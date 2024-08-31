30 лет назад, в августе 1994 года завершился вывод войск из Германии и Прибалтики. Факты и выводы Решение о выводе российских войск “до последнего солдата” стало главной внешнеполитической и политической ошибкой. Прекращение действия Варшавского договора дало возможность НАТО, практически без ограничений, продвинуть свои войска к границам России.

После развала Советского союза Россия, как по праву преемственности от СССР сохранила статус ядерной державы и место среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Наша страна приняла на себя обязательства по уплате всех внешних долгов бывшего Союза. При этом её геополитическое положение значительно ухудшилось. На западе границы на сотни километров были отодвинуты вглубь страны. Фактически они вернулись к границам середины XVII в. По периметру вместо прежнего «пояса безопасности» из дружественных стран возникли новые угрозы. Они были связаны с приходом к власти в некоторых странах Восточной Европы, а также в постсоветских государствах (Эстонии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов, враждебно настроенных к России и русскоязычному населению.

Серьезный удар был нанесен по обороноспособности страны. Наиболее боеспособные силы Советской Армии находились вдоль границы СССР. Их современное оружие и техника перешли в руки новых соседей России. Военно-морской флот лишился хорошо оборудованных баз в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, в Грузии, Азербайджане, Туркмении.

Была разрушена единая система противовоздушной и противоракетной обороны, демонтированы станции раннего обнаружения средств ракетного нападения вероятного противника. Единый ВПК перестал существовать.

В результате неподготовленного вывода российских войск из стран Восточной Европы, осуществляющегося в неоправданно ускоренном режиме, боеспособность Российской армии резко ослабла. Если в 1980-х гг. соотношение обычных вооружений в Европе было 3 : 1 в пользу СССР, то к середине 1990-х гг. оно составило 1 : 3 в пользу стран НАТО.

Важно было отсрочить дату вывода группировки войск, дождаться социальных гарантий для российских военных пенсионеров и их семей, но здесь необходимо отдельно отметить отрицательную предательскую роль, которую сыграл тогдашний министр иностранных дел РФ Андрей Козырев ( внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) . Глава МИД уверял президента Ельцина, что этот вопрос "никак не связан" с выводом российского военного контингента. Фактически Козырев являлся агентом Госдепартамента США и всячески им потакал, что в 2025 году засвидетельствовал Минюст РФ.

Тысячи офицеров и членов их семей, вернувшихся из Восточной Германии (вывод завершился в 1994 г. ) и других европейских стран, остались без собственного жилья.

Россия фактически лишилась военно-политических союзников. Одновременно разрастались вооруженные конфликты вблизи ее границ. Фиксированные границы со странами СНГ отсутствовали. В новых условиях государству предстояло выработать внешнеполитическую концепцию, отвечающую его национальным интересам.

Группа советских войск в Германии являлась самым мощным и боеспособным объединением вооруженных сил, которое предназначалось для решения главных задач в операциях стран – участниц Варшавского договора. Германию покинули 500 тыс. военнослужащих и 12 тыс. танков.

31 августа 1994 года завершился вывод советских войск с территории Германии и Прибалтики. Войска выходили из Латвии и Эстонии — из Литвы они ушли на год раньше.

Решение о выводе войск “до последнего солдата” стало главной внешнеполитической ошибкой. Прекращение действия Варшавского договора дало возможность НАТО, практически без ограничений, продвигать свои войска к границам России. Рост неонацизма и русофобии в сопредельных странах; создание антироссийских режимов в ряде стран по периметру российских границ. В 1990-х гг. США открыто вмешивались во внутренние дела России. Вашингтон и его союзники стремились поставить под свой контроль российские ресурсы и навсегда исключить Россию из числа ключевых держав мира. Запад активно поддерживал внутренние конфликты на территории России, стремился ослабить ее обороноспособность. Обещания Президенту СССР М. Горбачеву не включать в состав Североатлантического альянса страны бывшего Варшавского договора были забыты.

Если бы русские солдаты в наши дни по-прежнему стояли в центре Германии, мир был бы другим.