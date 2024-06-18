Арабо-израильский конфликт. 1917-2023 гг. Арабо-израильский конфликт На чтение: 9 минут

Предыстория

Согласно библейской традиции, еврейский народ под предводительством Моисея бежал от египетского фараона в Ханаан – Землю обетованную. После смерти пророка новым предводителем народа стал воинственный вождь Иисус Навин, развернувший войну против местных ханаанейских племён, завоёвывая города и истребляя население. Согласно библейской хронологии, процесс завоевания евреями этих земель пришёлся на XVI-XV вв. до н.э., однако археологические данные датируют события XIII-XII вв. до н.э. Территория Ханаана, на которой расселились евреи, получила название Эрец-Исраэль – «Земля Израильская». На западе от неё простирались приморские владения филистимлян – Филистия, или Палестина. В дальнейшем это название распространилось и на внутреннюю часть региона, в результате чего понятия Палестина и Израиль стали тождественны, вытеснив из оборота Ханаан.

На обретённых землях расселились израилевы колена – племена, каждое из которых получило свой собственный удел. Еврейский народ стал переживать период раздробленности. Возглавляемые судьями, еврейские племена продолжили войну как с соседними племенами, пережившими завоевание Навина, так и друг с другом. Так продолжалось до XI в. до н.э., когда разрозненные еврейские племена были объединены в Израильское царство. Расцвет государства пришёлся на правление царя Соломона, однако с его смертью вновь начался период раскола. Страна разделилась на две части: непосредственно Израиль на севере и Иудею на юге. В VIII в. до н.э. северное государство было разгромлено ассирийцами, население взято в плен и переселено вглубь империи, откуда им не было суждено вернуться. В VI в. до н.э. такая же участь постигла евреев Иудейского царства, завоёванных Персидской империей. Однако персидский владыка Кир Великий позволил евреям вернуться обратно в Палестину.

В IV в. до н.э. в результате вторжения Александра Македонского персидское владычество сменилось эллинским. После смерти Македонского и распада его империи Палестина стала яблоком раздора между его полководцами – Птолемеем и Селевком, основавшими собственные государства в Египте и Сирии. Уже во II в. до н.э. евреи восстали против эллинов и восстановили свою государственность под властью священнического рода Хасмонеев. Правление Хасмонеев прервали римляне, подчинившее царство себе и превратившие его в римскую провинцию Иудея. Стремясь к независимости, евреи неоднократно восставали против своих завоевателей. Стремясь ассимилировать евреев в римской культуре, император Адриан во II в. н.э. стал проводить эллинизацию региона, заменяя названия городов на греческие. Сама же Иудея превратилась в Сирию Палестинскую, в IV в. н.э. разделённую на византийские Палестину Прима, Палестину Секунда и Палестину Терция – первую, вторую и третью Палестину.

Название Палестины сохранили и арабы, завоевавшие эти земли в VII в. н.э. и установившие власть халифата, благосклонно относившегося к еврейской общине. Будучи частью крупных империей – персидской, римской и арабской – евреи перемещались в другие регионы, проживая общинами в городах Ближнего Востока и Европы. Если же мусульманские государства терпимо относились к иноверцам, то католическая Европа то и дело преследовала меньшинства, особенно в период крестовых походов. Несмотря на это, евреи продолжали жить в европейских городах. Изгнанные одними государями, они находили приют у других. Особенно много евреев поселилось в Польше и подвластных ей западнорусских землях. После раздела в XVIII в. Речи Посполитой и возвращения этих территорий в лоно Российской империи многочисленное еврейское население приняло русское подданство. В 1791 г. Екатерина II постановила ограничить область проживания еврейской общины новоприобретёнными территориями. Районы, за пределами которых евреям было запрещено поселяться, получили название черты оседлости. Запрет, однако, не был столь категоричным и строгим и касался только иудеев, а не евреев как народа. Кроме того, еврейские специалисты из числа особо востребованных профессий имели возможность переселиться по ту сторону «черты». Но по мере распространения в странах Европы идей Просвещения приходило и осознание необходимости эмансипации евреев, но антисемитские гонения и погромы продолжали иметь место. Интеграция евреев в общественную жизнь европейских государств была непосильной задачей. Осознавая это, известный декабрист Павел Иванович Пестель предлагал в качестве альтернативы свой проект о переселении евреев. По плану Пестеля евреи, пользуясь покровительством русского оружия, должны основать собственное государство в Анатолии. Среди самих евреев стали зарождаться мысли о необходимости основания собственного государства, которое защищало бы их национальные интересы. Было предложено множество проектов касаемо территорий будущего государства. В числе прочих стоит отметить и «Угандийский план», согласно которому предполагалось, что евреи заселят территории британской Восточной Африки. Однако многие евреи не готовы были рассматривать этот вариант как долговременный. Предполагалось, что Африка может послужить лишь временным убежищем для евреев, но никак не заменой Палестины. В конце концов, возобладала идея сионизма – возвращения евреев на историческую Родину, с которой они уже потеряли связь.

