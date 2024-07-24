Аркаим Укрепленное поселение эпохи бронзы. Центральный памятник синташтинской культуры – «Страна городов» в степной зоне Южного Урала. Инфографика На чтение: 3 минуты

АРКАИМ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК БРОНЗОВОГО ВЕКА

АРКАИМ - укрепленное поселение эпохи бронзового века (XVII-XV вв. до н.э.) в Челябинской области. Округлой формы диаметром ок. 170 метров. Прямоугольные дома из глинобитных кирпичей. Расположены полукругами вокруг центральной площадки, без дверей, выход на крышу по лестнице. Наружная стена внешнего круга домов служила стеной города. Аналогично поселениям Ближнего Востока. Серия таких крепостей расположена на расстоянии 25-30 км друг от друга в Ю. Зауралье и свидетельствует о приходе сюда большой группы населения с юга и смешении их, видимо, с родственным (индоевропейским?) населением суртандинской культуры.

Идентичные дома и крепости найдены на Ближнем Востоке и хорошо описаны археологом Меллартом: «Каждый дом имел лишь один этаж, высота которого соответствовала высоте стен; входили в дом через отверстие в крыше по деревянной лестнице, прислоненной к южной стене. Из-за своеобразия системы выходов наружная часть поселения представляла собой массивную стену, и другие оборонительные сооружения были не нужны».

Г.Матюшин. Археологический словарь

АРКАИМ И «СТРАНА ГОРОДОВ» НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Страна городов» - условное название территории на Южном Урале, в пределах которой расположена компактная группа укрепленных поселений эпохи бронзы -памятников XVIII-XVI вв. до н.э. Они относятся к петровско-синташтинскому культурному пласту, открытие которого явилось знаменательной страницей в истории археологической науки и положило начало изучению новой категории памятников в археологии степей срединной Евразии.

История открытия

Первые сведения о существовании древних фортификационных сооружений на территории Урал о-Казахстанских степей были получены в конце 60-х - начале 70-х годов нашего столетия в Северном Казахстане на реке Ишим (Г.Б. Зданович, С.Я. Зданович, В.Ф. Зайберт), когда при раскопках многослойных поселений II-I тысячелетия до н.э. Новоникольского и Боголюбово-I были зафиксированы оборонительные рвы, в заполнении которых содержалась керамика, известная по могильнику у села Петровка в Приишимье. В это же время на поселении Петровка-П был вскрыт целый комплекс фортификационных сооружений. Исследования Т.М. Потемкиной, Н.Н. Куминова, Н.К. Куликова поселения Камышное-II в Курганской области, В.В.Евдокимова и В.Н. Логвина в Кустанайской области в 70-х годах подтвердили вывод о существовании древнего строительного горизонта, к которому относились оборонительные сооружения.

Следующим важным этапом было открытие и исследование Синташтинского комплекса памятников, датированных в пределах второй четверти II тысячелетия до н.э. (В.Ф. Генинг, Г.Б. Зданович, В.В. Генинг). Комплекс включал укрепленное поселение, связанные с ним грунтовые и курганные могильники и храмовое сооружение - Большой Синташтинский курган-святилище. Изученные объекты содержали сложные древесно-земляные конструкции и многочисленный набор вещей из бронзы, кости, камня и глины, разнообразные жертвоприношения животных. Сегодня это один из самых богатых археологических объектов степей и лесостепей Евразии. Большинство элементов памятника оказалось возможным сопоставить и объяснить, опираясь на основные источники, характеризующие культуру ранних ариев, - «Ригведу» и «Авесту» (В.Ф. Генинг, Е.Е. Кузьмина). Однако ученые продолжали скептически смотреть на феномен Синташты, считая ее одиночным и необъяснимым явлением.

В последнее десятилетие в степях Южного Урала и Зауралья накоплен обширный археологический материал, который может служить основанием для самых серьезных научных исследований. В частности, было открыто и тщательно изучено укрепленное поселение Аркаим (Г.Б.Зданович), ведутся раскопки культурного комплекса Устье - памятника этого же круга (Н.Б.Виноградов). Одновременно в археологическую науку Южного Урала была введена новая методика поиска и изучения памятников археологии, погребенных под наносами, - дешифрирование материалов аэрофотосъемки (И.М.Батанина). Это позволило открыть на Южном Урале целую страну укрепленных поселений XVIII-XVI вв. до н.э., названную впоследствии «Страной городов», при характеристике которой можно с уверенностью применять такие термины, как «ранняя государственность», «протоцивилизация», «протогород».

В «Стране городов»

«Страна городов» протянулась вдоль восточных склонов Урала с севера на юг на 400 км и на 100-150 км с запада на восток. Сегодня известно 17 пунктов с 21 укрепленным поселением, а также многочисленными селищами и могильниками.

Территория «Страны городов» характеризуется определенным комплексом физико-географических признаков, которые и предопределили условия жизни людей эпохи бронзы, традиции хозяйства и градостроения, их уровень культуры.

«Страна городов» расположена на восточном склоне Южного Урала, глубинное геологическое строение которого предопределило появление многочисленных месторождений меди. При формировании пенеплена руды были «выведены» на поверхность… «Страна городов» занимает водораздел азиатских и европейских рек. Здесь смыкаются воды севера и юга, воды Каспия и Северного Ледовитого океана…

Пологие долины рек с обширными заливными лугами, широкие степные пространства являлись необходимым условием для развития скотоводства. По материалам поселения Аркаим, основу стада составлял крупный и мелкий рогатый скот. Коневодство имело два направления: мясное и военно-производственное. В целом скотоводство носило придомно-отгонный характер.

