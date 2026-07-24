Человек, развернувший самолёт над Атлантикой Евгений Максимович Примаков – министр иностранных дел РФ в 1996-1998 гг.

Детство и юность Евгения Максимовича Примакова прошли в Тбилиси. Ещё во время учёбы преподаватели отмечали в нём способности к иностранным языкам, математике и точным наукам. Потом Евгений окончил арабское отделение Московского института востоковедения, а затем – аспирантуру экономического факультета МГУ. В 1956г он стал старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО) . А с 1956 по 1962г работал в Гостелерадио, где в итоге стал главным редактором вещания на арабские страны. Затем была работа в "Правде", поездки на Ближний Восток. В качестве уже первого заместителя директора ИМЭМО он лично общался с Саддамом Хуссейном и лидером курдов Масудом Барзани, даже пытался примирить их через предоставление курдам автономии.

Начиная с 1970-х Примаков фактически работает на разведку. Сначала – участвует в тайной дипломатии на Ближнем Востоке по поручению ЦК КПСС, общается с лидерами палестинцев, под прикрытием статуса специального корреспондента ТАСС изучает политическую ситуацию в Египте. Именно он сообщил, что египетский президент Анвар Садат взял курс на сближение с США, и предложил предпринять шаги к восстановлению разрушенных после Шестидневной войны отношений с Израилем. После чего сам был направлен в Израиль, где выстраивал неофициальные контакты с его руководством. Лично знал большинство ближневосточных лидеров – от Хуссейна до Каддафи.

Примаков был одним из крупнейших наших востоковедов. В 1969 году защитил докторскую диссертацию по теме «Социальное и экономическое развитие Египта», в 1970-1977гг он - зам.директора, а в 1985-1989гг – директор ИМЭМО АН СССР, академик АН СССР и профессор Дипакадемии МИД СССР.

В 1989-1990гг занимал должность Председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, был членом Совбеза и Президентского Совета СССР при Горбачёве. Вместе с Вольским и Бакатиным выступил с заявлением против ГКЧП, затем с Руцким летал вызволять Горбачёва с Фороса. С 30 сентября 1991г стал первым гражданским (от генеральского звания отказался) руководителем Первого главного управления КГБ СССР, затем – уже при Ельцине - директором Службы внешней разведки России. Именно он за три года своего руководства не допустил погрома либералами того, что осталось от этой мощнейшей советской разведывательной службы. При этом, согласно его утверждению, антиконституционный указ Ельцина 1993 г. о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета не поддержал.

С 9 января 1996г Примаков становится Министром иностранных дел России, что было негативно воспринято знавшими его западными лидерами. И было от чего: "доктрина Примакова" была по сути отходом от полного "атлантизма" России начала 1990-х к многовекторности, сохраняющей за Россией право помимо продолжения развития отношений с ЕС и США, выстраивать также отношения с Китаем, Южной Азией и Ближним Востоком. Именно Примаков первым предложил "разворот на Восток" и ставшую впоследствии основой БРИКС идею сотрудничества России, Индии и Китая.

Многое сделал Евгений Максимович для укрепления МИД и прекращения оттока молодых кадров. Как говорил наш дипломат Алексей Федотов, именно Примаков "вернул внешней политике России и её диплужбе достоинство", что после периода руководства таких "западников" как Шеварднадзе и Козырев, тотально сдававших национальные интересы, было реальным гражданским подвигом.

А 10 сентября 1998 года после едва не обрушившего экономику дефолта, устроенного правительством Сергея Кириенко, Ельцин сам предложил Примакову возглавить правительство и спасти ситуацию. Примаков так и сделал, но перед этим обратился к Госдуме с изложением своей будущей стратегии: отказ от заблуждения, что "рынок сам всё отрегулирует", защита отечественного товаропроизводителя, социальная ориентированность экономики, создание гарантий против дальнейшего разграбления России через жульничество с приватизацией, банкротство предприятий и воровство госсредств. Либералы зарыдали о "коммунистическом реванше" и с первых дней начали интриговать против нового премьера.

Примаков провозгласил в экономике курс "опоры на собственные силы" и достижение общественного согласия. При нём подешевел рубль и сократился импорт, что стимулировало внутреннее производство. Удалось снизить государственные расходы и бюджетный дефицит вдвое, ликвидировать задолженность правительства по зарплатам бюджетников и пенсиям. В итоге, согласно данным Госстата, с октября 1998г по март 1999г получили рост промышленного производства на 23,8%, а инфляция снизилась с 38% до 3%.

Но в историю Евгений Максимович вошёл даже не этим. А тем, что совершил нечто неординарное, известное как "петля Примакова". Отправляясь в США на официальные переговоры, он, уже летя в самолёте, узнал о том, что американцы начали бомбить Белград и… развернул самолёт над Атлантикой назад. Для "ельцинской" России, внешняя политика которой годами состояла из сплошных компромиссов и уступок, это было неслыханной дерзостью, фактически – заявлением о том, что Россия более не "улус Вашингтонской Орды" и отныне имеет право на самостоятельные внешнеполитические решения.

Став единственным высокопоставленным советским чиновником, допущенным (благодаря профессионализму) в руководство постсоветской России, Примаков не только вёл с окружавшими Ельцина либералами борьбу за влияние на всё менее дееспособного президента, но и демонстрировал наличие здравой альтернативы либерально-западническому курсу. Тем самым он фактически стал идеологическим предшественником президента Путина, как и он, обладая народной поддержкой и руководствуясь в политике не конъюнктурой, а идеей служения Родине.

Неудивительно, что, когда экономика начала выправляться, олигархи и прозападные либералы испугались, что на выборах, до которых оставалось всего год, именно Примаков станет "наследником Ельцина" и убедили президента, что это – угроза для него лично и для "демократического будущего" страны. Ельцин поверил, и отправил Примакова в отставку, чего, согласно опросам, более 80% граждан не одобряли.

Что интересно, появление во главе страны Владимира Путина и его выдвижение Ельциным прозападные элиты воспринимали именно как альтернативу Примакову, против которого в 1999 году была запущена настоящая информационная война для снижения его рейтинга и, соответственно, повышения рейтинга "преемника Ельцина" Владимира Путина. Как же они ошиблись! Став президентом, Владимир Путин в идеологическом плане стал скорее преемником Примакова, чем преемником Ельцина, что все дальнейшие события и подтвердили.

Скончался Евгений Максимович 26 июня 2015 года от рака печени на 86-м году жизни. Президент Путин в тот же день подписал указ об организации похорон, которые прошли по высшему разряду – с гражданской панихидой в Колонном зале, где выступал президент, с отпеванием, которое совершал в Новодевичьем монастыре Патриарх и похоронами со всеми воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.