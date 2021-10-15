Апостол Японии. Православие, а не смерть В этом году исполняется 105 лет со дня упокоения святителя Николая Японского (в миру – Иван Дмитриевич Касаткин). Он родился 13 августа 1836 года, и Богом было предначертано ему стать основателем Православной церкви в Японии. Там, где за принятие христианства полагалась смертная казнь! Начав при смертных опасностях, закончил своюдеятельность в Японии владыка Николайпри одобрении с высоты трона.епископ Сергий Тихомиров Европеец равно грабитель Впервые святитель Николай приехал в Японию в 1861 году. Восемь лет он изучал японский язык, литературу, историю, занимаясь по 14 часов в день. Надо сказать, что приезд отца Николая в Японию сопровождался некоторыми важными для страны событиями, которые... На чтение: 2 минуты

В этом году исполняется 105 лет со дня упокоения святителя Николая Японского (в миру – Иван Дмитриевич Касаткин). Он родился 13 августа 1836 года, и Богом было предначертано ему стать основателем Православной церкви в Японии. Там, где за принятие христианства полагалась смертная казнь!

Начав при смертных опасностях, закончил свою деятельность в Японии владыка Николай при одобрении с высоты трона. епископ Сергий Тихомиров

Европеец равно грабитель

Впервые святитель Николай приехал в Японию в 1861 году. Восемь лет он изучал японский язык, литературу, историю, занимаясь по 14 часов в день. Надо сказать, что приезд отца Николая в Японию сопровождался некоторыми важными для страны событиями, которые косвенно повлияли на успех православной миссии. С середины 19 века Страна восходящего солнца стала вновь входить в торговые отношения с европейскими державами. В 1858 году был подписан трактат между Японией и Россией, в 1859 году русский консул возвёл в Японии первый православный храм, а в 1868-м закончился период феодальной раздробленности, и в Японии вновь утвердилась власть императора, началась эпоха Мэйдзи – «просвещённого правления».

Архиепископ Николай Японский

Однако существовали и осложняющие обстоятельства. Япония впервые столкнулась с проповедью христианства ещё в 16 веке. Тогда католические миссионеры сумели обратить в католичество от 300 до 600 тысяч (по разным оценкам) человек. И всё было бы хорошо, но «отличились» члены монашеского ордена иезуитов. Они применяли совсем не христианские методы, руководствуясь принципом «цель оправдывает средства». Они активно влезали в политику, участвовали в закулисных дворцовых интригах, подкупали подарками, обманывали новообращённых, используя европейские технологии, которые были на порядок выше японских, и выдавали технологии за чудеса. Католические миссионеры высмеивали традиционные японские религии, принуждали новообращённых к поруганию языческих идолов, то есть вели себя очень агрессивно. Это не могло не формировать соответствующего образа самой христианской веры. Добавили масла в огонь и европейские торговцы, презрительно относившиеся к японскому населению и даже увозившие людей в рабство. Вскоре японцы почувствовали угрозу государственному суверенитету, и верховный правитель Тоётоми Хидэёси в 1587 году издал указ об изгнании всех европейцев из страны и запрете христианства, за принятие которого вводилась смертная казнь. Для всех японцев понятия «христианин», «европеец», «грабитель», «колдун» слились воедино. Так продолжалось до той поры, пока Япония не обрела своего православного апостола в лице святителя Николая…

Пять принципов японской миссии

В своей миссии святитель решил придерживаться пяти принципов, которые не позволили бы повторить ошибок его предшественников.

Первый из них состоял в подробнейшем знакомстве с культурой японского народа. Как мы писали выше, на это у архиепископа Николая ушло восемь лет. Ведь представления русского человека того времени о японцах сводились, по выражению самого святителя, к «какой-то фигуре в халате, с косичкой на маковке, смешно приседающей и хихикающей». Николай добился таких результатов, что знал японскую культуру лучше многих японцев и даже задумывал написать фундаментальный труд о Японии. Но не успел.

Второй принцип сводился к полному отказу от, пусть и самых малейших, политических дел. Святитель прекрасно понимал, что в прежние времена христианство было удалено из Японии, поскольку явно несло политическую угрозу. Даже когда случилась Русско-японская война 1904–1905 годов, святитель обратился ко всем приходам Японской православной церкви с благословением исполнить христианский долг перед родиной, но помнить, что главное отечество всех христиан – это Отечество Небесное. На время войны Николай прекратил всякую переписку с Россией и целиком углубился в миссионерскую работу.

Третий принцип, которого придерживался просветитель Японии, сводился к категорическому отказу от любых искусственных приёмов ради усиления проповеди. Он делал упор не на количество обращённых, а на качество подготовки тех, кто принимал христианство.

Четвёртый и очень важный принцип – лояльность к традиционным японским религиям (буддизму, синтоизму, конфуцианству и др.). Святитель предпочитал разглядеть в них те зёрна добра и истины, которые можно было бы соотнести с христианством, но вместе с тем и показать, что христианство намного шире и во всей полноте, в отличие от других религий, отвечает исканиям человеческой души.

Пятый принцип, которому следовал святитель, – никаких склок с католиками и протестантами, поскольку в нехристианской стране это могло подорвать всякое доверие к новой вере.

Собственно, следование этим принципам и привело к успеху проповеди святителя: при жизни Николая в Японии было больше православных, чем сейчас.

«Рис наш насущный»

Известен примечательный эпизод из миссионерского служения архиепископа Николая в Японии. Однажды, в 1865 году, к святителю домой пришёл большой патриот своей родины, ненавистник иностранного духовенства, бывший самурай, а затем синтоистский религиозный жрец Такума Савабэ. Он пришёл с мечом, чтобы убить православного проповедника. Но святитель Николай предложил ему послушать рассказ о христианстве: несправедливо ведь осуждать то, чего не знаешь… Мудрый Савабэ согласился, и так началась череда их бесед, которая окончилась тем, что Савабэ стал первым крещёным японцем, а позднее и первым православным японским священником!

Самой трудной задачей был перевод священных текстов на японский язык, ведь от этого зависело восприятие японцами христианской веры. И святитель не просто не допускал никакой примитивизации – напротив, он тщательно подбирал всякое слово. Поскольку многие иероглифы могли трактоваться неоднозначно и носили оттенок традиционных религиозных взглядов японцев, Николай, делая очередной перевод, рассылал его уже обращённым верующим, чтобы те пояснили, как они его понимают. Например, чтобы перевести молитву «Отче наш», святитель заменил во фразе «хлеб наш насущный» слово «хлеб» на «рис», ведь в жизни японцев рис играл ту роль, которую в жизни европейцев играл хлеб!

Архиепископ Николай и Павел Савабэ (до крещения Такума Савабэ)

Скончался архиепископ Николай на 76-м году жизни, на 51-м году своего пребывания в Японии. И сам император Японии прислал ко гробу отца Николая великолепный огромный венок из живых цветов, внутри которого были два больших иероглифа: «Высочайший дар».