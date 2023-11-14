1 декабря. Международная акция ТЕСТ ПО ИСТОРИИ Великой Отечественной войны. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года и совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек. Организаторами проекта являются Молодежные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации. На чтение: 1 минута

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года и совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек. Организаторами проекта являются Молодежные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.

1 декабря 2023 года, накануне Дня Неизвестного Солдата проходит международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Тест проводится с 2015 года и совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек.

Целями данного проекта являются привлечение внимания к изучению отечественной истории, оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, популяризация исторических знаний, а также противодействие фальсификации исторических фактов. В 2022 году более 2,5 миллионов россиян приняли участие в Тесте и проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны.

В прошлом году было зарегистрировано 28 416 площадок проекта. В том числе Тест состоялся на территориях Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. В 2023 году команда организаторов выбрала центральную линию: «Большая история: помнить, чтобы жить».

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