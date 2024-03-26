Цена реформ Петра I Петровская эпоха – судьбоносный водораздел в истории России. При Петре страна шагнула из Средневековья в Новое время и впервые заявила о себе как о великой державе. Перемены тех десятилетий полностью реформировали государство и коснулись всех областей жизни – от нового летоисчисления и арабских цифр до новой столицы и военно-морского флота.

Петровская эпоха – судьбоносный водораздел в истории России. При Петре страна шагнула из Средневековья в Новое время и впервые заявила о себе как о великой державе. Перемены тех десятилетий полностью реформировали государство и коснулись всех областей жизни – от нового летоисчисления и арабских цифр до новой столицы и военно-морского флота. Великие достижения, которые нельзя опровергнуть даже недоброжелателю, поразили современников и до сих пор восхищают потомков. Но какими силами и жертвами создавалась империя, какую цену заплатили простые люди за эти ошеломляющие перемены?

Россия накануне преобразований

К 80-м годам XVII столетия экономическое и техническое отставание Московского государства от европейских держав стало очевидно стойким почитателям седой старины в правящих кругах. В то время как в Европе работали Ньютон, Лейбниц и Левенгук, изучали анатомию нервной системы человека и высчитывали скорость света во вселенной, на Руси обучение сводилось к евангелию, элементарной грамоте и счету. На бескрайних просторах действовало лишь несколько заводов, построенных голландцами. Почти все железо и серебро шло из Европы. Собственные руды не были разведаны. Внутренние пошлины тормозили торговлю и препятствовали образованию общегосударственного экономического рынка. Международная торговля с Европой шла через Архангельск и находилась в голландских руках. Торговля через Нарву полностью зависела от шведов. Среди массовых товаров экспорта господствовали зерно и пенька, а также меха и икра. Русские монеты перечеканивались из западных.

Наиболее болезненно в Москве воспринималось отставание в военной сфере. Еще знаменитый воевода М.В. Скопин-Шуйский пробовал обучать войска передовой голландской тактике, а при царе Михаиле Федоровиче появились регулярные полки иноземного строя. К концу правления Алексея Михайловича наученные по-немецки части составляли большинство армии, но, подобно «русским янычарам» – стрельцам – с 1670-х гг. они переживали период упадка. Провальные крымские походы 1687 и 1689 гг. продемонстрировали неповоротливость и низкую боеспособность армии. Кризис вооруженных сил отражал упадок поместной системы, некогда фундамента военной мощи, и шире – коррозию всех институтов управления.

К внешним трудностям добавился внутренний разлад. Церковная реформа патриарха Никона в 1653 году привела к глубокому расколу в русском обществе. Старообрядцы подвергались жестоким преследованиям, в стране расцвело двоемыслие, когда на публике соблюдали исправленные обряды, а дома держались прежней веры. Для многих русских людей реформы на европейских манер воспринимались как проявление дьявольских козней, как продолжение издевательств над верой предков.

Реформы, изменившие Россию

Чтобы повысить эффективность государственной машины, молодой энергичный царь предпринял энергичные действия по переустройству страны. Великое посольство 1697–1698 гг., в составе которого Петр лично наблюдал превосходство Европы, – в первую очередь, Голландии и Англии, – окончательно убедило его в неизбежности и неотложности реформ. Деятельность Петра затронула все управленческие и экономические институты и прошлась даже по повседневной жизни, особенно высших классов.

К концу петровского правления Россия изменилась до неузнаваемости. Вместо неповоротливых приказов функционировали коллегии на шведский манер, взамен боярской думы и патриарха появились сенат и синод, число заводов и мануфактур возросло в 10 раз, бюджет увеличился вшестеро, или втрое с учетом инфляции. Россия приросла остзейскими землями, твердо встала на Балтийском море. Новая столица на невских берегах возвещала Европе о появлении новой великой державы. Свыше 50 линейных кораблей и фрегатов готовы были отстаивать интересы империи. 200-тысячная регулярная армия, знамена которой овеяла слава Полтавы, готова была двинуться в любом направлению по приказу своего государя.

Перемены коснулись культуры и просвещения, нарядов и привычек. Немецкое платье и запрет на ношение бороды, появление ассамблей и академии наук, гражданский шрифт и регулярные газеты, первый музей и новый год с 1 января, табак и кофе, наконец! Все эти новшества оказали глубокое влияние на русское общество, так или иначе, приобщили его к европейскому образу жизни, указали вектор развития.