Палестина в первой половине XX века

В тот период Палестиной управляла Османская империя. Отношение османов к своим подданным евреям было благосклонным. В Палестине беспрерывно жили евреи, собирательное название общины которых после 1882 года известно, как старый ишув. Он, в свою очередь, ведал сбором налогов со своей общины и подчинялся верховному раввину Константинополя. Евреи возводили синагоги и свободно исповедовали иудаизм. Учитывая эти благоприятные условия и всплески антисемитизма в Европе (из которых наиболее символичным является дело Дрейфуса), в конце XIX – начале XX вв. европейские евреи активно переселяются в Палестину. Процесс этот, получивший название алия, ненадолго прерывается в 1914 году с началом Первой мировой войны, охватившую как весь европейский континент, так и Османскую империю. К тому моменту на территории Палестины проживало около 85 тысяч евреев при общей численности населения региона в 700 тысяч человек. Британия стремилась привлечь евреев (в особенности их деньги) к борьбе против Германии и её союзников, в числе которых были и османы. В 1917 году министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур написал официальное письмо влиятельнейшему и богатейшему сионисту лорду Ротшильду – этническому еврею. В своём письме он выражал надежды на создание еврейского национального государства по окончанию войны. И хотя в словах Бальфура не было упоминания Палестины, письмо считается отправной точкой арабо-израильского конфликта, поскольку сионисты были согласны лишь на Святую землю. Британия играла двойную игру с евреями и арабами: с целью привлечь в антиосманский лагерь арабов, она пообещала повстанцам включение Палестины в будущее национальное арабское государство.

По итогам Первой мировой войны Османская империя распалась, а её территории подверглись разделу. Британия получила мандат на Палестину, в результате чего последняя стала подконтрольная англичанам. Статус мандата отличен от статуса колонии тем, что формально он выдавался новообразованной Лигой Наций. При этом в статье 22-й пакта Лиги Наций обговаривается, что территории побежденных наций будут обучаться «передовыми нациями» от имени Лиги до тех пор, пока не смогут руководить собой самостоятельно. Фактически это было узаконивание британского завоевания региона. Со сменой власти поток еврейских эмигрантов только усилился, население продолжало расти, особенно после прихода в 1933 году к власти в Германии нацистской партии и началом гонением на евреев. Рост численности еврейского населения не остался незамеченным коренными жителями, поскольку местами приобретал характер экспансии, в результате чего неоднократно происходили стычки и вспыхивали восстания против прибывавших колонистов. Арабы стали бить тревогу: сионистами была организована контрабанда оружия для силового захвата территорий мандата. Был учрежден ряд подпольных объединений, совершавших теракты и диверсии против британской администрации и арабских жителей. Одно из таких объединений, «Хагана», стала основой для нынешней израильской армии – ЦАХАЛ.

