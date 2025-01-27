А нужно ли нам защищать свою историю? "... Вернуть всё и всех в нашу историю без печатей на лбу и какого-либо клейма" На чтение: 2 минуты

Погоды стоят отвратительные. То солнце проглянет сквозь тучи, то мгновенно закроют его низкие ленинградские облака. Потом вспышка на Солнце довершит картину разгрома моего мозга и остатков понимания этого мира. Я вообще в последнее время слабо понимаю этот мир и нашу роль в нём. С одной стороны мы боремся за суверенитет и уверенно бьём врага на поле боя от Черного моря до Белорусской границы. Мы научились использовать наши слабости на войне в нашу пользу. Мы уверенно переводим нашу экономику на военные рельсы, что реально пугает всех наших врагов. Мы даже сумели сформировать антисанкционную коалицию стран, подвергшихся санкциям, обеспечив таким образом и себя и их всем необходимым. С уверенным возгласом “Всё решится на поле боя” мы, не отводя глаз, смотрим прямым взглядом в глаза нашим врагам.

А что враги? А они ведь тоже не отводят глаза в стыдливой скромности. Они нас не боятся, ибо мы воюем не с ними и побеждаем на поле боя мы отнюдь не их. Они, враги наши, сидят спокойно, отгородившись неприступной водной преградой, и богатеют без прыжков и ужимок, сконцентрировавшись полностью на нашем уничтожении. Уничтожении без единого выстрела. Как?

Ты - это твоя история. К 21 веку, веку информации и быстрого формирования общественного сознания, людей категорически перестала интересовать правда и её поиск. Людей интересуют две вещи: то, что об этом пишут в интернете и что думает об этом твой ЛОМ (Лидер Общественного Мнения, которому ты доверяешь). Обратите внимание на то, какое внимание оказывается вновь избранному президенту США Дональду Трампу. Ни один президент США не вызывал такого ажиотажа и не выдавал такого объёма информации в первую неделю правления. Почему к нему приковано внимание? Он тот самый ЛОМ. Он шоумен от информации, от массовых коммуникаций. Он провел избирательную кампанию в “Онлифанз” и победил!

Но давайте вернемся к истории. Есть ли в мире единая история? Нет и никогда не было. На планете Земля есть зоны влияния, попадая в которые, те или иные страны становятся частью истории этой зоны, а граждане получают более или менее одинаковое воспитание в рамках исторической парадигмы, принятой в этой зоне. Мало того, переходя из одной зоны в другую, а такое несомненно случается с незавидной регулярностью, как после распада СССР и Варшавского договора, например, страны и территории переходят из одной “исторической правды” в другую. И конечно же нужно отметить, что принимают они новую правду вполне себе бодро. Уже в конце 90-х годов, то есть менее чем за 10 лет, польская молодежь уверенно оперировала западными категориями “победы американцев и англичан во Второй мировой при помощи Русских”. Более того, к середине 00-х уже польские историки и преподаватели смело выдвигали теорию об избыточных потерях Советских войск в связи с неспособностью побеждать без помощи англичан и американцев.

Так же и Япония приняла “факт” ядерной бомбардировки “во благо”. Позже из японской исторической правды был вообще убран “автор” бомбардировки и она просто превратилась в “ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки 1945 года”. Сейчас же, давая интервью японскому телевидения, я услышал от них версию, что их вообще бы не было, если б не американцы и их “принуждение к миру в августе 1945”

