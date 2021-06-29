Архангельск – колыбель русского кораблестроения Русские люди научились строить суда еще в древние времена. Без судов выжить было практически невозможно, и вся наша история доказывает важность судостроения На чтение: 2 минуты

29 июня - День кораблестроителя, приурочен к годовщине указа от 1667 года царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел»

Русские люди научились строить суда еще в древние времена. Без судов выжить было практически невозможно, и вся наша история доказывает важность судостроения. Дорогами для наших предков долгое время оставались реки, а потому требовались большие и малые суда для перевозки товаров, переброски войск. Да и в гости отправлялись водными путями. Русские летописи поведали нам о многих походах, например, о том, как русские князья на сотнях судов угрожали стенам Царьграда.

Известно, что наши суда по мореходности не уступали европейским и азиатским кораблям. История сохранила немало примеров, свидетельствующих о мощи славянского флота, о готовности дать отпор и преподать агрессивным соседям хорошие уроки.

Толчком для развития судостроения стало освоение русского Севера. Рост рыболовства и увеличение добычи пушнины потребовали и создания новых промысловых судов. На берегах Белого моря стали появляться верфи, способные справиться с потребностями населения. Появились корабли, способные совершать длительные плавания и готовые устоять перед суровым характером северных морей. В XVII веке, сразу после Смутного времени, русскому государству потребовались военные суда.

Морским судам быть!

Первым русским военным кораблем стал «Орел», который построили в 1669 году голландцы в Дедино Коломенского уезда. В свое первое плавание он отправился в Астрахань, где был захвачен участниками восстания Степана Разина. Дальнейшая его судьба весьма туманна: то ли восставшие его уничтожили, то ли он был брошен и пришел в негодность.

Дальше мы вспомним Петра I. В октябре 1696 года Боярская дума под нажимом молодого царя принимает историческое решение: «Морским судам быть». Правда, он еще раньше начал строить корабли в Переяславле, но к морским плаваниям они не были приспособлены.

Еще в 1693 году Петр I прибыл в Архангельск с целью наладить там кораблестроение. На тот момент Архангельск был единственным морским портом, который открывал дорогу в Западную Европу, и, главное, здесь уже освоили традиции западного судостроения.

Считается, что верфь под Архангельском основана 18 августа 1693 года, но еще раньше там специально для царя была построена двенадцатипушечная яхта «Святой Петр», на которой он совершил плавание до Кольского полуострова. Для верфи был выбран остров Соломбала, который и дал название верфи – Соломбальская, в дальнейшем остров стал одним из районов города Архангельска. Царь успел поучаствовать в закладке корабля «Святой Павел», а затем отправился в Москву.

Казенное морское судостроение

Архангельское кораблестроение стало государственным делом. Корабли строили не на речках, а на самом настоящем море, и испытания они проходили самые серьезные. Для охраны города и верфи был создан специальный отряд из кораблей, а охранять уже было что. В 1699 году спущены на воду шесть больших торговых кораблей, которые уже спокойно плавали в Западную Европу. В 1701 году Соломбальская верфь значительно увеличилась, к ней присоединилось еще две верфи. Возросло и количество спускаемых кораблей. Появилось Архангельское (Соломбальское) Адмиралтейство. В 1708 году верфь начала строить боевые корабли для Балтийского флота, а всего за первые 25 лет на воду было спущено 126 современных парусных кораблей различных типов.

В середине XVIII века Соломбальская верфь превратилась в крупнейший судостроительный завод, оснащенный современным оборудованием. Именно здесь был построен первый сухой док для ремонта подводной части кораблей. Только за 40 лет для пополнения Балтийского флота было построено 85 кораблей, а всего со времени закладки верфи Петром I и до 5 марта 1862 года путевку в жизнь получили 450 боевых кораблей и судов. В 1825 году на воду был спущен один из первых российских пароходов «Легкий». Своим успехом Соломбальская верфь в первую очередь была обязана замечательным северным корабелам, славным русским мастерам. Русский флот очень многим обязан Михаилу Дмитриевичу Портнову, Андрею Михайловичу Курочкину, Василию Артемьевичу Ершову, Федору Тимофеевичу Загуляеву. Эти мастера не только освоили заморские премудрости, но и во многом опередили практику мирового судостроения.

Обо всех кораблях рассказать в рамках нашего повествования невозможно, но вспомнить самый известный корабль мы просто обязаны. Таким стал линейный корабль «Азов», который строили знаменитые мастера Н. М. Курочкин и В. А. Ершов. Командиром корабля стал капитан М. П. Лазарев. За подвиг в Наваринском сражении М. П. Лазарев получил звание контр-адмирала, а линейный корабль «Азов» был отмечен высшей наградой: ему был пожалован кормовой Георгиевский флаг.

Время не стоит на месте, и на смену парусным кораблям пришли пароходы. В 1862 году верфь была упразднена. Но корабельная история Архангельска на этом не закончилась. Славные традиции мастеров Соломбальской верфи продолжаются на заводе «Красная кузница» и на военных заводах Северодвинска.