На протяжении всего британского мандата (с 1920 по 1948 гг.) территория Палестины активно заселялась евреями. Невзирая на это, предлагались и альтернативные варианты для создания еврейского государства или хотя автономии. Польша и Третий рейх предлагали «мадагаскарский план» по депортации евреев на одноимённый остров – разумеется, здесь не могло идти и речи о какой-либо государственности. Напротив, Советский Союз в 1920-х гг. реализовывал проект по организации еврейской национальной автономии на территории Крымского полуострова. Предполагалось, что это будет не отдельное государство, как того хотели сионисты, а новая административная единица в составе СССР. В какой-то момент план был свёрнут, и вместо него в 1934 году была учреждена Еврейская национальная область, реорганизованная из Биро-Биджанского района Дальневосточного края. К концу десятилетия здесь уже проживало 108 тысяч человек, 17 тысяч из которых были евреями. Несмотря на это, в 1944 году Еврейский антифашистский комитет при посредничестве министра иностранных дел Молотова направил Сталину письмо с предложением создать в Крыму Еврейскую социалистическую республику. При этом дальневосточный проект отвергался из-за своей отдалённости от мест проживания «основных еврейских трудовых масс» и необходимости евреев в обретении полноправной национальной республики.

Предложение было категорически отвергнуто Сталиным. Впоследствии, уже после победы над Германией, против сотрудников Еврейского антифашистского комитета было возбуждено дело по подозрению в связях с американской разведкой и желании отторгнуть советский Крым. Советское руководство небезосновательно предполагало, что сотрудники комитета «включились в общий оркестр сионистов всего мира» и стали заниматься совершенно иными вещами. В 1948 году комитет был закрыт, а ряд его сотрудников в 1952 году были арестованы и после судебного разбирательства приговорены к смертной казни. По подозрению в связях с еврейскими националистами была арестована Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова. Её приговорили к пяти годам ссылки, а Молотов лишился поста наркома. На пленуме ЦК КПСС в октябре 1952 года Сталин раскритиковал бывшего министра, посоветовал ему не быть «адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым».

По окончанию Второй мировой был запущен процесс деколонизации мира. Перед ООН, сменившим Лигу Наций как главная международная организация, встал вопрос о будущем Палестины. Еврейское население региона за счёт эмигрантов уже к 1947 году превысило 630 тысяч человек и составило 1/3 от общего населения. На фоне арабо-еврейского дуализма страны ООН разделились в позиции касаемо будущего Палестины. Предполагалось как создание общего арабо-еврейского государства, так и разделение Палестины на два государства отдельных. Второго варианта придерживалась советская сторона в лице Андрея Громыко. Сталин предполагал, что будущее еврейское государство станет на пути социалистического развития и будет опорой Советского Союза на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты также проголосовали в пользу образование двух отдельных государств, однако изначально президент Гарри Трумэн придерживался иной позиции. Одной из электоральных опор Демократической партии, от которой Трумэн и баллотировался в президентское кресло, являлись евреи. Они оказали давление на Трумэна, требуя признать сионистские устремления. От сионистов со всех Штатов Трумэн получил тысячи писем и петиций с требованием признать раздел Палестины. Позднее Трумэн писал: «Я не думаю, что когда-либо на Белый дом оказывалось такое большое давление и пропаганда, как в этом случае. Настойчивость некоторых крайних сионистских лидеров, движимых политическими мотивами и участвующих в политических угрозах, беспокоила и раздражала меня. Отдельные люди и группы просили меня, обычно довольно сварливо и эмоционально, остановить арабов, удержать британцев от поддержки арабов, снабдить американских солдат, сделать то, то и другое. Думаю, могу сказать, что я сохранил веру в правоту своей политики вопреки некоторым евреям». Порой сионисты угрожали физической расправой. В номере The New York Times за 2 декабря 1972 года приводятся воспоминания Маргарет Трумэн, дочери Гарри Трумэна. Она сообщила, что сионистские террористы из так называемой «банды Штерна» (известна попытками сотрудничества с Третьим рейхом) в 1947 году пытались убить американского президента при помощи писем-бомб, отправленных в Белый дом. По воспоминаниям национального лидера Джавахарлара Неру, сионисты не только угрожали жизни его сестре, представлявшей Индию в ООН, но и пытались подкупить индийцев – тщетно.

