Черные ангелы-хранители. О морских стрелковых бригадах в битве под Москвой О морских стрелковых бригадах в битве под Москвой На чтение: 2 минуты

О морских стрелковых бригадах в битве под Москвой

«В битве за Москву не раз отличались моряки, входившие в состав морских стрелковых бригад. Они покрыли себя боевой славой и в значительной степени содействовали успеху советских войск».

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков

В ноябре 1941 года параллельно с ведением боев по всей протяженности фронта велась активная работа по созданию морских стрелковых бригад в соответствии с решениями Государственного комитета обороны. В конце ноября прибывшие в Москву бригады переходили в состав Западного фронта.

Формирование 1-го Московского отдельного отряда моряков проходило в самом центре – Пролетарских казармах в Хамовниках. Именно батальоны 1-го Московского отдельного отряда моряков участвовали в историческом параде на Красной площади. А вскоре сформированный отряд отправили на оборону можайского направления с задачей не допустить прорыва противника к столице. Командование не раз перебрасывало подразделение на самые трудные участки фронта, и моряки неизменно достигали тактических успехов.

Рассмотрим боевые действия 64-й морской стрелковой бригады, сформированной на Урале из тихоокеанцев и балтийцев. Части бригады 28 ноября 1941 года прибыли на станцию Хотьково. Преодолев 12 километров по глубокому снегу, бойцы отбили мост через канал у села Деденево. Диверсанты-десантники были полностью разбиты и рассеяны. Большим был вклад в противостоянии атакам немецких войск по направлению к каналу Москва – Волга, участие в операции по разгрому группы войск в районе Красной Поляны. Особо отличилась 64-я морской стрелковой бригады за взятие села Белый Раст.

В ходе Солнечногорской операции 20-й армии, продолжавшейся 17 суток, части бригады освободили от войск противника 64 населенных пункта. Кроме того, бригада сыграла исключительную роль в сохранении материального фонда Солнечногорска, выйдя в тыл немцев, занимавших этот город.

В ходе контрнаступления бригада отбила несколько десятков населенных пунктов. Утром 20 декабря во взаимодействии с танками 31-й танковой бригады моряки освободили село Пушкари. В то же время южнее 33-я стрелковая дивизия билась на подступах к Волоколамску. 1-й батальон и рота автоматчиков из морской бригады оказали деятельную помощь в овладении городом, и, ворвавшись с севера, помогли разгромить врага.

В дальнейшем бригада развивала успех и освобождала населенные пункты к западу от Волоколамска. Особенно жестокими были бои за село Ивановское. В течение нескольких дней бойцы пытались выбить противника из населенного пункта. Село переходило из рук в руки. Четырехдневные бои за село Ивановское полны примеров удивительной смелости и отваги бойцов морской бригады.

Разведка моряков обнаружила батарею противника, ведущую огонь по передовому отряду. С целью подавить ее, ночью выдвинули одно из орудий бригады. Метким огнем наши артиллеристы подавили одно из орудий. И далее одно за другим орудия противника выходили из строя. Только после третьей потери, немцы отправили к смельчакам отряд пехоты под прикрытием танков. Пользуясь малой дистанцией, артиллеристы сумели подбить и танки. Расчет орудия был награжден орденом Красного Знамени. Наступление продолжалось.

Во время боя в Тимково произошел следующий случай, отраженный в отчетах о боевых действиях. Боец Мурзин, осужденный военным трибуналом, по своей личной просьбе был послан на передовую. Здесь в ночь на новый, 1942 год, красноармеец ворвался в один из домов в Тимково. В это время из блиндажа под домом выбирался немецкий офицер. Увидев бойца, он открыл огонь из парабеллума, однако у немецкого офицера сильно дрожали руки, и ни одна из пуль не поразила красноармейца. Дальнейшие события приводим дословно:

«Тогда тов. Мурзин подскочил к офицеру, сбил с него каску и, схватив его за длинные рыжие волосы, вытащил из подполья. Кроме этого офицера, в блиндаже еще находилось три солдата. Они, очевидно, очень удивились волшебному исчезновению своего офицера и решили посмотреть, что с ним случилось.

Глазам их представилась замечательная картина. У входа в подземелье боец Мурзин держал левой рукой за волосы их офицера, обезоруживал его. Немецкие солдаты предпочли не вступать в бой с таким бойцом и, подняв руки, сдались в плен. Мурзин был полностью реабилитирован и награжден за подвиг».

К 25 января в ходе Волоколамской операции 20-й армии бригада прошла с боями 100 километров, освободила 24 населенных пункта. В начале 1942 года бригада успешно закрепилась на вверенном ей участке фронта. 64-я морская стрелковая бригада за мужество и героизм бойцов и командиров была преобразована в Гвардейскую морскую стрелковую бригаду.

Командовал бригадой полковник Иван Михайлович Чистяков. Приведем одно из его воспоминаний:

«Приносит мне председатель трибунала бумагу:

– Подпишите, Иван Михайлович! Завтра в 09:00 хотим новобранца у вас тут перед строем расстрелять.

– За что, – спрашиваю, – расстрелять?

– Бежал с поля боя. Всем другим трусам в назидание.

А я эти расстрелы, скажу тебе, терпеть не мог…

В ходе разбирательства поехали в часть бойцы. Впереди следовала машина полковника, позади представители трибунала. Из-за артиллерийского обстрела замыкающие развернулись и вернулись в расположение, а автомобиль полковника благополучно достиг цели пути.

Вызываю командира комендантского взвода, приказываю немедленно доставить трибунал ко мне. Через пять минут приводят ко мне эту троицу. Один еще печенье дожёвывает. Спрашиваю:

– Куда вы делись? Почему не ехали за мной, как я приказал?

Полковник подал рапорт на расстрел трибунала за панику и бегство с поля боя. В итоге дело было замято. Вот только смертные приговоры за бегство выносить перестали. И вот аж до самого конца войны мне ни одного смертного приговора больше на подпись не приносили».

О мужестве бойцов морских бригад, о чести командиров пойдет речь в следующей статье цикла «Морские стрелковые бригады в битве под Москвой».