Модернизация и мобилизация

Вместе с тем, петровские достижения огромным числом современников воспринимались крайне отрицательно, и на то были веские причины. Важно помнить, что вестернизация России проходила на фоне непрекращающихся войн. Львиная доля из них пришлась на противостояние со Швецией, обладавшей, без сомнения, одной из лучших армий мира своего времени. Для создания эффективной военной машины царю требовалась максимальная концентрации ресурсов – человеческих, финансовых, природных.

Учитывая отсталость системы управления, зачаточное состояние промышленности и неподготовленность офицерского корпуса, Петру приходилось многое импровизировать и внедрять «по ходу пьесы». По сути, государь сделал ставку на полную мобилизацию общества, где закрепощение коснулось не только крестьянства, но и, в некотором смысле, дворянства. По крайней мере, никогда дворянин не чувствовал себя так неуютно, даже при Иване Грозном, как при Петре. Великий реформатор обязал дворян учиться и служить, ограничил их права на куплю-продажу поместий, «принудил к Европе».

Что уж говорить про крестьян? Они составляли главный ресурс наполнения армии и исполнения всевозможных государственных проектов, вроде заводов и каналов, главный источник доходов. Рост налогов, введенная в 1719 году подушная подать, рекрутчина, начало массовой торговли крепостными, установление паспортных ограничений, стремительный рост барщины – все эти следствия мобилизационной модели и государственного контроля негативно отразились на положении крестьян. Пожалуй, единственным петровским новшеством, которому крестьяне были благодарны, стало внедрение во время жатвы косы вместо серпа.

Численность населения при Петре – убыло или прибыло?

К концу XVII столетия в Российском государстве насчитывалось около 13 млн человек – на обширных пространствах Восточно-Европейской равнины проживало несколько больше населения, чем в Испании (около 10 млн), но меньше, чем во Франции (около 15 млн) и значительно меньше, чем в Германии (около 20 млн).

Служилые люди всех родов (от думных чинов до детей боярских) составляли едва 1,5–2% населения (около 200 000 человек), всевозможные даточные люди, стрельцы, пушкари, городовые казаки и т.д. с женами и детьми насчитывали примерно столько же. Духовенство, включая монахов, круглым числом тоже доходило до 200 000 человек. Посадские (горожане, не относящиеся к вышеперечисленным сословиям) составляли 3% населения. Все остальное население (90%) относилось к крестьянам, из которых 2/3 находилось в крепостном состоянии (7,8 млн человек).

Ученые давали противоположные ответы на один из ключевых вопросов исторической науки данного периода: «Во сколько обошлась петровская модернизация простому народу?» Известный дореволюционный историк П.Н. Милюков, опираясь на переписи 1678 и 1710 гг. и экстраполируя данные о числе хозяйств, предположил убыль населения в 20%, объясняя ее громадными потерями от войны, строительством Петербурга и непосильными тяготами подневольных крестьян.

Однако последующие работы советских и российских демографов – прежде всего, Я.Е. Водарского – в корне пересмотрели вопрос. Проанализировав огромный массив документов, Водарский доказал, что колоссальная разница между переписями 1678 и 1710 гг. объясняется не чистой убылью, а объединением дворов для обмана переписчиков, утайкой и бегством крестьян и т.д. В действительности, за годы правления Петра население возросло почти до 16 млн человек без учета новых присоединенных территорий, и можно говорить о процессе торможения динамики численности, но никак не об убыли.

Цена Северной войны

Северная война стала самым большим испытанием для России в царствование Петра. Фактически, она и стала главным стимулом преобразований. Постоянная потребность в людях, вооружении, деньгах все больше и больше толкала страну и царя на путь реформ. Ради победы реформировались налоговая сфера и промышленность, военные и управленческие структуры.

Война обходилась очень дорого. Армия требовала миллионы и буквально съедала все деньги. В 1701 году военные расходы превысили 1 млн рублей серебром, в 1706 году – 2 млн, а в 1710 году достигли 2,5 млн. Военные траты составляли от 65 до 95% расходов казны в зависимости от года. Один пехотный полк обходился в 16 000 рублей в год, кавалерийский – втрое дороже. Помимо собственной армии, Петру регулярно приходилось субсидировать союзников – прежде всего, польского короля Августа Сильного. На это ушли сотни тысяч рублей.

