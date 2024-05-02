"Арабская весна". Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине XX — начале XXI вв. В начале XX столетия исламский мир находился в упадке. И с каждым новым десятилетием кризис только нарастал. Проблемы затронули все сферы жизнедеятельности мусульманских стран. Они оказались на задворках цивилизованного мира, окончательно проиграв соперничество с христианскими (западными) государствами. На чтение: 6 минут

Кризис исламского мира

В начале XX столетия исламский мир находился в упадке. И с каждым новым десятилетием кризис только нарастал. Проблемы затронули все сферы жизнедеятельности мусульманских стран. Они оказались на задворках цивилизованного мира, окончательно проиграв соперничество с христианскими (западными) государствами. Но главная проблема заключалась в том, что в мусульманских странах хозяйничали чужаки-иноверцы.

Лидеры стран Ближнего и Среднего Востока ещё в первой половине XX столетия пытались найти выход из кризиса. Были сделаны шаги в трёх основных направлениях: политическом, экономическом и военном. Но ничего не получалось. В многочисленных мусульманских странах к власти приходили люди, по-прежнему ориентировавшиеся на Запад. Военные успехи тоже отсутствовали, как и экономические (коррупция и массовое обнищание народа никуда не делись). Особенно болезненно эти провалы воспринимались на фоне успехов азиатских стран, которые начали быстро развиваться. Баланс между исламскими государствами и всем остальным миром был утрачен.

Однако ближе к середине XX века мусульманские страны согласились с ролью отстающих, ведомых западным миром. Естественно, неоднократно поднимался вопрос «кто виноват?» Но ответа на него не было. Зато выдвигались предположения, которые транслировались «верхами» для «низов». Сначала обвинения в упадке чуть ли не официально получили монголы. Мусульмане Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки вспомнили про нашествие монголов и разрушение Багдада. Версия заключалась в том, что после этого удара исламский мир уже не смог оправиться. Были потеряны древние знания, которые предопределили дальнейшую стагнацию мусульманских государств. Однако эта версия продержалась недолго, всё-таки нашествие монголов произошло семь столетий назад. К тому же, пример Персии и Османской империи нельзя было просто «забыть».

После этого в мусульманском мире произошёл раскол. Арабы в кризисе обвинили турок, который несколько столетий подряд владели их землями. Турки в долгу не остались. И предъявили претензии арабам, сославшись на перекочевавшие из халифата в Османскую империю проблемы. Мимо обвинений друг друга не смогли пройти персы. Они вспомнили былые обиды всем: арабам, монголам, туркам. Однако попытки перекинуть ответственность за упадок друг на друга привели лишь к усугублению кризиса.

Примерно тогда у исламского мира появились новые враги — западный империализм и евреи. Особенно болезненным для мусульман стало появление на территории Палестины Израильского государства. Для многих это стало настоящим унижением. И Израиль быстро превратился в главного врага. Шли годы, стагнация лишь усиливалась. Поиски виновного привели лишь к одному — в мусульманских государствах начали набирать силу радикальные взгляды, которым откровенно симпатизировала молодёжь.

Подъём исламизма

Уже во второй половине XX века исламизм начал распространяться на государства Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки. Политическая и социальная идеология, которая предлагала строить общество на фундаменте ислама находила всё новых сторонников. Людям, уставшим от нищеты и голода, казалось, что именно возвращение к традициям религии способно изменить их жизнь в лучшую сторону. Поскольку был запрос от народа, появились и соответствующие политические силы. Партии и общественные организации, вставшие под исламистские знамёна, первоначально оказывались в оппозиции к действующей власти. За то за ними стояли обычные люди, жаждавшие «исламского фундаментализма». Проще говоря, разворота к первоосновам, с ликвидацией западной «шелухи». Параллельно укреплялась и идеология арабского национализма, главным противником которого стал Израиль.

В арабских странах начались революционные процессы. В 1952 году в Египте была свергнута монархия, а Великобритания перестала оккупировать государство. Следом началась война Алжира против Франции за освобождение. Независимыми стали Ливия, Тунис, Марокко, Судан. Затем пала монархия в Ираке, Йемене. Запад стремительно терял влияние на Востоке. А его место занимали сторонника исламизма.

Важную роль в дальнейшем распространении исламизма сыграло образование в 1960 году ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти). Оказалось, что воевать с западным миром можно не только оружием, но и экономическим воздействием. Арабы убедились, что нефть — мощный рычаг давления. В ОПЕК вошли Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и несколько других мусульманских стран. И все они почувствовали за собой определённую силу.

