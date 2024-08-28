29 августа 1949 года проведено первое испытание советской атомной бомбы Событие на Семипалатинском полигоне обычно отмечают как разрушение атомной монополии США и конец ядерного шантажа Вашингтона. Это не совсем точно. На чтение: 1 минута

Событие на Семипалатинском полигоне обычно отмечают как разрушение атомной монополии США и конец ядерного шантажа Вашингтона. Это не совсем точно. Теоретически, испытание первой советской атомной бомбы выровняло шансы держав на взаимное уничтожение. Однако американцы обгоняли СССР по количеству и мощности ядерных зарядов вплоть до 1970-х годов, а в момент Карибского кризиса США превосходили нас в разы. Кроме того, Америка имела ещё одно громадное преимущество: вплоть до 1957 года, до создания советской межконтинентальной баллистической ракеты, американцы могли накрывать своей авиацией из Европы и Азии почти всю нашу территорию, а русским доставить спецбоеприпас в США было нечем. В 1949 году ядерная монополия была ликвидирована, но паритета достигли нескоро. Все это время у США просто не хватало зарядов, чтобы гарантированно уничтожить центры принятия решений, штабы и промышленные центры СССР. А без этого, как считалось, советская армия в две недели оккупирует Европу. Именно эта возможность, а не советское ядерное оружие, обеспечивала мировое равновесие на протяжении двух десятилетий. Испытание первой атомной бомбы было не просто проверкой изделия. Его использовали для скрупулезного изучения возможностей нового оружия, оценки его потенциала и способов применения. Военному и политическому руководству СССР стало ясно, что даже мощность в 22 килотонны – а такой была сила взрыва под Семипалатинском – недостаточна для нанесения существенного вреда наступающей армии. Как выяснилось, подрыв подобного боеприпаса уже в 500 метрах от эпицентра наносит танкам и артиллерийским орудиям лишь лёгкие повреждения. А люди уже через 20 минут после взрыва могут без фатального вреда для здоровья преодолевать на технике поражённое пространство. Глобальное значение успешного испытания изделия РДС-1 гораздо шире чисто военного. В этот день Россия вступила в ядерную эпоху, и это обеспечило ей будущее. Из первой атомной бомбы всего через 5 лет родилась первая атомная электростанция. Сегодня Россия – ключевой игрок в области атомной энергетики. Вкупе с ядерным запасом она в немалой мере обеспечила целостность России после распада Советского Союза – слишком сложная, слишком высокотехнологичная эта сфера, чтобы ее остановить, растащить, отказаться и забыть... Из Лаборатории №2, как по соображениям секретности именовалась группа разработчиков атомной бомбы, выделилось также направление, которое занялось атомными реакторами для подводных лодок. Это сделало территорию Америки доступной для ответного удара – и это же обеспечило и создание атомных ледоколов. А следовательно – и контроль над Арктикой с её природными и энергетическими ресурсами. Наконец, это ракетостроение, в которое вкладывались немыслимые силы и средства ради возможности доставки атомной бомбы на территорию противника. А это – космос. Это математика. Это тонкая инженерия. Это кибернетика и электроника. Необходимость создавать материалы для нужд атомной промышленности – сверхчистый графит, специальные сплавы, особые стали и так далее – придали мощный импульс развитию материаловедения. Российская школа до сих пор является одной из сильнейших в мире. Это далеко не полный перечень научно-технических и промышленных направлений, которые вывели СССР на лидирующие позиции в мире. Первое испытание отечественного ядерного оружия открыло для нашей страны новую эру.