Афганистан и Вторая мировая, или «Нейтральная» политика До наших дней остаются практически незаметными действия нацистской Германии в странах Среднего Востока, особенно в Иране и Афганистане На чтение: 2 минуты

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Среди множества событий, связанных с этой печальной датой, остаются практически незаметными действия нацистской Германии в странах Среднего Востока, особенно в Иране и Афганистане. Иран уже попал под немецкое влияние и проводил прогерманскую политику, он мог стать плацдармом для нацистской агрессии на Среднем Востоке. В задумках германских стратегов было нападение на южные районы Советского Союза, прежде всего на Туркменскую, Таджикскую и Узбекскую советские республики.

Опасность со всех сторон

Все мы помним, какие военные силы приходилось держать Советскому Союзу для отражения возможной агрессии милитаристской Японии. Только надежная информация о том, что Япония не начнет боевые действия в ближайшее время, позволили снять с Дальневосточных рубежей значительные силы и перебросить их на Запад. Именно они помогли переломить трагическую ситуацию, сложившуюся ситуацию под Москвой. Эти войска и стали тем резервом, который остановил немцев и позволил начать долгожданное наступление.

Вот теперь мы переходим к еще одному направлению, которое оказалась не менее опасным для нашей страны. На фоне громких сражений на западе Средняя Азия казалась тихим оазисом. Сюда вывозились сотни тысяч беженцев с оккупированных территорий. Мягкий климат и чуть лучшее питание оказалось спасением для ленинградских детей и взрослых, оно поднимало блокадников за считаные недели. Но оказывается, и на этот край у Гитлера были свои планы. Он планировал, что сразу по окончании Восточной кампании, отсюда он будет организовать наступление на Индию и Афганистан. Специально подготовленная директива №32 предусматривала начать эту акцию уже зимой 1941-1942 годов, то есть сразу после выполнения плана «Барбаросса». Из плана следовало, что после победы над большевиками придет и очередь английских колоний, а там уже и долгожданная встреча с японскими союзниками в Бирме.

Начать нацисты решили с Кавказа и Ирана, дальше – оккупация Средней Азии, Афганистана и Индии. Подготовка началась еще до войны. В Афганистане было большое количество немецких специалистов-инструкторов, которые работали во многих отраслях народной экономики. Большая их часть параллельно занималась подрывной и разведывательной работой. Кроме этого, немцы очень рассчитывали внести разлад в морально-политическое единство советских людей и, естественно, начали создание боевых и разведывательных отрядов из числа бывших советских людей. В Берлине даже был создан «Туркестанский национальный комитет», которому внушали, что врагами Германии не являются народы СССР, а враг – сама советская власть.

Афганистан становился для немцев той платформой, с которой они пытались вести подрывную работу в тыловых районах СССР и готовить сепаратистские выступления в восточных районах Индии.

Странный «нейтралитет» Афганистана

После того как Германия напала на Советский Союз, афганское правительство объявило о том, что будет придерживаться нейтралитета. Правда, этот нейтралитет имел яркоокрашенный прогерманский характер. В первые дни Великой Отечественной войны афганское правительство настолько уверовало в «непобедимую немецкую машину», что уже строило планы, как можно будет воспользоваться плодами ее победы. Кроме того, в архивах обнаружились документы, которые подтверждают, что Афганистан действительно готовился к войне с Советским Союзом. Такая позиция сложилась из-за переоцененности военной мощи Германии и эффективности той работы, которую немцы провели в Афганистане еще до войны. Под влиянием немецких «специалистов» в правительстве появилась группа «молодых министров», которая полагала, что с помощью немцев они отторгнут от СССР Хиву и Бухару. Благодаря прогермански настроенным политикам, нацисты захватили ведущие позиции не только в экономике, но и смогли реорганизовать афганскую армию по немецким стандартам. Практически все было готово, чтобы начать решительные действия, но, видимо, капли здравого смысла еще оставались, и планы решили скоординировать с победами Германии. Но подготовка к войне продолжалась, и был отдан тайный приказ готовить лошадей, провиант и согласовывать свои планы с басмаческими формированиями, находящимися на афганской территории.

Обо всех этих действиях было прекрасно известно в советском посольстве в Кабуле, и оно в тесном сотрудничестве со своими союзниками по антигитлеровской коалиции – англичанами – активно противодействовало этим планам. Английская миссия первой предприняла действия к сближению с советскими дипломатами. Сложившуюся ситуацию в Афганистане несколько раз обсуждали и на высоком уровне в Москве и Лондоне, и было принято решение о совместном демарше с требованием высылки из страны всех германских агентов, которые наносили урон интересам союзников и нарушали условия советско-афганского договора 1931 года о нейтралитете и ненападении. В дело были запущены методы экономического и политического давления. Советский Союз задержал на своей территории грузы, которые были закуплены у Германии еще до войны, а англичане развернули пропагандистскую «войну нервов» против всей королевской семьи. Результат превзошел все ожидания. В течение двух дней – 29 и 30 октября 1941 года – все германские подданные, кроме работников посольства, были удалены из страны. Законность такого решения стали оспаривать прогерманские министры, которые предложили провести Лойя-джиргу – всеафганский совет старейшин, который должен был определить законность этого решения. Была опасность, что этот совет объявит джихад союзникам, но этого не произошло, так как англичане одарили всех делегатов подарками и выложили большой бакшиш самому премьер-министру Мухаммад Хашим-хану.

Новое обострение отношений между Советским Союзом и Афганистаном началось летом-осенью 1942 года. По планам немцев после захвата Кавказа должен был начаться поход в направлении Афганистана и Британской Индии. Вновь в Афганистане заговорили о возможной войне с СССР. По мнению афганских «аналитиков», советская граница совсем не охраняется и в охране остались только женщины.

Афганское правительство вновь пытается наладить политическое сотрудничество с немцами и обращается к германскому послу с подобными предложениями. Говорилось, что они разделяют политику Германии и готовы начать боевые действия на территории Советского Союза.

Красная Армия вновь изменила все планы афганского руководства. Победы под Сталинградом и Курском окончательно похоронили афганские милитаристские планы. В 1943 году по инициативе союзников в стране прошли массовые аресты сторонников Германии. Совместными усилиями советской и британской разведок была полностью нейтрализована деятельность германской дипломатической миссии. Разведчики СССР и Англии не дали втянуть Афганистан в войну, что в дальнейшем способствовало росту международного авторитета этих государств.

P.S.

Вроде все стало, как и должно быть между двумя хорошими соседями. Но осадочек от прошедших событий оставался еще некоторое время. Только летом 1946 года в Москве состоялась встреча Сталина с послом Афганистана Ахмат-ханом, и отношения между двумя странами вышли на новый уровень.