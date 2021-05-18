А был ли «масонский заговор»? В 1912-1917 годах легальная деятельность российской оппозиции и консультации либералов с военными переплетались с загадочной деятельностью масонов. Не смыкается ли реальная политическая игра кануна революции со средневековыми мистическими ритуалами? Может быть, империю погубил тайный заговор мистического ордена масонов? Такую версию можно встретить во многих конспирологических сочинениях. Модная игра элиты Возникнув как оппозиция католическому мировоззрению и европейскому абсолютизму, европейские масоны превратились в накопитель разнообразных нелегальных религиозных, философских и политических идей. На заре Нового времени они приучились скрывать свои цели за ритуалами и шифрами. Понятно и всеобщее недоверие к «вольным каменщикам», которые считают всех остальных профанами, и интерес к их секретам –... На чтение: 2 минуты

В 1912-1917 годах легальная деятельность российской оппозиции и консультации либералов с военными переплетались с загадочной деятельностью масонов. Не смыкается ли реальная политическая игра кануна революции со средневековыми мистическими ритуалами? Может быть, империю погубил тайный заговор мистического ордена масонов? Такую версию можно встретить во многих конспирологических сочинениях.

Модная игра элиты

Возникнув как оппозиция католическому мировоззрению и европейскому абсолютизму, европейские масоны превратились в накопитель разнообразных нелегальных религиозных, философских и политических идей. На заре Нового времени они приучились скрывать свои цели за ритуалами и шифрами. Понятно и всеобщее недоверие к «вольным каменщикам», которые считают всех остальных профанами, и интерес к их секретам – а вдруг они действительно определяли ход мировой истории или обладали сверхзнанием, которое меняет наш мир?

Масонство было модной игрой российской элиты между двумя революциями, элементом культуры эпохи Серебряного века, заимствованным из Франции (прежде всего от ложи «Великого Востока Франции»). Первые российские ложи ХХ века сохранили следы традиционного масонства – с мистическими атрибутами, которые у кого-то могут вызвать улыбку. Главное, что их политическое влияние было минимальным. В 1909-1910 годах масоны были замечены охранкой, и филиал «Великого Востока Франции» в России формально самораспустился.

Ряд бывших «вольных каменщиков» и действующих оппозиционных политиков решили использовать масонскую форму для создания независимой от зарубежных масонов подпольной политической организации. В 1910-1912 годах была создана новая организация «Великий Восток народов России», где уже не было масонских ритуалов, зато под покровом «масонской» секретности велись оппозиционные политические консультации и согласовывались некоторые политические акции. Верховный совет организации был выборным, характерную для настоящих масонов иерархию упростили, разрешили прием в ложи женщин. В эту организацию вошел ряд деятелей кадетской партии, а также некоторые умеренные социалисты, включая депутата-трудовика Александра Керенского и социал-демократов Николая Чхеидзе, Акакия Чхенкели и Михаила Скобелева.

Мистическая оболочка

Устав «Великого Востока народов России», принятый на съезде 1912 года, разочаровывает искателей мистических мотивов у российских «вольных каменщиков»: «Масонство имеет целью искание истины и достижение нравственного совершенства человечества путем объединения людей на началах братской любви, взаимопомощи, терпимости и полной свободы совести. Отсюда девиз масонов: свобода, равенство и братство». Просто клуб демократов, связанных взаимным уважением. От «регулярного масонства» осталась одна оболочка – и цели другие, и темы, и порядки.

Наибольших успехов масонская организация добилась на думском поприще. По воспоминаниям самих масонов, их парламентская ложа стояла левее Прогрессивного блока, так как мало интересовалась октябристами и привлекала в свой состав социал-демократов и трудовиков. Это в целом соответствовало последующей конфигурации Временного правительства, начиная с мая 1917 года.

Социал-демократы вошли в ложу, потому что согласование действий кадетов и меньшевиков в Думе было более выгодно для левых фракций, так как либералы были более влиятельны в Думе и могли, в частности, обеспечить прохождение запросов социал-демократов.

Для коллекции вовлекли также большевика Ивана Скворцова-Степанова, который был скорее информатором большевиков, чем агентом масонов в большевистской партии.

Литературная ложа масонов включала либеральных и в меньшей степени социал-демократических журналистов. Воображение рисует картину могущественной медиакорпорации, которая может по сигналу центра смешать с грязью любого и навязать людям любую идею. Но в реальности речь могла идти не об управлении волей публицистов из разных газет, а о согласовании взглядов и обмене информацией. Некоторую роль масоны сыграли в агитационной кампании против Распутина (хотя явно были не единственными её организаторами).

Наши разногласия

Как только их взгляды расходились, «братья» по ложе публично бросались в атаку друг на друга. Так, видный масонский деятель Александр Гальперн указывает на Николая Суханова как на члена организации. Известно, что с началом революции Суханов принялся резко критиковать и Временное правительство, и Чхеидзе. Сам Чхеидзе, по воспоминаниям Гальперна, стал отходить от масонов уже с началом войны, считая их роль законченной. По утверждению Чхеидзе, после Февральской революции он вовсе отошёл от ложи.

Военная ложа прекратила существование с началом войны, да и прежде была неработоспособной. Но важно, что масоны контактировали с генералом Николаем Рузским через его брата Дмитрия, масона. Они не могли управлять генералом, но могли осторожно усиливать его оппозиционность. Масоны завязывали и другие неформальные связи с военными. Впрочем, это делали и другие либералы – не масоны.

Гальперн признавал: «Революция застала нас врасплох». Рычагов для воздействия на ситуацию у масонов не имелось. Можно было обмениваться информацией с теми «братьями», которые, подобно Керенскому, бросились в водоворот событий, можно было смотреть из окна на бунтующие толпы и печалиться, что революция свершилась не так, как мечталось.

Таким образом, российских политических масонов можно определить как подпольную организацию части либералов с участием некоторых социал-демократов и трудовиков. Из-за отсутствия внутренней дисциплины они тянут на роль не штаба революции, а лишь на роль части широкого оппозиционного фронта, совместными усилиями свалившего самодержавие.

Структура этого неоформленного фронта включала и собственно революционное подполье, и масонов, и легальных социалистов, и думский Прогрессивный блок, и фрондирующих генералов, связанных с думским блоком. Одни части этого фронта не только не управляли другими, но часто даже не знали об их деятельности. Но все были готовы воспользоваться случаем, чтобы начать действовать сначала против самодержавия, а затем практически сразу – друг против друга.