Подобными методами сионистское лобби сумело склонить на свою сторону и другие страны, в результате 29 ноября 1947 года большинством голосов – 33 из 56 участников голосования – был принят план по разделу Палестину.

Арабо-израильские войны

Разделение Палестины было категорически отвергнуто арабскими государствами, которые заявили о неравномерном разделе территории страны и несправедливости утраты своих национальных территорий. Начался вооружённый конфликт. Арабо-израильская война 1947-1949 гг. должна была силовым методом положить конец разделу палестинской территорий. В конфликте приняли участие страны Лиги арабских государств: Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Йемен. До весны 1948 года война характеризовалась атаками палестинских и арабских добровольческих формирований, пытавшихся отрезать еврейские поселения друг от друга. Затем евреи стали переходить в наступление и захватывать деревни палестинских арабов. Бои сопровождались обоюдными нападениями на мирное население, ввиду чего многие жители арабских деревень и городов покидали свои дома и больше не имели возможности вернуться в них. В мае арабские страны начали интервенцию, однако ввиду отсутствия разрозненности операций не смогли добиться успехов. В 1949 году арабские страны подписали ряд сепаратных мирных соглашений с Израилем. В результате войны больше половины отведённых Палестине территорий было оккупировано Израилем: арабская Галилея, Ашкелон, западная часть пустыни Негев, Лод с окрестностями. Египет взял под контроль Газу, а Трансиордания – западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, заявленную столицу несозданного палестинского государства. Израиль потерял в войне 6 тысяч человек, арабские страны – от 5 до 15 тысяч. Крупнейшей гуманитарной катастрофой той войны стал исход палестинских арабов – от 500 тысяч до миллиона человек покинули свои дома перед страхом резни. В историографии и памяти палестинского народа — это событие известно, как накба, в переводе с арабского «катастрофа». В ответ арабские страны изгнали из своих пределов в общей сложности десятки тысяч евреев, которые поселились в Израиле.

В той войне стороны использовали самое разное оружие, доставшееся им после ухода британской администрации и закупленное контрабандным путём у других стран. Большую поддержку Израилю в этом оказал социалистический блок. В 1948-1949 гг. Чехословакия при благоволении Сталина продала Израилю оставшееся на складах после нацистской оккупации немецкое оружие: 40 тысяч винтовок, пулемётов и пистолетов с боеприпасами. Кроме того, при благоволении СССР Израиль также обрёл собственную авиацию: 86 истребителей чехословацкого и британского производства составили основу военно-воздушных сил Израиля. Будущие лётчики проходили обучение в чехословацких военно-авиационных академиях, а еврейские добровольцы-пехотинцы тренировались в местных военных лагерях. Советские военные специалисты тайно были отправлены на помощь Израилю. Арабские силы, в свою очередь, были вооружены британским и французским оружием и техникой, в том числе оставшимися после деколонизации региона.

Менее чем через 10 лет разгорелся новый конфликт. Египет, хоть и подписал мир с Израилем, продолжал поддерживать борьбу палестинских партизан. В 1956 г. президент Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, закрыв его для израильского судоходства и поставив под удар торговлю Франции и Англии. Эти страны и поддержали Израиль своими силами. Началось вторжение в Египет, в ходе которого Израиль оккупировал Газу и Синайский полуостров. Несмотря на безоговорочный успех, союзники не смогли навязать Египту свои условия, поскольку вмешался Советский Союз. Израиль был вынужден деоккупировать Синай и Газу, Суэцкий канал остался под контролем Египта.

