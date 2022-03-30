Битва БТРов. Бронетехника специальной военной операции на Украине На видеокадрах о ходе проведения СВО недавно был показан бой БТР-82А и БТР-4. В итоге украинская техника была выведена из строя На чтение: 2 минуты

На видеокадрах о ходе проведения СВО недавно был показан бой БТР-82А и БТР-4. В итоге украинская техника была выведена из строя. Что же дало преимущество российскому экипажу: выучка или возможности БТР-82А? Рассмотрим некоторые тактико-технические характеристики указанных машин, а также историю их проектирования.

В последние тридцать лет сложилась довольно необычная картина развития советской школы БТР. Единый подход разделился, и две образовавшиеся ветви обрели несколько отличные друг от друга акценты. Поговорим об основном БТР современной российской армии. Платформа «Бумеранг» остается перспективой для всех видов подобной техники, и пока БТР-90 преодолевает овраги смет и расчетов, БТР-82А является основной рабочей лошадкой. Это хороший и проверенный БТР-80, доведенный по вооружению и подвижности до требований современности. «Восьмидесятка» выпускалась еще с середины 1980-х годов, а в конце нулевых опытные экземпляры БТР-82 и БТР-82А были произведены в АМЗ (Арзамасский машиностроительный завод). После военной приемки и разнообразных проверок БТР-82А был принят на вооружение ВС РФ в 2013 году.

БТР-82А является усовершенствованным и доведенным до ума наследником идей советской школы БТР. Повышен ресурс, проходимость, надежность деталей, живучесть. В этом глубоко модернизированном БТР-80 большая часть основных узлов полностью модернизирована. Также установлено вооружение, отвечающее современным требованиям. БТР-82А эффективно ведет бой во время движения. Бронелисты в 9-10 мм дополнены с внутренней стороны противоосколочным кевларовым подбоем, защищающим от осколков.

Маневренность и проходимость БТР-82А возросла по сравнению с предшественниками. В ходовой установлен двигатель КАМАЗ-740.14-300 мощностью в 300 лошадиных сил.

Основная задача БТР-82А – своевременная доставка пехоты к месту ведения боя и эвакуация раненых. В случае прямого контакта с противником БТР вступает в бой. Броня толщиной от 9 до 10 мм остановит огонь из стрелкового оружия, однако в бою с тяжелым вооружением приходится полагаться только на выучку и сноровку экипажа.

30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 является достаточно мощным и универсальным вооружением и установлена в необитаемой башне. 2А72 создана для подавления и уничтожения живой силы, легкобронированных целей на дальностях до 4 километров. Боезапас составляет 330 выстрелов, скорострельность – около 300 выстрелов в минуту. 2А72 в паре с 14,5-мм пулемётом КПВТ снабжено электроприводом и цифровым двухплоскостным стабилизатором, комбинированным всесуточным прицелом наводчика ТКН-4ГА. Система 902В «Туча» на башне позволяет ставить дымовую завесу.

У БТР-82А два бака на 300 литров, машина может совершать броски на дальние расстояния без дозаправки. Вспомогательная силовая установка обеспечивает движение башни. БТР-82А может преодолевать водные препятствия, водометный движитель расположен в корме. Фильтровентиляционная установка защищает экипаж от различных РХБЗ-рисков, а также работает как обычный кондиционер.

Обратимся к оппоненту российской техники. Разрабатывать БТР-4 «Буцефал» начали в 2002 году в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. В работе конструкторы попытались сделать альтернативу боковым люкам высадки. В кормовой части (сзади) расположены люки высадки десанта. Там же размещены рабочие места для наводчика вооружения и семерых десантников. Моторное же отделение находится ближе к центру машины. Поскольку на Украине ранее не было развернуто производство пушек подходящего калибра, на БТР-4 была установлена пушка ЗТМ-1. ЗТМ-1 (ЗТМ, г. Каменец-Подольский) аналогична по устройству и ТТХ 2А72 с БТР-4, хотя некоторые источники пишут, что пушка создана на основе авиационной пушки. Направляющие железные контуры на орудии являются удерживающей конструкцией, чтобы снизить сильную отдачу при выстреле. Эта система негативно сказывается на кучности стрельбы. В дополнение к основному орудию на «Буцефал» установлен ПТРК «Барьер», наводящийся по лазерному лучу и способный пробивать до 800 мм брони за динамической защитой. Российский ПТРК «Корнет», установленный на БТР-82АТ, может пробивать броню более 11 см за динамической защитой. Многие видели кадры работы БТР-4 на экране с прицелом, тепловизором, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. У командира есть панорамный прибор наблюдения. Важно отметить, что БТР-4, как правило, покрывают защитными экранами против кумулятивных снарядов.

Обе машины являются закономерным итогом развития советской школы тяжелой бронетехники и обеспечивают своевременную доставку пехоты к месту боевых действий, поддерживают огнем и помогают эвакуировать раненых. Основное орудие у машин практически идентично. БТР-4 объективно уступает БТР-82А в мобильности из-за перегрузки ходовой части, хотя по части вооружения и бронирования имеет ряд преимуществ. Хотя машина имеет возможность установки дополнительных модулей брони, в условиях маневренного или городского боя это не дает особых преимуществ в связи с высокой плотностью насыщения пехоты ПТРК. Также ВС РФ активно применяет высокоточное оружие и тяжелую технику, которая без труда выводит из строя бронетранспортеры – с экранами или без. В то же время, анализируя видео с трофейными машинами, можно сделать вывод о том, что немалый процент боевых машин потерян киевским режимом по причине выхода из строя ходовой части. В настоящее время грамотное применение БТР позволяет решать на поле боя целый ряд задач, а в условиях городского боя подвижные бэтээры часто становятся основой обороны и даже выводят из строя своих более старших собратьев. Возвращаясь к видео, где БТР-82А выводит из строя БТР-4, мы можем с уверенностью сказать, что это результат выучки экипажа при почти равных ТТХ указанных машин.