана» итог восьмилетних бдений Даллеса во главе ЦРУ (1953-1961) успешным назвать нельзя. Да, корпуса в Лэнгли возвели прочно, отстроили и многочисленную спецслужбу, вот только идеологию ей, похоже, привить забыли. В своё время у Коминтерна такая идеология точно была, именуемая то мировой революцией, то победой социализма во всемирном масштабе. Что же хотели (и хотят) американцы, вкладывая десятилетиями немаленькие деньги в свои разветвлённые спецслужбы, понять трудно.

При Даллесе его орлы привыкли работать на разрушение – свергли в 1953-м неугодный режим в Иране, в 1954-м – в Гватемале. А спустя четверть века в Иране грянула исламская революция с разгромом американского посольства, и режим этот очень мешает Штатам вот уже скоро сорок лет. Далее по списку, включая «арабскую весну» и «майданщину» – даллесовская ставка на разрушение плодит по всему миру ситуации, из которых выхода нет или выходы очень плохие для всех, проще вспомнить простую и понятную доктрину Монро.

Бороться же с советскими спецслужбами даже времён раздолбая Хрущёва Даллесу пришлось по Солженицыну: бодался телёнок с дубом. И «телефонный туннель» под Западным Берлином разоблачили и обратили в свою пользу, и старину Пауэрса на У-2 к позору всея Америки 1 мая 1960-го сбили. А вторжение на Кубу в апреле 1961 года, бои на Плайя-Хирон и полный провал операции стоили директору ЦРУ уже насиженного кресла.

Польза от Даллеса для нашей истории всё же есть. В последнее время рассекречивается множество материалов из той эпохи. Вот уже в 2017-м обнародован видеоархив американского майора Мартина Манхоффа, выдворенного из СССР в 1954 году за шпионаж. Прекрасного качества цветные фильмы и фото показывают не только похороны Сталина из окна штатовского посольства (что тоже ценно), но и жизнь обычных советских людей в первой половине 1950-х. Ужас – никакой всеобщей отправки в ГУЛАГ, улыбающиеся лица прохожих, и не все они агенты МГБ. Появился ценнейший исторический источник, который обязательно нужно смотреть всем режиссёрам и художникам по костюмам нынешних сериалов: одежды, макияж, выражение лиц, причёски – и всё в реальном цвете, предоставленном ведомством Даллеса. Побольше бы таких плёнок!

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А рассекреченные документы ЦРУ хорошо бы проанализировать скучным специалистам по экономической истории с целью выяснить, насколько эффективно, допустим, при Даллесе тратились денежки и сколько их ушло в песок, скажем, на «примитивный секс». Ибо как в 1950-е годы американцы не знали и не понимали СССР, КНР и другие интересные им страны, так и ныне они не знают и не понимают Россию, Китай и далее везде. Похоже, что, создавая ЦРУ в современном виде, Даллес эту задачу – знать и понимать – если и ставил, то не выполнил. Вот и плодятся нынче спецслужбы, дрожащие от клика каждого встречного хакера.