Таким образом, на территории «Страны городов» существовали все необходимые условия для возникновения феномена Синташтинско-Аркаимской культуры: близость лесов (строительный материал и топливо), обширные и богатые пастбища, качественная питьевая вода, наличие медных руд и кремневых пород, использовавшихся для изготовления предметов вооружения - наконечников стрел и копий.

Территория «Страны городов» пока еще недостаточно обследована. С уверенностью можно говорить, что не все укрепленные поселения открыты, некоторые из них навсегда погибли для науки - разрушены природными процессами или современными постройками. Однако уже сейчас можно утверждать, что укрепленные центры в пределах «Страны городов» располагались на расстоянии 40-70 км друг от друга. Средний радиус освоенной территории каждого административно-хозяйственного центра составлял примерно 25-30 км, что соответствует расстоянию одного дневного перехода. В этих пределах в окрестностях «города» располагались сезонные стоянки скотоводов и рыболовов, строились небольшие неукрепленные поселения людей, которые были тесно связаны в хозяйственном, военном и религиозном отношении с «городом-крепостью», с «городом-храмом».

Аэрофотоснимки показывают, что «города» имеют различную планировку – овал, круг, квадрат. Расположение домов и улиц диктуется конфигурацией фортификационных сооружений. Самыми ранними из обследованных памятников «Страны городов», вероятно, являются поселения с овальной планировкой, затем появляются круговые и квадратные поселки. Все они, безусловно, относятся к одному культурно-историческому пласту. Различная геометрическая символика, выраженная в архитектурно-пространственных характеристиках «городов», отражает, скорее всего, отличительные особенности религиозного мировоззрения.

Наиболее полную информацию об устройстве «города»-крепости представляет поселение Аркаим, которое было обнесено двумя кольцами оборонительных стен и рвов. За каждой стеной по кругу располагались жилища. В центре находилась подквадратная площадь.

Недалеко от поселений - от нескольких десятков метров до километра - обычно располагаются некрополи. В основе планировки погребального комплекса-кургана лежит круг с четко выраженным квадратом в центре, подчеркнутым контуром крупных могильных ям, деревянными перекрытиями, грунтовыми выкладками. Такая планировка близка принципу Мандалы - одного из основных сакральных символов буддийской философии. Само слово «мандата» переводится как «круг», «диск», «круговой». В «Ригведе», где оно впервые встречается, слово имеет множество значений: «колесо», «кольцо», «страна», «пространство», «общество», «собрание»... Универсальна интерпретация Мандалы как модели Вселенной, «карты космоса», при этом Вселенная моделируется и изображается в плане с помощью круга, квадрата или их сочетания. Аркаим и его жилища, где стена одного дома является стеной другого, вероятно, отражают «круг времени», в котором каждая единица определяется предыдущей и определяет последующую.

В «Стране городов» поражает не богатство материальной культуры - поражает ее удивительная духовность. Это особый мир, где духовностью насыщено все - от поселенческой и погребальной архитектуры до скульптурных изображений человека, выполненных из камня. Можно утверждать, что мировоззренческие системы, сформировавшиеся в аркаимское время, на тысячи лет вперед определили развитие человеческих сообществ в степной Евразии и, вероятно, далеко за ее пределами.

Кто и откуда

Открытие «Страны городов» остро поставило вопрос об этнической принадлежности ее носителей. Какой народ был создателем уникальной культуры?

По данным исследования антропологических материалов (остатков человеческих скелетов), население протогородских центров Южного Зауралья XVIII-XVI вв. до н.э. было европеоидным, без заметных признаков монголоидных черт (Р. Линдстром). Типичный краниологический тип характеризуется очень длинным и узким (или очень узким) и довольно высоким черепом. Средний рост взрослых мужчин устанавливается в пределах 172-175 см, женщины немного ниже, в среднем 161-164 см.

Аркаимский тип человека близок: населению древнеямной культуры, которое занимало обширные области евразийских степей в энеолите и раннем бронзовом веке. Нужно отметить сходство аркаимцев с более поздним срубным населением Поволжья и людьми эпохи бронзы Западного Казахстана. Степень сходства с андроновским населением Южной Сибири и Восточного Казахстана («андроновский антропологический тип», по Г.Ф.Дебецу) значительно меньше, чем с людьми бронзового века, которые проживали к западу от Уральского хребта.

Судя по костным остаткам, население Зауралья отличалось хорошим здоровьем. Несмотря на отмеченные общие черты, люди «Страны городов» значительно отличались друг от друга, и говорить о едином физическом типе нельзя. Это еще раз заставляет подчеркнуть сложный состав генетической популяции людей – создателей синташтинско-аркаимской цивилизации.

Сегодня, имея огромный археологический материал, можно с большим основанием вернуться к разработке научной гипотезы о южно-уральской прародине арийских племен.

География глубинных пластов «Ригведы» и «Авесты» вполне совместима с исторической географией Южного Урала XVIII-XVI вв. до н.э. Здесь есть и своя святая гора Хара, и семь рек, и озеро Варукаша. Не исключено, что в географической традиции «Авесты» многое идет еще от эпохи палеолита, когда мощный ледниковый щит простирался с запада на восток по линии, которая сегодня условно разделяет Южный и Средний Урал.

Зданович Г.Б., Батанина И.М. « Страна городов » - укрепленные поселения эпохи бронзы XVIII-XVI вв. до н.э. на Южном Урале

Обложка: Панорама окрестностей Укреплённого поселения Аркаим. Автор: Рафикова м.

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