Однако Палестина по-прежнему оставалась под контролем Израиля. Местные партизаны наносили удары по ЦАХАЛ и находили укрытие в арабских странах. Пограничных столкновений становилось всё больше, а в националистической риторике арабских стран вновь появлялись призывы к уничтожению Израиля и возвращению исконно арабских территорий. Арабские армии готовились к предстоящей войне. Видя это, Израиль нанёс 5 июня 1967 года превентивные удары по Египту, Иордании и Сирии. Началась война, которая продлится менее недели и получит название Шестидневной. В результате стремительных ударов Израиля Сирия потеряла Голанские высоты, Иордания – Западный берег, а Египет – Газу и Синайский полуостров. Однако арабы не стали отказываться от борьбы, и вплоть до 1970 года стороны вели «войну на истощение», которая ни к каким изменениям не привела. Шестидневная война стала полигоном для вооружения НАТО и СССР. На вооружении Египта и Сирии находилось несколько сотен советских танков Т-55, а в ЦАХАЛ числилось 177 американских «Супершерманов». Авиапарк арабских стран был представлен советскими истребителями МиГ-21, Израиля – французские «Миражи». Ещё до войны в Египте и Сирии находились группы советских военных специалистов, однако с началом войны в Египет и Сирию было отправлено ещё свыше 20 тысяч солдат и офицеров советской армии, оказывавших военную и инженерно-техническую помощь арабским армиям. Успех израильской армии в победе над таким более технологичным противником, оснащённым современным советским оружием, объясняется низким уровнем подготовки арабских военных в управлении техникой.

В 1973 году Сирия, Египет, Ирак и Иорданию предприняли очередную попытку разгромить Израиль. В этот раз они были Арабы предприняли уверенное наступление вглубь вражеских территорий, однако вскоре захлебнулись в израильской обороне. Евреи пошли в контрнаступление и смогли продвинуться до Суэца, оккупировав, Синай, и на Голанах. Израильские авангарды находились в 100 км от Каира, им удалось взять в окружение одну из армий египтян. Однако при содействии СССР и США было достигнуто подписание мирных договоров, в целом не изменившее границ. Видя, что арабские государства не могут справиться с такой задачей, как ликвидация целого государства, а, наоборот, продолжают терять территории, президент Египта Анвар Садат пошёл на примирение с Израилем. В 1978 году при посредничестве США были подписаны предварительные Кэмп-Дэвидские соглашения, а уже через год и окончательный мир между странами. Израиль получал право на перемещение по Суэцкому каналу, а Египту возвращалась территория Синайского полуострова. Мир был очень холодно принят в арабском обществе, тем более что Египет всегда был локомотив арабского мира и претендентом на его политическое объединение. Кэмп-Дэвидские соглашения стоили Садату жизни. Проблема Палестины тем не менее никуда не делась. Революционеры и борцы национально-освободительного движения, ранее располагавшиеся в Египте и Иордании, были вынуждены переместиться в южный Ливан. Здесь на протяжении более чем десяти лет с 1968 году правила сильнейшая палестинская группировка – ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). Её лидер, Ясир Арафат, возглавил состоящую из различных движений Организацию освобождения Палестины. К нему же примкнули многие палестинские беженцы. Атаки на Израиль со стороны палестинских арабов не прекращались, а подконтрольные ФАТХ территории буквально образовали «государство в государстве». В 1975 году в Ливане началась затяжная гражданская война, в которой Израиль поддержал противников палестинских арабов в лице марионеточной Армии Южного Ливана. В 1982 году Израиль сам вступил в боевые действия и занял столицу Ливана Бейрут. Боевые действия сопровождались военными преступлениями против мирных жителей, что испортило международную репутацию Израиля, однако своих целей по изгнанию ФАТХ из южного Ливана он добился. На смену палестинским националистам на юге Ливана появился новый игрок – шиитская исламистская группировка Хезболла, постоянно обменивавшаяся ударами с Израилем. Лишь в 2000 году южный Ливан был очищен от израильских войск. Сирия так и не подписала мирный договор с Израилем.

ФАТХ не оставил борьбу и в 1987 году поднял палестинцев в Газе и Западном берегу на интифаду – восстание. Она окончилась лишь с подписанием мирных соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 и 1995 годах. Результатом договорённостей стало создание на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа территорий Палестинской национальной администрации. В обмен на автономию палестинские арабы в лице лидера ФАТХ и ООП (Организации освобождения Палестин) Ясира Арафата согласились пойти на примирение с Израилем. Это была лишь промежуточная цель перед достижением конечной – создания независимого палестинского государства. С этой целью в 2000 году в Кэмп-Дэвиде прошёл саммит. Израиль и ООП не смогли решить ряд спорных вопросов, в результате чего Арафат поднял палестинцев на вторую интифаду. Восстание затянулось до 2005 года и привело к восстановлению Израилем военного-административного контроля над Западным берегом и выводом своих сил из сектора Газа.