Тем временем во всю шли арабо-израильские войны. В 1973 году, когда разгорелся очередной конфликт, США начали поставлять Израилю оружие. Страны ОПЕК отреагировали — прекратили поставки нефти как в Америку, так и в Европу. Это спровоцировало мощный топливный кризис в мире. Соответственно, цена на нефть взлетела, а исламские страны получили солидный доход. По факту, тогда произошла первая за долгий период победа Востока над Западом. Оказалось, что при помощи экономического рычага развивающиеся страны вполне могут диктовать условия странам развитым. Успех позволил исламскому миру «сделать паузу» и подумать, в каком направлении ему двигаться дальше. Например, Египет, который изначально поддерживал тесные контакты с Советским Союзом, сделал разворот в пользу США. Пользовались поддержкой Америки и некоторые другие арабские страны. В том числе и Ирак, где появился молодой лидер — Саддам Хусейн. Он какое-то время и вовсе сидел на «двух стульях», лавируя между Вашингтоном и Москвой.

Но были и государства, которые всё-таки решили вернуться к истокам, искоренив у себя всё западное. Первым в этом списке значился Иран.

Иранская революция

Иран, хотя и не являлся представителем арабского мира, имел сильное влияние на соседей. В первую очередь из-за многовековой связи. Разногласий тоже хватало, поскольку персы являлись шиитами. Но всё же Иран являлся важной составляющей общего исламского мира. При этом, государство лишь отдалённо напоминало мусульманскую страну. Оказавшись под сильным влиянием Запада, персидская власть ориентировалась только на него. И это сыграло с Ираном злую шутку.

Образ жизни большинства персов был полностью европеизирован. В стране продавались «Кока-кола» и работали «Макдональдсы». Молодые люди учились в гуманитарных университетах, где транслировались западные ценности. Девушки же имели столько же прав, сколько и мужчины. И могли надевать не только короткие платья, но и открытые купальники. Соответствующий образ жизни, свободный и красивый, пропагандировался и в кинематографе. Иранские фильмы копировали голливудские. Но это была лишь одна, блестящая сторона медали. Была и обратная — тусклая, удручающая.

Шах Мохаммед Резо Пехлеви отдал добычу нефти в управление западным компаниям. Соответственно, государство лишилось солидной части доходов. На фоне тотального экономического кризиса многие иранцы воспринимали это как сдачу интересов государства. Народ нищал, недовольство зрело. Особой популярностью пользовались призывы к возвращению к истокам. Постепенно несогласных с политикой шаха становилось всё больше. Однако правитель пытался решить проблему одним путём — арестами и тюрьмами. В 1963 году в Иране вспыхнули массовые протесты. За решёткой оказалось несколько тысяч человек. Но у недовольных персов нашёлся духовный лидер — проповедник Хомейни. Как раз он и говорил про «особенный путь» Персии, про отказ от западного влияния. В 1964 году Хомейни выслали из страны, но в Иране осталось много его последователей, занимавшихся агитацией и распространением пропагандистской литературы. Политика запугивания и репрессий лишь отсрочила падение Пехлеви. Ему нужно было совершить лишь одну ошибку, чтобы государство вспыхнуло.

Это произошло в 1971 году, когда шах решил отпраздновать 2500-летие персидской державы. На торжество было потрачено колоссальное количество денег: возвели «Золотой город», завезли из Европы цветы, провели парад, закупили дорогие автомобили для иностранных гостей. «Пир во время чумы» народ (больше половины иранских подданных жили за чертой бедности) не оценил. Начались массовые протесты.

Шах попытался исправить ситуацию, освободив из тюрем оппозиционеров. Но лишь усугубил своё положение. Протесты было уже не остановить. И в самом начале 1978 года они окончательно оформились в революцию. Народ, впитавший агитационные материалы Хомейни, вышел на улицы. Вскоре шах ввёл в стране военное положение. На протяжении года шла борьба. Пехлеви надеялся, что помощь ему окажут дружественные Штаты. Но этого не произошло. И он вместе с семьёй покинул страну. В феврале 1979 года в Иран вернулся Рухолла Хомейни. Он сразу влился в революцию, выступая с агитационными речами. Вскоре на сторону мятежников перешла армия. Премьер-министр Шахпур Бахтияр продержался до 11 февраля, после чего отправился во Францию. Революция победила.

Первым делом Хомейни подготовил новую конституцию страны, которая предопределяла жизнь на основе шиитских догм. И это вызвало массовую поддержку иранцев. 1 апреля 1979 года появилась Исламская Республика Иран. А Хомейни получил официальную власть.