Кроме того, по условиям Ништадтского мира 1721 года в качестве компенсации за приобретенные земли Россия выплатила Швеции 2 млн серебряных ефимков (талеров). Не удивительно, что в поисках дополнительных прибылей вводились все новые и новые пошлины, сборы, монополии. Постепенно госмонополия распространилась на лучшие товары – соль, селитру, пеньку, поташ, деготь, смолу, икру и десятки других позиций. Только в 1717 году, когда война пошла на спад, Петр допустил замену бесчисленных временных сборов единым подушным налогом, который и ввел в 1724 году.

Что касается людских потерь, то за 21 год войны они составили 120 000 убитыми, ранеными и контуженными (согласно оценке Б.Ц. Урланиса) из примерно 500 000 человек, прошедших через армию. Тремя самыми кровопролитными сражениями для русского воинства стали Нарва в 1700 году (около 8000 убитых и утонувших), Лесная в 1708 году (до 4000 убитых и раненых) и Полтава в 1709 году (свыше 4500 убитых и раненых). Однако, помимо боевых потерь, не меньшими оказались санитарные. Только при осаде Риги в 1709–1710 гг. эпидемия чумы унесла жизни 9000 русских солдат. Общая же смертельная убыль от болезней превысила 100 000 человек.

Впрочем, потери шведов, особенно с учетом, что население королевства даже с заморскими владениями в пять раз уступало России, оказались не менее болезненными. По оценкам шведских историков, армия Карла XII потеряла до 200 000 человек убитыми и умершими.

Сколько стоил флот?

Одним из самых славных деяний Петра стало учреждение военного флота. Петр не только строил корабли, но и одновременно создавал полноценную структуру управления и снабжения, верфи и морские базы, учебные заведения для морских офицеров и инженеров, текстильные мануфактуры (парусина) и железоделательные заводы (пушки). Подсчитано, что при Петре на 24 верфях страны (Петербург, Воронеж, Архангельск, Астрахань, Олонец и др.) было построено до 1000 кораблей разных типов. В 1725 году в состав русского флота входило 130 парусных кораблей и свыше 250 галер. Численность флота достигала 26 000 матросов и офицеров.

Известно, что на один большой корабль уходило до 3000 стволов деревьев – преимущественно дуба, сосны и лиственницы. Поэтому в 1703 году многие леса в стране вошли в число заповедных, что напрямую отразилось на потребностях местного населения. Среди указов Петра, помимо, драконовских штрафов и суровых наказаний за незаконную рубку строевого леса, был запрет хоронить в дубовых гробах, а в сосновых – «токмо из досок». В то же время Петр инициировал массовое выращивание корабельного леса по европейской «лесной науке».

Стоимость линейного корабля достигала 30 000 рублей, а 90-пушечные гиганты, такие как «Фридрихштадт» или «Гангут», переваливали за 50 000. В 1713 году Петр купил 17 кораблей у англичан и голландцев, заплатив 409 000 рублей, что составляло 15% годового бюджета. По окончании Северной войны интенсивность строительства флота заметно снизилась, но траты на флот оставались значительными. Так, в спокойном 1724 году на Адмиралтейство ушло 780 000 рублей. После смерти Петра его ближайшие преемники уделяли флоту крайне мало внимания, и он почти весь сгнил.

Цена Петербурга

Одним из символов растущего величия России стал град Петра на берегу Финского залива. «Северная Пальмира», как величали город поэты, и «блестящая ошибка», как выразился однажды Н.М. Карамзин, имела и стратегические преимущества, и массу недостатков вроде болот, бездорожья и промозглого климата. В 1703 году Петр решил перенести столицу в эти суровые края.

Масштабное строительство Петербурга поразило иностранцев и российскую элиту. Сюда призывались дворяне, чтобы отвыкнуть от домостроя и проникнуться европейской культурой, привозились европейцы, чтобы научать россиян наукам и рациональному управлению, а, более всего, сгонялись крестьяне, чтобы возвести на пустырях и болотах столицу империи. Чуть ли с петровских времен живуч миф о 300 000 душ, погребенных при возведении города.

