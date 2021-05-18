Аврора-крейсер Богиня зари На Руси любят праздновать дни рождения, особенно юбилеи. Корабли, как и люди, тоже рождаются и умирают, отмечают памятные даты. В мае 2017 года один легендарный корабль отмечает замечательный юбилей – 120- летие. Многие его товарищи лежат на дне морском, иные ржавеют на корабельных кладбищах, некоторые после переплавок дали жизнь множеству сковородок, кастрюль и другим полезных в быту предметов. Наш герой гордо стоит на своей вечной стоянке на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Это крейсер «Аврора». В замечательной песне Владимира Шаинского и Михаила Матусовского есть слова: «Что тебе снится, крейсер «Аврора?» Так вот, об этих снах написаны сотни книг, сняты... На чтение: 2 минуты

Богиня зари

На Руси любят праздновать дни рождения, особенно юбилеи. Корабли, как и люди, тоже рождаются и умирают, отмечают памятные даты. В мае 2017 года один легендарный корабль отмечает замечательный юбилей – 120- летие. Многие его товарищи лежат на дне морском, иные ржавеют на корабельных кладбищах, некоторые после переплавок дали жизнь множеству сковородок, кастрюль и другим полезных в быту предметов. Наш герой гордо стоит на своей вечной стоянке на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. Это крейсер «Аврора».

В замечательной песне Владимира Шаинского и Михаила Матусовского есть слова: «Что тебе снится, крейсер «Аврора?» Так вот, об этих снах написаны сотни книг, сняты десятки фильмов. Над биографией корабля активно поработали замечательные художники, поэты, писатели и историки.

А всё начиналось в 1897 году. Крейсер «Аврора», как и прочие корабли его типа («Диана» и «Паллада»), строился по кораблестроительной программе 1895 года с целью «уравнения наших морских сил с германскими и с силами прилегающих к Балтике второстепенных государств». 31 марта 1897-го Николай II повелел именовать строящийся крейсер «Авророй» в честь римской богини зари. Это название было выбрано самодержцем из 11 вариантов. Считается, что крейсер был назван в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

Несмотря на то, что фактически работы по постройке «Авроры» были начаты значительно позднее, чем «Дианы» и «Паллады», официальная закладка крейсеров этого типа состоялась в один день: 23 мая 1897 года. При этом первой в 10.30 утра торжественную церемонию провели на «Авроре» в присутствии генерал-адмирала великого князя Алексея Александровича. Серебряную закладную табличку закрепили между 60-м и 61-м шпангоутами и подняли на специально установленных флагштоках флаг и гюйс будущего крейсера.

Испытание Цусимой

В своё первое плавание крейсер отправился 25 сентября 1903 года. Крейсер был направлен на Дальний Восток, достигнув Джибути в конце января 1904-го. Соединение контр-адмирала А.А. Вирениуса узнало о начале войны с Японией и отправилось назад, на Балтику, куда прибыло к апрелю 1904 года. После этого крейсер поступил под командование вице-адмирала З.П. Рожественского, и 2 октября 1904-го покинул Либаву, начав длительный переход на Тихий океан.

К 1 мая 1905 года эскадра Рожественского достигла бухты Ван-Фонг, откуда вышла в последний переход к Владивостоку. Ночью 14 мая 50 кораблей соединения вошли в Корейский пролив. В Цусимском сражении «Аврора» действовала в составе крейсерского отряда контр-адмирала О.А. Энквиста. К 14.30 девять японских крейсеров выбрали своими целями транспортные корабли русской эскадры, и «Аврора» вместе с флагманским крейсером «Олег» вступила с ними в бой. Разгром русской эскадры был, к сожалению, неизбежен. С наступлением ночи 15 мая разрозненные корабли, среди них и «Аврора», попытались прорваться во Владивосток. Уклоняясь от торпедных атак японских миноносцев, они получили приказ Энквиста повернуть на юг, покинув зону боя. К 21 мая «Аврора» с почти закончившимися запасами топлива смогла достичь Филиппин, где в порту Манила была интернирована американцами. Во время Цусимского сражения крейсер получил серьёзные повреждения; 10 человек экипажа было убито, ещё 80 — ранено. Единственным погибшим в бою офицером крейсера оказался его командир, капитан 1-го ранга Е.Г. Егорьев.

Навстречу Октябрю

В 1906 году «Аврора» вернулась в Либаву и была включена в состав «Отряда судов, назначенных для плавания с корабельными гардемаринами», и после высочайшего смотра Николаем II отправилась 1 октября 1909 года в Средиземное море, в акватории которого находилась до марта 1910-го. В 1911-1913 годах учебный корабль, совершал дальние плавания в Таиланд и на остров Ява.

В Первую мировую войну боевой крейсер не отстаивался в тихой гавани. Крейсер вёл дозорную и шхерную службу, а в кампании 1916 года «Аврора» приняла участие и в боевых действиях. В это время крейсер состоял в распоряжении командования Морского корпуса – там сдавали экзамены по управлению кораблём. За этот год 75-мм орудия крейсера были переоборудованы таким образом, чтобы иметь возможность вести огонь по низколетящим малоскоростным самолётам. Этого в то время вполне хватало для успешного отражения атак с воздуха в Рижском заливе «Аврора».

А осенью 1917-го корабль стремительно ворвался в политику. 24 октября «Аврора» помогала большевикам в революционных событиях: по приказу Военно-революционного комитета (ВРК) в этот день крейсер прибыл к разведённому юнкерами Николаевскому мосту, заставив последних его оставить. В 21.45 25 октября «Аврора» произвела один холостой выстрел из носового 152-мм орудия, сделавший её знаменитой в позднейшей революционной мифологии. Однако штурм Зимнего дворца с этим выстрелом напрямую никак не связан, так как начался позже.

Никакого ущерба Зимнему дворцу нанесено быть не могло, но родился яркий символ победившей революции: выстрел «Авроры» возвестил весь мир об окончательном крахе старого мира и наступлении новой, советской эпохи.

Легендарным выстрелом активная жизнь крейсера не закончилась, его использовали в качестве учебного корабля для Балтийского флота. В праздничный день 23 февраля 1923 года, несмотря на то, что «Аврора» была ещё технически не готова, на крейсере был поднят флаг и гюйс. 18 июля того же года провели ходовые испытания, и уже осенью крейсер принял участие в маневрах кораблей Балтийского флота.

В Великую Отечественную войну экипажу крейсера приходилось отражать налёты немецкой авиации, а 16 сентября 1941 года зенитчикам «Авроры» удалось сбить один вражеский самолёт. В конце ноября условия обитания на крейсере стали невыносимыми, и экипаж перевели на берег.

17 ноября 1948 года крейсер впервые занял своё место на вечной стоянке на Большой Невке, на корабле была размещена выпускная рота нахимовцев. В 1960-м «Авроре» был придан официальный статус корабля-памятника, охраняемого государством, а со следующего года в музей, который существовал на корабле с 1950 года по инициативе нескольких офицеров, был открыт свободный вход, а его экспозиция расширена. И в современном Санкт-Петербурге крейсер «Аврора» до сих пор одно из самых популярных мест в городе.