Ахейцы, Микенцы и Троянцы - народы Илиады Около 2200 года до н.э. с севера Балканского полуострова на его юг начали продвигаться племена ахейцев – одного из индоевропейских народов, положившего начало древнегреческому этносу. Ахейское вторжение сопровождалось вытеснением, покорением и ассимиляцией местных пеласгийских племен. На чтение: 6 минут

Ахейцы

Около 2200 года до н.э. с севера Балканского полуострова на его юг начали продвигаться племена ахейцев – одного из индоевропейских народов, положившего начало древнегреческому этносу. Ахейское вторжение сопровождалось вытеснением, покорением и ассимиляцией местных пеласгийских племен. С появлением ахейцев в керамический промысел вошел гончарный круг, а в военное дело – боевая колесница. Ахейцы жили родовыми общинами вокруг главного «племенного города».

В XVII–XVI вв. до н.э. стали складываться ахейские государства на землях Мессении, Арголиды, Фессалии. Повседневная земледельческая жизнь ахейцев проходила на фоне кровавых стычек, династических браков, грабительских походов на сопредельные территории. Известно, что ахейцы поклонялись верховному богу Дию (Зевсу), а также Посейдону, Гермесу, Аполлону, Деметре и прочим, впоследствии составившим сонм олимпийских богов.

Археологи отмечают непосредственное влияние минойского Крита на формирование цивилизации ахейской Греции. После извержения на Санторине в 1450 году до н.э., когда Крит в одночасье пришел в упадок, ахейские царства заняли его место. Наибольшего могущества достигло царство, расположенное в Микенах, чье возвышение началось еще в XVI веке. Поэтому цивилизацию бронзового века, или XV–XIII вв. до н.э., на Балканах называют микенской.

Микенцы

Микенские государства – помимо Микен это Тиринф, Пилос, Афины, Орхомен, Фивы, Иолк и др. – формировались, как и на Крите, вокруг укрепленных поселений аристократических родов, называемых археологами дворцами.

Благодаря расшифровке линейного письма «тип Б» ученым удалось прочесть целый архив деловой документации на глиняных табличках. Из них исследователи узнали о централизованном дворцовом хозяйстве, разветвленном чиновничьем аппарате, кладовых запасах, работорговле, различных сферах экономики, обширных торговых связях. Несмотря на продолжительную гегемонию Микен, где царствовала династия Атридов, Греция на протяжении всего бронзового века представляла собой конгломерат царств разной величины и силы, между которыми то и дело вспыхивали затяжные конфликты, а сами царства сотрясали династические распри.

Греческий эпос сохранил воспоминания о продолжительной вражде в царском доме Кадмидов в Фивах, а археологи подтвердили, что Фивы были преданы огню около 1230 года до н.э. К временам Ахейской Греции восходят значительная часть древнегреческих мифов о подвигах богов, царей и героев, многие из которых имели исторические прототипы, либо возникли как собирательный образ под воздействием исторических событий. Это мифы об аргонавтах, Геракле, Троянской войне и т.д.

В XIII веке до н.э. микенская цивилизация достигла своего пика. Ахейцам принадлежали почти все острова Эгейского моря, поселения на Кипре и Сирийском побережье, следы их пребывания найдены в Италии и на Сицилии. Выстроенные из каменных глыб стены главной микенской цитадели толщиной 6–9 метров и высотой 18 метров олицетворяли мощь и силу ахейцев.

Троянцы

В мировоззрении древних греков классической эпохи особое место занимал величественный эпос о Троянской войне в изложении Гомера. Вкратце эта история выглядит так. Парис, сын троянского царя Приама, похитил прекраснейшую женщину на земле Елену, жену спартанского царя Менелая. Чтобы отомстить за нанесенное оскорбление, царствовавший в Микенах брат Менелая Агамемнон собрал внушительную коалицию греческих правителей. Около 30 прославленных вождей, среди которых выделялись Одиссей, Ахилл, Аякс, Нестор, Патрокл, Диомед и другие, переправились на азиатский берег и осадили Трою. В течение 10 лет (по античной традиции, 1194–1184 гг. до н.э.) продолжалась осада города, сопровождавшаяся жестокими схватками и поединками героев. Бои Ахилла и Гектора, Диомеда и Энея, Менелая и Париса, битва за корабли, столкновение у городских стен и другие наполнили дни и годы великого противостояния. В итоге к захвату и гибели гордой Трои привела затея хитроумного Одиссея с деревянным конем. Троянцы рассеялись по миру (один из них, Эней, стал легендарным прародителем римлян), а греческие цари вернулись домой, покрытые неувядаемой славой. Эта захватывающая история, увековеченная гением Гомера, долгое время признавалась прекрасной сказкой, пока в XIX веке в дело не вмешались немецкие археологи. В результате раскопок Генриха Шлимана, Вильгельма Дерпфельда, Карла Блегена и Манфреда Корфмана перед нами предстала удивительная история девяти слоев древнего города, или девяти Трой.

Выяснилось, что на месте «Священного Илиона» (один из эпитетов Трои в гомеровской Илиаде) уже до 3000 года до н.э. существовало неолитическое поселение, условно называемое археологами Троя 0. В 3000–2600 гг. до н.э. там располагался городок первой индоевропейской волны, заселившей Анатолию с Балкан (Троя I). С 2600 по 2300 гг. до н.э. появились мощные глинобитные стены, и именно в этом слое Генрих Шлиман нашел свой знаменитый клад, принятый им за золото Приама. Слои Трои III–V (2300–1900 гг. до н.э.) свидетельствуют об упадке города. С 1900 по 1300 гг. до н.э. Троя VI выросла в размерах, получила новые крепкие стены и систему водоснабжения. Этот город погиб во время сильного землетрясения около 1300 года до н.э.

Троя VII-a ассоциируется с городом, разрушенным в Троянскую войну. После разгрома ахейцами славного Илиона его развалины заселили фригийцы (Троя VII-b), но около 900 года до н.э. там жили в основном греки. В античное, эллинистическое и римское время Троя IX считалась довольно крупным городом, который посещали многочисленные путешественники, привлеченные его широкой известностью, а жители гордились своей принадлежностью к легендарным троянцам. Окончательный упадок Трои относят к концу IV – началу V вв. н.э.

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