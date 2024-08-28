Бронзовые журавли российско-словенской дружбы. Памяти героев Первой и Второй мировой войн Бронзовые журавли российско-словенской дружбы. Памяти героев Первой и Второй мировой войн На чтение: 2 минуты

1 августа в России отметили 102-ю годовщину начала Первой Мировой войны. Войны, полной отваги и самоотверженности русских солдат, войны, героические эпизоды которой мы, спустя столетие, открываем заново.

Преодолев идеологические противоречия прошлого, очистившись от всевозможных штампов и трактовок «забытой» войны, в обществе изменилось отношение не только к ней самой, но и к её главным действующим лицам. Укрепилось осознание преемственности поколений. Многие рядовые солдаты, сражавшиеся в годы Первой Мировой, стали военачальниками и командовали войсками во время Великой Отечественной. К примеру, Родион Малиновский.

В августе 1914 года, приписав себе возраст, в эшелоне Елисаветградского пехотного полка отправился на фронт Первой Мировой войны. Первую боевую награду - Георгиевский крест IV степени получил уже в 1915 году, а спустя год, в составе первой бригады Русского экспедиционного корпуса воевал на Западном фронте.

В годы Великой Отечественной с августа 1941 года командовал 6-й армией, а в декабре того же года был назначен командующим Южного Фронта. Стал маршалом и героем Советского Союза.

Родион Малиновский - лишь один из ярких примеров преемственности военной доблести, проявленной в двух мировых войнах. А сколько историй и имён остались неизвестными! Сколько страниц тех обеих кровопролитных и жестоких войн пока не удалось открыть и изучить.

Впервые накануне памятной даты в Словении появился монумент, который увековечивает память русских и советских солдат, погибших на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Событие беспрецедентное и крайне важное в нынешней геополитической ситуации. Впервые за много лет, на территории государства - участника НАТО, открыт памятник русским воинам. Открытие скульптурной композиции было приурочено к 100-летию символа русско-словенской дружбы - Русской часовни под альпийским перевалом Вршич, возведённой в память о российских солдатах, погибших в этих местах в годы Первой Мировой. История появления этой часовни - тоже одна из интереснейших страниц времён Первой мировой.

Тогда русские солдаты находились на территории Словении как военнопленные австро-венгерской армии.

В июле 1915 года у Краньской Горы австрийцами был организован лагерь для военнопленных. Большинство из них были православными русскими солдатами, так как до вступления в войну Италии Австро-Венгрия, в состав которой тогда входила Словения, воевала исключительно с Россией.

100 лет назад недалеко отсюда пролегала линия фронта между войсками «Антанты» и «Четверного союза». Чтобы снабжать войска вооружением и боеприпасами, Австро-Венгрии была необходима дорога. На строительство этого важнейшего стратегического объекта через перевал Вршич в итоге отправили тысячи российских военнопленных.

Русских военнопленных использовали на самых тяжелых работах вплоть до 1917 года. Всего же за годы Первой мировой войны здесь, в условиях тяжелого климата на высоте более тысячи метров над уровнем моря, от непосильного труда, голода и холода погибли не менее 10 тысяч человек.

Настоящая трагедия произошла в марте 1916 года. На людей, прокладывавших дорогу, внезапно обрушилась сильнейшая лавина. По разным данным погибло от 170 до 300 русских солдат, по другим – гораздо больше.

Местные жители-словенцы, с сочувствием относившиеся к братьям-славянам из России, захоронили погибших в братской могиле. Рядом была построена небольшая часовня.

После Первой мировой войны останки русских военнопленных, погибших на перевале Вршич, были бережно собраны и перезахоронены близ Русской часовни в братской могиле, над которой был установлен небольшой пирамидальный обелиск с надписью: «Сынам России». Дорогу, которую строили военнопленные на картах обозначали просто – «дорога через Вршич», а местные жители дали ей название «русская цеста» (в переводе со словенского – русская дорога). С тех пор это место стало святым для русских, сюда приезжали поклониться праху солдат многие наши эмигранты.

Теперь ещё одним святым местом на словенской земле стало больше. Президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор торжественно открыли памятник "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировой войн". Открытие памятника - результат большой работы, которое проделало Российское военное-историческое общество при содействии Посольства России в республике Словения. Когда в РВИО обратились представители Совместного Российско-Словенского организационного комитета с просьбой поддержать установку монумента, Председатель Российского военно-исторического Общества, Министр культуры РФ Владимир Мединский сразу же поддержал инициативу и возложил всю организационную и подготовительную работу на Общество. РВИО провело международный открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника.

Победил проект творческого коллектива российских скульпторов и художников Марии Татевян, Яны Браговской, Станиславы Смольниновой и Олега Калинина. Началась тщательная и кропотливая работа с местными властями по выбору места установки композиции. Согласование всех технических деталей и полное сопровождение проекта также находилось под наблюдением РВИО. Надо отдать должное смелости и отзывчивости словенских властей, которые поддержали идею создания такого монумента и его установки в столице Словении - Любляне. Теперь памятник является красивейшей частью мемориального парка "Жале".

"Мне кажется, порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…"

Именно журавли стали метафорическим образом, воплощающим память о погибших русских солдатах.

Основным элементом мемориального комплекса является стела, которая трансформируется в силуэт летящей птицы - силуэт журавля, выполненный из бронзы.

Стелы, расположенные на мемориальной площадке-основании, образуют единую колоннаду. Две части колоннады символизируют память о погибших в двух мировых войнах двадцатого столетия. Стелы, постепенно поднимаясь ввысь, показывают образ превращения душ погибших солдат во взлетающий клин журавлей.

О символическом смысле нового монумента говорил на открытии Президент России Владимир Путин, Глава государства подчеркнул, что важно не только хранить память о героях обеих мировых войн, но и продолжать сегодня сообща бороться против тех угроз, которые нависли над миром.

«Памятник российским и советским солдатам, погибшим на территории Словении в двух мировых войнах будет напоминать нам о самоотверженности воинов России и решающем вкладе Советского Союза в освобождение Европы от нацизма, о бессмертном подвиге поколений победителей. Памятник будет отражать нашу общую принципиальную позицию о недопустимости попыток исказить и переписать историю, оправдать преступления, повлекшие гибель миллионов людей. Именно поэтому мы вместе будем продолжать просветительскую работу, прежде всего среди молодежи. Чтобы мы не только помнили об ужасах войны, но и вместе работали над укреплением взаимопонимания, доверия и безопасности в Европе и мире».

Обложка: Памятник российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы Первой и Второй мировых войн.

Источник: http://kremlin.ru