«Исламское возрождение»

Успех иранской революции подтолкнул к более активным действиям исламистов в других странах. Тот факт, что победить западное влияние смогли шииты (примерно 10% от общего числа мусульман), на суннитов никак не повлиял. Начался новый процесс подъёма радикальных исламистских групп. Причём это распространилось почти на все мусульманские страны, в том числе и Афганистан. Там появилось множество группировок, последовала ожесточённая война за власть. В афганские события вмешались как западные страны, так и Советский Союз. И это благоприятно сказалось на местных исламистах. США, которые встали на сторону моджахедов, помогали им как финансово, так и оружием. А заодно американцы существенно расширили в Афганистане зону своего влияния. Заокеанские кураторы в 1988 году способствовали появлению международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в Российской Федерации). А Усама бен Ладан долгое время был верным союзником США. Через год Советский Союз вывел войска из Афганистана, что радикальными исламистами было воспринято как однозначная победа. Соответственно, их влияние только усилилось.

США активно поддерживали режим Хусейна в Ираке, старательно подводя его к войне с Ираном. Задача была одна — не допустить усиления исламистских течений в мусульманских странах, чтобы не потерять над ними контроль. Но процесс подъёма движения был уже необратим. «Исламское возрождение» уверенно завоёвывало всё новые и новые плацдармы: общественная жизнь, политическая, культурная. Во многих мусульманских странах наметился разворот к истокам. Люди стали чаще посещать мечети, молиться, соблюдать посты. Параллельно возросло количество исламских школ. Постепенно началась исламизация и учебных заведений. Причём происходило это при поддержке населения, особенно молодёжи. Уже к началу 1990-х годов мусульмане разных стран сознательно отказывались от всего западного.

Затем процесс исламизации перебрался в другие страны. Особенно это касалось бывших советских республик, а также Балканского полуострова. Однако вместе с укреплением позиций умеренных исламистов, набрали силу и радикальные направления. Основываясь на тактике ведения террористической войны, они хотели вернуть исламскому миру былое величие. А главным противником в этом являлись США. 11 сентября 2001 года исламисты совершили теракт в Америке. Штаты отреагировали вторжением в Афганистан в том же году, а в 2003 — в Ирак. Так бен Ладан и Хусейн, некогда друзья и союзники Вашингтона, стали главными врагами.

Вторжение привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Хрупкое равновесие рассыпалось. После свержения Хусейна, Ирак погрузился в пучину гражданской войны. Начались конфликты не только между арабами и курдами, но и между суннитами и шиитами. Быстрой победы в Афганистане у американцев тоже не получилось. Талибы ушли в подполье и стали ждать подходящего момента для удара. Вскоре появилось движение «Исламское государство» - ИГИЛ (запрещено на территории Российской Федерации).

Очередная попытка «исламского возрождения» произошла благодаря сразу нескольким факторам, ставшим благодатной почвой для прорастания мусульманской идеологии.

· Ислам являлся политической религией. Иными словами, мусульманство неотделимо от политической жизни общества. Поскольку в исламских государствах духовенство стояло выше, чем светская власть, это привело лишь к укреплению религии.

· В мире образовался вакуум идеологии. Ни социализм, ни демократия не смогли прижиться на исламской земле. И миллионам мусульман нужно было что-то другое, своё. Поэтому исламисты пользовались большой поддержкой.

· Главной движущей силой исламистской идеологии стала молодёжь, которая хотела перемен.

· Большую роль сыграло и увеличение численности мусульман.

· Финансовые потоки от продажи нефти привели к укреплению позиций исламистов. Экономический рост позволил мусульманским странам отказаться от ориентации на западные страны, а продвигать свою идеологию в мире.

«Арабская весна»

После событий конца XX века и начала XXI в исламском мире назрел очередной кризис. Дисбаланс, который произошёл после вмешательства Западных стран, привёл к росту недовольства среди населения. Появился запрос на политические и экономические реформы. Однако власть не стремилась прислушиваться к людям, хотя понимание необходимости изменений присутствовало. Проблема заключалась в том, что многие правительства не знали, что нужно делать. Ярким примером является президент Египта Хосни Мубарак. Одной из ключевых проблем его государства стало стремительное увеличение численности населения. Дошло до того, что в середине 2000-х годов прирост составлял более 1,5 миллионов человек в год. Экономика не стравлялась. И это повлекло за собой столь же стремительное обнищание населения. Люди начали массово перебираться в города из деревень, пытаясь найти там работу. В итоге, крупные населённые пункты наводнили малообразованные, озлобленные элементы, которые во всех бедах винили правительство. Несмотря на скудные знания и такие же профессиональные качества, эти люди прекрасно обращались с современной техникой. Доступ в интернет и соцсети позволил им транслировать недовольство без каких-либо ограничений. И этим воспользовались радикальные исламисты. Они «обрабатывали» молодёжь, призывая выражать недовольство не в Сети, а в реальной жизни – совершить революцию.

