Идеология будущего
БУДУЩЕЕ РОССИИ В ФОКУСЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
ИСПЫТАНИЕ БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ: К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
- 1. День «Х» – 29 августа 41-го. Почему Япония не напала на СССР
- 2. Накануне: борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе и укрепление обороноспособности страны в 1939–1941 гг.
- 3. Искусство предвидеть: о решениях советского руководства накануне и в начале Великой Отечественной войны
- 4. Из истории создания чрезвычайных органов государственного управления в начале Великой Отечественной войны
- 5. Восточный фронт Второй мировой
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В БОРЬБЕ С «МИФАМИ» И ФАЛЬСИФИКАЦИЯМИ
- 1. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне и освободительной миссии советского народа во Второй мировой войне: совершенствование российского законодательства и просветительская деятельность
- 2. «Грядущие беды таятся в былом…» (к вопросу о борьбе с фальсификацией истории Великой Отечественной войны)
- 3. Великий князь – патриот Руси Александр Невский и Золотая Орда (к 800-летию со дня рождения)