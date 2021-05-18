Алексей Немов: Передать всю трагедию того военного времени… Гимнаст Алексей Немов поделился своими впечатлениями от российского кино о войне и рассказал, почему сбор средств на фильм о Зое – это полезная акция. Министерство культуры РФ, Российское военно-историческое общество и кинорежиссер Егор Кончаловский продолжают работать над созданием фильма «Страсти по Зое». Картина будет посвящена знаменитой героине Великой Отечественной войны – Зое Космодемьянской. Информационную и материальную поддержку этому фильму уже оказали многие российские политики, деятели культуры и искусства, а также известные спортсмены. Узнав о предстоящем выходе на экраны такой картины, гимнаст Алексей Немов также одобрил инициативу РВИО. Четырехкратный олимпийский чемпион и главный редактор журнала «Большой спорт» рассказал порталу «История.РФ», что... На чтение: 1 минута

Гимнаст Алексей Немов поделился своими впечатлениями от российского кино о войне и рассказал, почему сбор средств на фильм о Зое – это полезная акция.

Министерство культуры РФ, Российское военно-историческое общество и кинорежиссер Егор Кончаловский продолжают работать над созданием фильма «Страсти по Зое». Картина будет посвящена знаменитой героине Великой Отечественной войны – Зое Космодемьянской . Информационную и материальную поддержку этому фильму уже оказали многие российские политики, деятели культуры и искусства, а также известные спортсмены.

Узнав о предстоящем выходе на экраны такой картины, гимнаст Алексей Немов также одобрил инициативу РВИО. Четырехкратный олимпийский чемпион и главный редактор журнала «Большой спорт» рассказал порталу «История.РФ», что важно учесть в процессе съемок и какие военные фильмы нравятся ему самому:

– Все идеи хороши, когда они выполняются профессионалами в своем роде деятельности. Тогда, мне кажется, это получается очень здорово. Самое главное, когда делаешь сюжеты и фильмы о таких людях, как Космодемьянская, – это, безусловно, то, что нужно быть максимально приближенным к правде происходящего и передать всю трагедию того военного времени, показать, как люди жили, и, конечно, показать их подвиги. Поэтому мне кажется, что идея хорошая. И я думаю, что если Егор Кончаловский взялся за эту тему, то он, как профессионал, знает, как все это делать.

– Финансирование этой картины осуществляется в том числе за счет сбора народных средств. Как вам такая идея?

– Это действительно хорошая акция. Знаете, как перепись населения – показатель того, насколько такое кино людям нужно! Полезно даже для себя знать, насколько люди помнят о подвигах времен Великой Отечественной войны.

– А вы сами смотрите такие фильмы? Вспомните что-нибудь из последнего.

– Я смотрел «Сталинград» Федора Бондарчука. Это кино снято, конечно, очень хорошо. Здесь мы видим действительно высокий уровень и актерской игры, и постановки боевых действий. Мне фильм очень понравился. Вообще, что касается темы войны, то ее, конечно, нельзя забывать, нельзя забывать свою историю. И при этом все-таки нужно вносить в кино и как можно больше позитивных моментов. Это нужно для нас, для людей «сегодняшних» и «завтрашних».

Внести свой вклад в увековечение памяти о подвиге Зои Космодемьянской можно на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.РФ . Имена всех жертвователей будут упомянуты в титрах фильма «Страсти по Зое».