Конечно, непривычный сырой холодный климат вкупе с антисанитарией и 15-часовым рабочим днем провоцировали среди работников вспышки цинги и дизентерии, нередко оканчивавшиеся летальным исходом. В качестве основного профилактического средства работникам прописывалась водка, но она не всегда помогала. Так, согласно сохранившимся бумагам, в 1704 году в Шлиссельбурге (50 км от Петербурга) число заболевших рабочих колебалось в промежутке от 21 до 40%, а число умерших – от 3 до 13%.

Подобные сведения по Петербургу и пригородам последующих лет показывают тенденцию к уменьшению болезней и смертей. Хотя эти сведения фрагментарны, становится очевидным, что при количестве сезонных работников от 20 000 до 40 000 в разные годы, даже при смертности в 10%, что было далеко не всегда, можно говорить о нескольких десятках тысяч умерших на столичных стройках, но никак о сотнях.

Восстания

Возросшие в три раза налоги воспринимались податным населением крайне отрицательно. Крестьяне платили деньгами, платили продуктами, платили принудительными работами. К многочисленным тяготам добавился рекрутский набор, под который при Петре попало около 280 000 человек. Все это вело к глухому ропоту, массовому бегству, спонтанным бунтам и настоящим восстаниям.

В июле 1705 года в Астрахани, куда, как и на Дон, стекалось много беглых и где проживали опальные стрельцы, полыхнуло. Возмущенные очередными поборами и налогами горожане скрутили и казнили воеводу, отменили брадобритие и задумали поход на Москву. Только в марте 1706 года отряд фельдмаршала Б.П. Шереметева при поддержке калмыцкой орды хана Аюки подавил мятеж. Несколько тысяч человек погибло, 365 главных бунтовщиков казнили.

В 1707 году после указа царя о сыске беглых на Дон явился отряд князя Ю.В. Долгорукого. В ответ казацкая ватага во главе с Кондратием Булавиным начала нападать на солдат. Летом 1708 года на Дону уже полыхала настоящая война. Булавин силой подавил промосковскую партию и стал атаманом всего донского казачьего войска. Его отряды двинулись к Азову, на Северский Донец и по Волге к Саратову. Только через два месяца 32-тысячная царская армия при поддержке запорожских и слобожанских казаков разгромила восставших и повесила зачинщиков. Около 2000 казаков с атаманом Игнатом Некрасовым ушли на Кубань, а оттуда в 1740 года – в район дельты Дуная. В результате правительственных репрессий восемь донских станиц были полностью сожжены, многие беглые (до 1/3 всего населения Дона) возвращены владельцам. Число погибших донцев доходило до 23 000 человек.

Цена раскола общества

Модные заграничные фасоны и наряды, которые должны были сроднить русского человека с Европой, вызвали широкое неприятие во всех слоях общества. В них видели доказательство подмены царя злокозненными немцами, а то и явление антихриста. Яростная атака на все старорусское как заскорузлое, отсталое и никчемное настраивала против Петра консервативные слои. Восстание стрельцов в 1698 году, многочисленные самосожжения старообрядцев, масса подметных писем, обличавших нравы царя и его двора, подтверждали, что значительной части общества преобразования были не по нутру. «Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце», – писал Н.М. Карамзин в «Записке о древней и новой России».

Болезненнее всего воспринималось посягательство на внешние атрибуты православия, как они понимались большинством. Брадобритие, заморские кафтаны, курение табака объяснялись не иначе как изречением пророка Исайи: «Страну вашу чуждые поедят». Запрет на выбор нового патриарха как бы подтверждал, что царь – посланник дьявола, если не сам дьявол. Особенно сильное неприятие Петра наблюдалось среди старообрядцев. Петр тоже не жаловал раскольников, подвергая их жесточайшим гонениям – при том, что его веротерпимость относительно лютеранства, пресвитерианства или иудаизма отмечалась всеми современниками.

Долгосрочным следствием петровской модернизации стало расслоение общества на прозападную элиту и традиционное большинство. Нехотя и не сразу, но дворянство, а вслед за ним городское сословие усвоили европейские ценности, просвещенный взгляд на жизнь. С середины XVIII до середины XIX вв. французская речь и романы заполонили салоны и усадьбы, в то время как подавляющая часть страны прозябала в беспросветности крепостных порядков. Обширный мировоззренческий спор между западниками и славянофилами, который длится в России почти два столетия, имел своим истоком деятельность Петра и ее противоречивые результаты.

Источник обложки: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1464-kartina-petr-i-serov-1907.html