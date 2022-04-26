23 февраля 1921 года родился Герой Советского Союза А. Мнацаканов На чтение: 2 минуты

23 февраля 1921 года во Владикавказе родился герой Советского Союза военный дипломат Александр Сидорович Мнацаканов.

В судьбе Мнацаканова неизгладимый след оставили три города: Сталинград, Ленинград, и сирийский Дамаск.

Под Сталинградом лейтенант Мнацаканов воевал на танке Т-34 в составе 584-го батальона 3-й танковой бригады. Бригада участвовала в окружении войск Паулюса и отражении деблокирующего удара дивизий Манштейна.

В январе 1943 года 3-я танковая бригада получила приказ захватить плацдарм на Северном Донце, в районе Каменска. 14 января 1943 года танкисты смело атаковали врага и прорвали фронт у хутора Шарпаевка. Продолжая успешное наступление бригада выполнила приказ, плацдарм был захвачен.

В бою в районе хутора Шарпаевка «тридцатьчетверка» Мнацаканова была подбита противотанковым орудием. Танкисты покинули горящую машину и вступили в рукопашный бой с немецкими артиллеристами. Лейтенант Мнацаканов сумел выбраться из танка, но получил ожоги 2-й степени рук и лица и на время потерял зрение...

После госпиталя лейтенант Александр Мнацаканов попал на Ленинградский фронт в 84-й батальон имени майора Ушакова 220-й отдельной танковой бригады. Но вместо среднего танка Т-34 Мнацаканову доверили тяжелый КВ-1. Здесь Александр Сидорович отличился в бою за Синявинские высоты. 23 августа 1943 года танк Мнацаканова первым ворвался в оборону противника, при этом уничтожил:

- один шестиствольный миномет;

- три автомобиля с боеприпасами;

- четыре пулеметных гнезда;

- три ДЗОТа;

- истребил 40 вражеских солдат.

Командир 84-го батальона майор Гнедин представляли его к ордену Красная Звезда (сохранился наградной лист). Но «наверху» решили иначе, и наградили медалью «За отвагу».

Звание Героя Советского Союза Александр Мнацаканов получил за блестящее командование танковым отрядом бригады во время снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года. Командуя головной походной заставой (ГПЗ) 220-й танковой бригады 42 -й армии, Мнацаканов первым встретился с передовыми частями 2-й Ударной армии. Немецкая петергофско-стрельницкая группировка была окружена и разгромлена. Продолжая преследовать врага танк Т-34 (вместо КВ-1 он вновь получил «тридцатьчетверку) Мнацаканова в районе Кипени захватил в ближнем «рукопашном» танковом бою тяжелый немецкий танк «Тигр». Пересев на трофейную боевую машину он совершил глубокий ночной рейд в тыл врага, давя и расстреливая немецкие автоколонны. Этот эпизод Александр Мнацаканов подробно описал в своей книге «Записки военного дипломата». Примечательно, что немцы признают, что в районе Кипень -Скворицы, у них 20 января 1944 действовала четыре «Тигра» 502-го тяжелого танкового батальона (боевая группа Майера). Немцы указывают, что в районе Сквориц эта группа была разгромлена. Два «Тигра» были уничтожены, один «Тигр» был захвачен советскими войсками с экипажем. За мужество и героизм лейтенант Александр Мнацаканов был награжден званием Героя Советского Союза.

После войны Мнацаканов стал военным дипломатом. Он работал в Сирии, Ливане, Лаосе и Марокко.

В ноябре 1955 года Александр Сидорович впервые приехал в Дамаск, он был назначен в Сирию на должность помощника военного атташе при посольстве СССР в Сирии и дипломатической миссии в Ливане. С 1955 по 1957 год Мнацаканов был помощником атташе а с 1966 года по 1970 год военным атташе в Сирии.

Александр Сидорович работал в Сирии в непростое время. СССР оказывал помощь молодому сирийскому государству. Большую роль в политической жизни Сирии играла ее армия. По этой причине на военном атташе СССР лежала огромная ответственность. Так, после поражения в Шестидневной арабо-израильской войне 1967 года, Мнацаканов, по приглашению сирийцев приехал на линию обороны и лично консультировал танкистов тому, как надо воевать на танке Т-34. А легендарную «тридцатьчетверку» он хорошо знал и любил.

У Мнацаканова остались самые теплые воспоминания о Дамаске, сказочном восточном городе, которым он восхищался. Здесь родился его сын, а затем и внук. 23 февраля 1968 года в Дамаске Александру Мнацаканову было присвоено генеральское звание.

Александр Сидорович Мнацаканов внес большой вклад в развитие международных отношений СССР со странами Ближнего Востока. В 2004 году, в Гатчине, было издана его книга «Записки военного дипломата», где он красочно и живо написал о своей работе на Ближнем Востоке.

Умер Александр Сидорович Мнацаканов 24 июля 2004 года. Похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.