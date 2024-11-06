Брест. Хорошие новости Брест. Хорошие новости На чтение: 1 минута

Завершился еще один рабочий день нашего сводного «гарнизона» Брестской крепости. Сегодня у нас две хорошие новости. Ребятами из регионального отделения в Татарстане ООД «Поисковое движение России» - Сашей Коноплевым и его товарищами - с большой долей достоверности удалось установить хозяина полковой печати, найденной нами в Малоритском районе Брестской области. Это командир хозяйственного взвода 184 стрелкового полка 75 стрелковой дивизии лейтенант Дихно Иван Маркович, 1910 года рождения, уроженец с. Перволочная, Прилукского района Черниговской области. Призван в 1933 году, пропал без вести в 1941 году. Это большое счастье - вернуть из небытия человека, ведь и для меня как для солдата было бы самое страшное не погибнуть, и сгинуть в небытие... И через 74 года, вернуться - это счастье, вернуться и вернуть. Знаете, мне кажется, что в идущей сегодня войне, каждое возвращение - это вставший вновь в строй солдат. Не штамп ли это? Не лозунг? Да нет. Потому что это лишний повод напомнить, какую цену они именно, они советские люди заплатили за Победу!

И жителям Украины, откуда родом Иван Маркович, есть повод напомнить, что не УПА и Бандера встретили в штыки немцев в июне 41-го в Бресте, а лейтенант ДИХНО ИВАН МАРКОВИЧ и его подчиненные - русские, белорусы, украинцы, латыши, эстонцы и другие солдаты многонациональной страны. Они насмерть стояли здесь, на границе, они отдали свои жизни без сомнения в правильности своего поступка. Да, им никогда не пройти маршем по улицам Киева, как сейчас маршируют те, кто стрелял им в спину. Но пусть помнят эти, что предали их еще раз за 30 американских серебренников, помнят, что сдохнут - и встретятся с Иваном Марковичем и теми миллионами украинцев, что отдали жизни за настоящую свободу своей страны. И придется держать ответ.

Все войны на Земле закончатся тогда, когда все люди всех национальностей поймут, что нет в мире лучшего или худшего народа, нет избранного, все одинаковы, среди каждого народа есть трусы и подлецы, есть герои, есть просто хорошие люди, а перед Богом все едины. Жить и жить хорошо, чтобы жилось счастливо всем, а не избранным, можно только вместе, вместе работая и созидая на благо своих детей, только так. Иначе конец будет цивилизации и планете под названием Земля.

А вторая хорошая новость - это то, что нам удалось зацепится за воронку напротив казармы 333 полка недалеко от полкового храма! Обнаружили останки двух человек на глубине 1,5 метра, засыпанных битым кирпичом. Вот так!

А было так. Забили 5 шурфов, два вывели на отметку два метра, пошел песок и материк. Командир роты Антон Елин расстроился, говорит, надо перемещаться. Давай, говорю, сходим в храм, пока нет народу. Зашли, поставили свечки, за здравие живым и за упокой павшим. Попросил про себя Бога, пусть найдут их, пусть полностью и душой и телом упокоятся. Выходим, а солдатики говорят: нашли. Вот и не верь потом.

Храм в Брестской крепости легендарный, как и сама Крепость. До прихода поляков, это был полковой православный храм, поляки его сделали католическим, чуть даже перестроив и внутреннее убранство изменив. В 1941 году это был Клуб и именно за него были напряженные бои. В 1956 году его пытались взорвать, но при взрыве отлетело все католическое, а он устоял. Потом его восстановили - и теперь это действующий храм со следами от пуль и осколков, с отметиной от снаряда в куполе, настоящий Храм Солдат, который еще раз показывает, что Вера, Родина и Армия едины.

Именно в подвале храма была найдена легендарная надпись «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» …И здравствуй, Господь. Потому что павшим за Родину, одна дорога - в рай!

Завтра продолжим расширять раскоп на воронке, начнем трудиться на санчасти и еще два раскопа у нас, всего 4 точки отрабатываем параллельно. Надеемся на Божью помощь.