Современная ситуация

Арафат, бессменный лидер палестинского сопротивления, умер в 2004 году при загадочных обстоятельствах, и движение ФАТХ стало терять популярность. Ему на смену пришло Движение исламского сопротивления – ХАМАС, который стал быстро набирать популярность среди палестинцев за решительность и отказ от примирения. Ранее Израиль финансировал ХАМАС, видя его в качестве конкурента ФАТХ и желая таким образом расколоть палестинцев. Однако если ФАТХ с годами умерили свои амбиции и решили вернуться к идее двух государств, то целью ХАМАС стало возвращение территории всей Палестины арабам и ликвидация Израиля. В результате конфликта между ФАТХ и ХАМАС в 2007 году последние взяли под контроль территорию сектора Газа, а ФАТХ закрепился на Западном берегу реки Иордан и фактически подчинился израильским условиям, отказавшись от вооружённой борьбы.

С тех пор начался новый виток арабо-израильского конфликта, в котором со стороны арабов главной силой теперь является ХАМАС и его союзники из других, менее многочисленных организаций разного толка – от националистов до коммунистов. С момента захвата ХАМАС власти в Газе несколько раз происходила эскалация конфликта. Газа поддерживала своих союзников во внешних столкновениях Израиля – с ливанской Хезболлой и Сирией. Один из наиболее кровавых конфликтов между Газой и Израилем разгорелся в 2014 году, когда в результате неизбирательных ударов Израиля по жилым домам и местам скопления людей погибло свыше 2 тысяч мирных жителей, в то время как потери Израиля не превысили ста человек. До столкновений в октябре 2023 года эта война была самой кровопролитной для Газы.

Ещё в 2003 году Израиль начал возводить на границе с Западным берегом разделительный барьер, представляющий собой протянутый вдоль всей границы забор. Причём территория барьера с 60-метровой полосой отчуждения размещена на непосредственно палестинских территориях, нарушая таким образом их территориальную целостность. Создание этого барьера оборвало связи Западного берега и Газы, ограничило перемещения арабов между двумя частями ПНА, ухудшило экономическое состояние палестинских арабов. Международный Суд пришел к выводу, что барьер нарушает международное право, а генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую строительство. Израиль проигнорировал мнение международного сообщества и заручился поддержкой США. Само собой, ПНА придерживается мнения о необходимости ликвидации барьера и восстановления связи между своими территориями через израильскую территорию. ХАМАС же считает, что единственно верным способом объединения Западного берега и Газы будет уничтожение государственности Израиля.

В 2013 году глава ПНА Махмуд Аббас объявил о переименования автономии в «Государство Палестина», в состав которого вошёл как Западный берег, так и сектор Газа. Но фактически сектор Газа находится под управлением ХАМАС, а президент Палестины контролирует лишь 17% от заявленных территорий на Западном берегу – всё остальное находится в совместном управлении с Израилем или же под полным его контролем. Тем не менее, на данный момент Государство Палестина в его официальных границах признано 143 из 193 государств ООН, в том числе и Россией. Но поскольку больше половины территории Палестины находится под полным или частичным контролем со стороны Израиля, осуществляющего в то же время блокаду сектора Газа (а ныне – вторжение), здесь регулярно происходят столкновения между еврейскими поселенцами и вооружёнными силами Израиля, с одной стороны, и местным арабским населением, членами боевых организаций – с другой. В октябре 2023 года развернулась новая война, которая на момент 76-й годовщины независимости Израиля и накбы унесла жизни около 1500 евреев и свыше 35 тысяч арабов, большинство из которых – мирные жители. Ввиду этого и без того актуальный вопрос о создании Государства Палестины становится наиболее острым.

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