1 декабря. Международная акция ТЕСТ ПО ИСТОРИИ Великой Отечественной войны.
Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года и совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек. Организаторами проекта являются Молодежные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.
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Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года и совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек. Организаторами проекта являются Молодежные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации.
1 декабря 2023 года, накануне Дня Неизвестного Солдата проходит международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».
Тест проводится с 2015 года и совокупный информационный охват уже составил более 50 млн. человек.
Целями данного проекта являются привлечение внимания к изучению отечественной истории, оценка уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, популяризация исторических знаний, а также противодействие фальсификации исторических фактов. В 2022 году более 2,5 миллионов россиян приняли участие в Тесте и проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны.
В прошлом году было зарегистрировано 28 416 площадок проекта. В том числе Тест состоялся на территориях Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. В 2023 году команда организаторов выбрала центральную линию: «Большая история: помнить, чтобы жить».
Готовьтесь к Тесту на главном историческом портале страны – История.РФ
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