А что у нас? Мы, естественно, считаем себя единственными верными носителями исторической правды, что во многом является истиной. Но есть нюанс. За последние 100 лет наша историческая правда менялась минимум 7, а если посчитать повнимательнее, то и больше раз. Она, наша историческая правда, колебалась с линией партии и от малейшего дуновения политического ветра крутилась как флюгер в ураганный день. Были времена, когда у выпускников Владивостока и Калининграда были две кардинально противоположные исторические правды по одному и тому же вопросу. Отношение к историческим личностям менялось на 180 градусов пока школьник еще школу не окончил. Примеры Троцкого, Сталина, Хрущева, Жукова, Кузнецова, Брежнева, Горбачева, Ельцина… Да проще сказать, кто из лидеров и великих людей НЕ подвергся трансформации отношения и манипуляции… никто! И даже сейчас, когда усилиями таких людей как Мединский и Торкунов мы приводим историческую правду к единому неизменному последовательному стандарту, мы продолжаем читать ложь и манипуляции даже от весьма уважаемых популяризаторов истории, являющихся лидерами общественного мнения. Один из ярких примеров - легендарная (в буквальном смысле) история с “пломбированным вагоном в котором приехал Ленин в 1917 году на немецкие деньги делать Революцию”. Казалось бы, говорить правду легко и приятно, но ведь нет. Создан миф об развенчании этой истории путём тяжелых и глубоких исследований современных историков левого толка, которые записывают возмущенные видео и собирают миллионные просмотры, клеймя нынешних правых, монархистов и патриотов, приписывая им это заблуждение, сообщая читателям, что чуть ли не западная пропаганда транслирует через них эти идеи, сея раскол в нестройных рядах россиян, отваживая их от Советской идеи. Но что может быть проще, чем сказать правду? Я абсолютно уверен, что эти популяризаторы истории наверняка в курсе, что автором этой байки был посол Британии в России Бьюкенен, глашатаем был Милюков, а легализовал в “Исторической правде” это всё революционер Керенский, который долгие годы якобы “сбегал из Зимнего в женском платье”, в своей книге 1927 года “Катастрофа”. Кстати, популяризаторами исторической чуши с женским платьем были Григорий Шегаль и Кукрыниксы, а развенчал эту чушь в 1966 году журналист Генрих Боровик, которому выпала удача взять интервью у Керенского.

«Передайте там у себя в Москве — у вас же есть серьезные люди: скажите им, пусть перестанут писать эту глупость обо мне, что я из Зимнего Дворца убежал в женском платье!..» - Неизвестная биография. Интервью Генриха Боровика.

На самом деле сбегал он не из Зимнего, откуда выехал на открытом автомобиле к солдатам, а из Гатчинского дворца, и не в женском платье, а в форме матроса:

«Через несколько секунд я преобразился в весьма нелепого матроса: рукава бушлата были коротковаты, мои рыжевато-коричневые штиблеты и краги явно выбивались из стиля. Бескозырка была мне так мала, что едва держалась на макушке. Маскировку завершали огромные шоферские очки» - А. Ф. Керенский. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993.

Так вот именно Керенский в 1927 году с подачи посла Великобритании Бьюкенена опубликовал “подробности и доказательства” немецкого финансирования Ленина и Троцкого и их путь к революции в пломбированном вагоне. При этом Троцкий в тот момент был в концлагере по дороге из ссылки в США обратно в Россию. Так вот, самое смешное во всём этом, что серьёзные исследования современных популяризаторов истории совсем не нужны, ибо за них всё сделал Лев Троцкий в своей брошюре “Клеветникам”, опубликованной в 1917 году, а позднее подробно разобрал эту ложь в 1929 в своей книге “Моя жизнь” в главе 25 “О клеветниках”. Так почему же не сослаться на Троцкого? Потому что дальше съезжает с рельсов целый пласт “исторической правды”, которая культивировалась сто с лишним лет и продолжает существовать и сейчас. История про врага народа Троцкого, который выступил против торжества Революции и встал в оппозицию к Ленину и… Сталину. Ежели мы начинаем ссылаться на Троцкого то у пытливого читателя возникает когнитивный диссонанс, почему контрреволюционер и враг народа Троцкий, находясь к тому времени в ссылке в Константинополе, понимая, что на родину не вернется никогда, продолжает яростно защищать Ленина и идеи революции.

И так во всём. Переписывая историю и убирая из неё куски и даже целые пласты, мы яростно льём воду на, итак весьма бодро крутящуюся, мельницу наших заклятых партнеров из США, чей новый президент сообщает миру, что именно они выиграли войну, слава Богу хотя бы при помощи Русских, потерявших 60 миллионов человек. Зачем мы им помогаем?

У меня остаётся одна надежда на Мединского и Ко. У них есть желание и возможность вернуть всё и всех в нашу историю без печатей на лбу и какого-либо клейма. Вернуть, сформировать правильную историческую последовательность, зафиксировать роль каждого в истории, отразить в книгах и авторизованных интернет ресурсах, запечатать и запретить Конституцией что либо менять. Именно такой подход позволит нам укрепить эту часть нашего государственного Темника, который поможет, в свою очередь, нам воспитать и образовать новые поколения.

25-26 января 2025 года Санкт-Петербург