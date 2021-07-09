«Царский метрополитен»: фантастические проекты дореволюционных инженеров В наши дни трудно представить себе столицу без метрополитена. Визитной карточкой Москвы стало самое красивое в мире метро, первые станции которого были построены в 1930-х годах. К передовому виду транспорта начали присматриваться еще до Октябрьской революции – в начале двадцатого столетия инженеры предлагали амбициозные проекты строительства, но по разным причинам получили отказ в их реализации На чтение: 2 минуты

В наши дни трудно представить себе столицу без метрополитена. Визитной карточкой Москвы стало самое красивое в мире метро, первые станции которого были построены в 1930-х годах. К передовому виду транспорта начали присматриваться еще до Октябрьской революции – в начале двадцатого столетия инженеры предлагали амбициозные проекты строительства, но по разным причинам получили отказ в их реализации.

Борьба с пробками

Наиболее ранний проект создания московского метрополитена составил инженер Петр Балинский. В 1902 году, когда он подал свой план на рассмотрение в городскую думу, Первопрестольная уже страдала от транспортных проблем. До современных пробок, конечно, было еще далеко, но наземное движение из центра в сторону нынешней Ленинградки, а также Замоскворечья стало весьма интенсивным. Балинский вместе с коллегой Евгением Кнорре предложили построить двенадцать линий метро и пустить поезда по эстакадам. Ветки метрополитена собирались провести из центра к Путевому дворцу, расположенному в Петровском парке, и к современному Бульварному кольцу. Первая радиальная линия, согласно замыслу инженеров, шла бы от нынешней «Петровско-Разумовской» до центра.

Крупнейший транспортно-пересадочный узел планировали заложить ни много ни мало возле храма Василия Блаженного. От самого Кремля поезда могли бы отправляться на север вдоль Яузы, а также в сторону Павелецкого вокзала. Чертежи Балинского-Кнорре не дожили до наших дней, поэтому о том, как могло бы выглядеть дореволюционное метро в Москве, помогают узнать картины Николая Каразина. Они представляют собой визуализацию идей инженеров. На одном из рисунков Каразин изобразил открытую линию метро, проходящую прямо по Красной площади – сегодня такое с трудом можно себе представить.

Увы, предложения Петра Балинского были настороженно встречены Московской городской думой. В первую очередь потому, что инженеры хотели привлечь для строительства иностранный капитал, а представители власти даже не рассматривали подобный вариант. Кроме того, Балинский требовал передать будущему метрополитену инфраструктуру московских трамваев и отдавать казне не всю прибыль, а только незначительную часть. Наконец, побоялись в Думе и реакции владельцев конного транспорта – те не хотели получить конкурентов в лице строителей метро. Так проект создания московского метро был отложен «в долгий ящик». Вспомнили о нем в 1931 году, воспользовавшись парой идей Балинского и Кнорре. А ведь могли и не вспомнить вовсе, если бы не сильнейший снегопад, из-за которого столица встала в огромной пробке из трамваев. Советские инженеры почти полностью отказались от наземных линий, но все же отдали должное предложениям Петра Балинского. Например, красная ветка московского метро, а также кольцевая линия имеют сходства с его схемами.

Метро в городе на Неве

Попытки создания подземного транспорта в Петербурге берут начало в XIX веке. В 1820 году мещанин по фамилии Торгованов составил проект тоннеля, соединяющего Васильевский остров и Адмиралтейскую сторону. С чертежами ознакомился сам император, но дальше восхищений и благодарности дело не двинулось. Александр I распорядился выдать изобретателю двести рублей, а взамен потребовал с Торгованова расписку, что тот более не будет заниматься подобными вещами. Одним словом, предприимчивый мещанин сильно опередил свое время и не нашел в лице государя единомышленника. В конце столетия попытать счастья решился инженер Я.К. Ганнеман. Он разработал проект подводного тоннеля от Марсова поля до Петербургской стороны. Ганнеман посчитал, что реализация плана обойдется казне даже дешевле, чем строительство Троицкого моста. Аргумент тем не менее посчитали слабым: куда привычнее было переправляться с одного берега на другой над водой, а не под ней. В 1903 году возвели Троицкий мост, а тоннель Ганнемана так и остался на бумаге.

В 1893 году очередной проект, поразивший современников, предложил камер-юнкер Р.К. Гартман. Он планировал засыпать канал Грибоедова (тогда – Екатерининский) и проложить по руслу скоростную дорогу, соединив таким образом сразу три вокзала. Депутаты городской думы единодушно отвергли дерзкое предложение, сказав, что не допустят разгрома центральной части города. Спустя десять лет инженер Г.А. Гиршсон обратил внимание чиновников на колоссальную загруженность Невского проспекта и выразил уверенность, что решить эту проблему получится с помощью «подземной дороги» под ним – от Знаменской площади до Адмиралтейства. Гиршсон подсчитал, что таким образом путь по указанному маршруту займет не более десяти минут, а верхнюю часть улицы можно будет отдать пешеходам и экипажам. Далее инженер предложил построить девять станций метро: «Дворцовая площадь», «Адмиралтейский проспект», «Большая Морская», «Казанская площадь», «Гостиный Двор», «Екатерининский сквер», «Литейный проспект», «Николаевская улица», «Знаменская площадь» и «Лиговка». В подробных чертежах все было продумано до мельчайших деталей – например, сколько ступеней понадобится для выхода в город. Гиршсон мечтал видеть первые станции метро с белой изразцовой отделкой, электрическим освещением, уборными и скамейками для ожидания поездов. В завершающей части проекта инженер написал: «Пожелаемте и нашей столице вступить на путь скорейшего разрешения неотложного вопроса – это будет лучшим подарком для Петербурга к его 200-летнему юбилею». Но к юбилею Северной столицы метрополитен так и не был возведен – вновь нашлись причины для отказа.

Последним дореволюционным проектом петербургского метрополитена стал план Петра Балинского. Он предложил построить 11 радиальных и одну кольцевую линию. Протяженность всей дороги составила бы 102 километра, поезда следовали каждые две минуты со скоростью от 40 до 70 верст в час. Основная проблема заключалась в дороговизне проекта: Балинский оценил его в 190 миллионов, но заверил чиновников, что уже в первый год прибыль может составить около 2,5 миллиона. Под эстакадами он предлагал установить склады и магазины. Проект Петра Балинского горячо обсуждался в городской думе: мнения разделились примерно пополам. Вердикт вынесли неутешительный, вновь отвергнув планы инженера, – городские вокзалы и порт без того прекрасно связаны между собой, и дополнительные пути сообщения Петербургу не нужны. К тому же вновь вмешались создатели трамвайных линий – они попросили Николая II лично отклонить проект Балинского. Метро в городе появится спустя почти полвека – тогда Петербург уже станет Ленинградом. В 1955 году в городе на Неве открылся метрополитен, состоящий из пяти линий. Он является вторым по старшинству на территории нашей страны.