По схожей схеме действовали радикальные исламисты и в других мусульманских странах: Тунисе, Ираке, Марокко, Сирии. Главной действующей силой последующих антиправительственных выступлений стала молодёжь. Озлобленная, желавшая только одного – коренных изменений в жизни своих государств.

В конце 2010 года исламский мир вспыхнул. А в январе следующего года было свергнуто правительство сначала в Тунисе, потом в Египте. Следом революционный огонь, получивший название «арабская весна», перекинулся на все мусульманские страны Ближнего Востока и Северной Африки. Протестные выступления, погромы, кровопролитные столкновения с представителями власти привели к большому количеству жертв, жёсткому экономическому кризису и всеобщему хаосу.

«Арабская весна» характерна тем, что, едва ли не впервые в истории, главенствующую роль в организации выступлений сыграли социальные сети. В группах и чатах, которые контролировали третьи лица, бунтовщики обсуждали детали выступлений, договаривались о местах и времени. Пикеты, забастовки, протесты, акции, демонстрации, митинги и прочие «шествия» - всё это координировалось через соцсети и форумы. Естественно, правительства пытались как-то вмешаться в этот процесс. Были попытки цензуры и блокировки различных групп, аресты наиболее активных пользователей интернета, которые иногда перерастали в полноценные репрессии. Однако одолеть протестующую молодёжь, вышедшую под лозунгом «Народ хочет падения режима», было не так-то просто.

Западный мир встал на сторону революционеров, всячески способствуя их успеху. Причём помощь оказывалась не только в виде денег или передачи оружия. Когда лидер Ливии Муаммар Каддафи начал жёстко подавлять мятеж, против него выступил блок НАТО. В качестве оправдания вторжения была использована резолюция СБ ООН №1973. В 2011 году режим Каддафи был свергнут, сам диктатор погиб. После этого в Ливии началась гражданская война. Западные страны, принимавшие участие в свержении Каддафи, предпочли удалиться и наблюдать за происходящими событиями издалека.

Успех революционеров в Ливии сыграл злую шутку с Европой. Оказалось, что именно эта североафриканская страна являлась «защитной стеной» от потока беженцев. И после того, как в Ливии начался хаос, мигрантов уже ничего не сдерживало. И они отправились штурмовать Европу.

«Арабская весна», продлившаяся с октября 2010 года по декабрь 2012 года, унесла жизни (только по официальной версии) свыше 800 000 человек. По факту, почти весь Ближний Восток (а частично и Северная Африка) оказался в руинах. К тому же, появились большие регионы, попавшие под контроль всевозможных террористических организаций. Это произошло с Ираком, Ливией, Сирией, Ливаном, Йеменом, Сомали, Мали и другими странами. Их территории оказались разделены между противоборствующими группировками, а официальной власть стала весьма условной.

События «арабской весны» лишь привели к очередному укреплению радикального исламизма. Революции усугубили положение рядовых людей. Вместо улучшения качества жизни они получили хаос. Да, были государства, где «весна» прошла относительно мягко. Например, в Саудовской Аравии и Мавритании. Несмотря на изменения в правительствах, благополучно завершились выступления в Омане, Кувейте, Иордании, Марокко. Тяжелей всего пришлось Ираку, Сирии, Ливии, Йемену.

Новым очагом радикализма и терроризма стал Афганистан. В 2021 году США вывели оттуда свои войска, чем и воспользовалось движение «Талибан» (запрещено в Российской Федерации). Представители военизированного, радикального течения установили полный контроль над всей страной. А Ирак, Египет, Сирия и Йемен оказались в лидерах по числе терактов. Очень быстро сменились и настроения общества. Вместо эйфории и воодушевления пришли уныние и разочарование. Единственные, кто выиграл от «арабской весны» - это радикальные исламисты. Они в очередной раз получили подтверждение своей идеологии – от Запада одни беды. Соответственно, исламскому миру нужно придерживаться пути, ведущего к истокам.

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