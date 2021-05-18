А было ли переименование Красной Армии? Считается, что 25 февраля 1946 года Красная Армия получила название Советской Армии. Как это было. «… и от Москвы до Британских морей, Красная армия всех сильней». Слова из этой замечательной песни, написанной Самуилом Покрассом, на слова поэта Павла Горинштейна, долгие годы согревали сердца советских людей. Красная армия длительное время была символом гордости молодого Советского государства. Официальная дата рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии – 23 февраля 1918 года. Нашим современникам этот день известен, как День Защитника Отечества. Название не меняет сути, и для всех, кто защищал нашу Родину с оружием в руках или собирается идти на ее защиту, он остается главным праздником... На чтение: 2 минуты

Считается, что 25 февраля 1946 года Красная Армия получила название Советской Армии.

Как это было.

«… и от Москвы до Британских морей, Красная армия всех сильней». Слова из этой замечательной песни, написанной Самуилом Покрассом, на слова поэта Павла Горинштейна, долгие годы согревали сердца советских людей. Красная армия длительное время была символом гордости молодого Советского государства.

Официальная дата рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии – 23 февраля 1918 года. Нашим современникам этот день известен, как День Защитника Отечества. Название не меняет сути, и для всех, кто защищал нашу Родину с оружием в руках или собирается идти на ее защиту, он остается главным праздником мужества и доблести. За все эти годы Красная армия не раз показала всему миру свои возможности. На фронтах Гражданской войны РККА победила «белых» в гражданской войне, сражалась с японскими милитаристами, иностранными интервентами. Особенно наглядно ее мощь проявилась в годы Великой Отечественной войны. Естественно, всем казалось, что традиции, да и само название армии рабочих и крестьян должны остаться незыблемыми и тут неожиданное переименование.

Лучше всего, проследить историю нашего вопроса по плакатам. Плакат «Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия – верный страж советских границ!». 1930-е гг.

Источник: pinterest.ru

Принято считать, что 25 февраля 1946 года Красной Армии не стало, вернее войска остались, но называть армию стали уже Советской. Это предположение закрепилось и у историков, и у людей, и что оно, вроде бы, произошло по указу Сталина, буквально через два дня после официального праздника Дня Красной Армии. На самом деле это не так. Накануне все было по-старому. Был опубликован приказ наркома обороны Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина, и там ни слова о новой Советской Армии. Приветствие было в адрес товарищей красноармейцев и краснофлотцев, сержантов, офицеров и генералов по случаю 28-й годовщины создания Красной Армии.

Вместе с тем, Сталин, как и высшее военно-политическое руководство СССР, понимали, что по итогам Второй мировой войны история с созданием «всемирной Советской республики», где главенствовал бы рабочий класс, уже не работает. Не зря в мае 1943 был упразднён Коминтерн, и ещё раньше, до войны, Сталин активно продвигал всем известный тезис о «построении социализма в отдельно взятой стране».

С одной стороны, может показаться, что «переименование» было неожиданным, но на самом деле подготовительный процесс уже шел длительное время, да так, что многие военные об этом даже не догадывались.

А вот знаменитый плакат Леонида Голованова. Тут армия всё ещё Красная

Источник: pinterest.ru

То, что надо изменить детище Троцкого, который, по сути, являлся основателем РККА, Сталин думал давно. Например, в 1935 году в армии были введены новые воинские звания и знаки различия. Известные нам сегодня звания лейтенант, капитан, майор, подполковник и полковник появились в те далекие годы. В 1940 году комбригов, комдивов и командармов заменили генеральские звания, взятые из Русской армии. Более того, все изменения, о которых мы говорим, произошли явочным порядком – аналогично тому, как с осени 1939 года Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) постепенно стали именовать просто Красной Армией. Очень символичным был Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года, который возвращал утраченные традиции ношения обмундирования на манер «старой армии», в форменной одежде – погоны и знаки различия.

Новая – старая армия

Действительно, 25 февраля 1946 года было два указа Президиума Верховного Совета СССР. Один о преобразовании Народного Комиссариата обороны Союза ССР в Народный Комиссариат Вооруженных Сил Союза ССР, и который уже 15 марта стал министерством. Был еще указ об упразднении Народного Комиссариата Военно-Морского флота Союза СССР. Вроде здесь ничего не говорится о переименовании армии, но этого оказалось достаточно, чтобы процесс пошел. За очень короткий период времени термин «Вооруженные Силы СССР» вытеснил «Красную Армию». В приказе Сталина по случаю 1 Мая того же года про Красную Армию уже нет и слова, а только «Вооруженные силы». Дальше, практически на всех уровнях звучит только «Советская Армия».

А это уже 1948 год

Источник: pinterest.ru

Впервые термин, по-видимому, появился в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР – введенном в действие приказом министра Вооруженных Сил СССР от 24 июля 1946 года. В разделе «Общие положения» Устава значилось, что он определяет «общие и должностные обязанности военнослужащих Советской Армии».

А вот последним «предупреждением» о возможном изменении в названии армии прозвучала на выступлении Сталина на одном из избирательных округов. Это произошло через год после Победы. Здесь Сталин сказал, что во время войны советский строй выдержал серьезные испытания и надо его позиции еще больше укрепить. Красная Армия должна стать Советской, а красноармейцы - советскими солдатами (раньше, до 1943 года, было принято говорить «боец»). В слово «советский» вкладывались понятия: армия, народ, строй, вместе они закрепляли избранный народом путь социализма. Советский народ должен был ощущать себя единым целым.

И опять 1948-й год. Уже Советская Армия

Источник: pinterest.ru

Переименование армии было не единственным новшеством того времени. Были внесены изменения и в название правительства. Во главе государства стоял Совет Народных комиссаров или Совнарком, а ведомства имели название Народных комиссариатов. Теперь они получили названия, знакомые нашим современникам – министерства, а правительство - Совет Министров СССР. Председателем Совета министров оставался Сталин.

Начался и процесс сокращения численности вооруженных сил. За 2 года после окончания войны армия сократилась с 11 миллионов до 2,8 миллиона человек. Был определен срок обязательной (срочной) военной службы, который составил три года. Только в 1967 году он сократился до 2-х лет.

Плакат 1949 года. По нему мы можем видеть преемственность, но армия уже навсегда стала Советской

Источник: pinterest.ru

В 1946 году, в ряде указов, постановлений и документов, мы всё ещё можем встретить «Красную Армию», но буквально за год, все упоминания о ней в официальных бумагах пропадают.

И, уже в приказе министра Вооруженных Сил И.В. Сталина от 23 февраля 1947 года, то есть на следующий год после «официального», как многие считают «переименования», ни о какой Красной Армии речи уже не шло: «Сегодня наша страна празднует 29-ю годовщину существования Советской Армии... Да здравствуют Советская Армия и Военно-Морской Флот!» Эти формулировки были повторены и в помещенной на той же полосе «Правды» передовице. Так, можно сказать, явочным порядком совершилось преобразование Красной Армии в Советскую. Источник: pinterest.ru