Черняховская Юлия Сергеевна,

доктор политических наук, доцент,

руководитель Центра исследований политической культуры

Института Наследия им. Д.С. Лихачева

Забытый Освободитель. XXI век. Возвращение

Анонс

Этот материал – художественное оформление и осмысление, также – последующее развитие, научной статьи автора, впервые опубликованной в 2005 году в сборнике материалов межвузовской научной конференции «Вторая мировая война и современный мир». Забытый освободитель, Ю.С. Черняховская, – М. МНЭПУ, 2005 год. С. 576–591.

2005 год – это было довольно давно. Многое было по-другому – развивалось и видение автором предмета своего исследовния.

История жизни мальчика из маленького украинского села, ставшего одним из тех полководцев, кто определил ход истории Великой Отечественной войны, заставив отступать немецкие войска уже 23 июня 1941 года, ставшего самым молодым командующим Фронтом Великой войны, самым молодым маршалом и погибшего в 38 лет.

Значимость обращения к этой фигуре для сегодняшнего дня:

1.Общая и неоспоримая значимость, отсутствие оспаривания оценок.

2.Самый молодой маршал – и это обращение к теме нового поколения государственных кадров.

3.Он провел свой первый бой в 13 лет и в 14 лет поступил в военное училище, – и это обращение к теме пропаганды военной службы и военной карьеры для подростков. И демонстрация того, кем можно стать, всерьез посвятив себя армии.

4.Он провел свой первый бой в ходе Гражданской войны – но, по воле случая, не с белыми, а с петлюровцами и поляками: то есть, с сепаратистами, националистами и предшественниками нынешних западенцев и их друзей в иных республиках.

5.Он начал с обычной трудовой деятельности: путейный рабочий, потом рабочий на Новороссийском заводе. И комсомольский секретарь.

6.Он все время увлекался и новым в военном искусстве, и новым в военной технике – почему прошел через сначала пехоту, потом артиллерию, потом танковую академию.

7.Принадлежит к числу тех, кто из лейтенантов к1936 года вышел на генеральские должности к 1941 году – и блестяще воевал.

8.Подготовил свою дивизию к июню 1941года, удачно начал войну: то есть подчеркиваем: и директива на выдвижение войск была, и кто всерьез к делу относился оказался, учил войска – тот был готов, тот и начал громить немцев уже с первых дней.

9. Отбил и заставил отступать врага уже 23 июня 1941 – то есть, не было никакого хаоса и полного разгрома в начале войны: мы ответили ударом на удар – и так, что все могло бы обернуться иначе, не было предопределено, чем именно должно было закончиться приграничное сражение. Случилось так, как случилось. Но не потому, что не могло быть иначе, а потому, что в схватке равных всегда выигрывает кто-то один: у них просто было больше опыта.

11. Я вообще считаю очень важным разбить шаблон восприятия о том, что мы в лучшем случае героически проигрывали и гибли в первые месяцы войны и ничего не умели. И считаю нужным утверждать и внедрять мысль, что мы, именно в первые месяцы, ответив ударом на удар, ответили так мощно, что стратегически уже тогда выиграли войну.

12. Он был украинцем – а это тема воссоединения с Украиной. Кстати, на Украине его именем назвали Национальный университет обороны имени Ивана Черняховского. Это хорошо, но зачем отдавать его только им?

13. Он показал, что при хорошей боевой выучке наши легкие танки могут успешно вести борьбу с новыми немецкими машинами.

14.Он умел побеждать маневром, с малыми потерями и подчас вообще не вступая в соприкосновение с противником: то есть, никого мы трупами не заваливали и воевать малой кровью умели.

15. Он умел спорить с начальством и умел нарушать приказ, если так было лучше для дела. То есть – думал об эффективности, а не об инструкции.

16.Он освободил три из шести захваченных немцами столицы Союзных Республик: это и тема реинтеграции, и напоминание: все что отобрано – должно возвращаться.

17. История с демонтажом его памятника в Вильнюсе – напоминание о том, что и те, кто разрушал Союз, и все сепаратисты – по сути своей, частью варвары и вандалы, а частью – тайные симпатизанты гитлеризма.

И те, кто рвется что-либо разрушать сегодня, – такие же, как и те, кто разрушал тридцать лет назад.

Пролог

Вильнюс, начало 1990-х. Демонтаж памятника И.Д.Черняховскому.

Мелькающие кадры выступающих с трибуны Сахарова, Афанасьева, Ландсбергиса, Гамсахурдиа, Горбачева.

Кадры хроники: марши националистов в Прибалтике, на Украине, в Закавказье. Кадры Чеченской войны, Буденновск, Дагестан. Майдан 2014 года на Украине, «революция роз» в Грузии. Марши эсэсовцев в Литве, Латвии и Эстонии в 2000-е, взрыв памятника советским воинам в Грузии, обстрел Цхинвал в 2008 г., «Болотные акции» в Москве 2001–2012 гг. Снос советских памятников в Прибалтике, Польше, Чехословакии и на Украине

Кадры трибун с Ющенко, Саакашвили, Немцовым, Навальным. Бомбовые удары по Белграду, сцены убийства Каддафи, обстрелы Донецка и Луганска.

Молодая девушка смотрит по телевизору выступление Л. Гозмана в передаче Владимира Соловьева. Садится к компьютеру и набирает текст, появляющийся крупным планом на экране (и дублируется голосом за кадром):

«Я приняла это решение написать и представить эту работу потому, что мне кажутся странными некоторые аспекты освещения этой святой даты в современной пропаганде. Одни странные «историки» смакуют, как много людей мы потеряли, – как будто это смакование просто доставляет им удовольствие. Другие говорят, что победили вообще не мы, а американцы. Третьи рассказывают в оправдательном ключе о предателях-власовцах.

А многие мои ровесники вообще слабо представляют, когда это было, и что это было.

Я не хочу спорить с теми, о ком писала выше. Когда тебя гнусно оскорбляют, когда при тебе нецензурно ругаются – нет смысла дискутировать с хулиганом. Лучше всего дать ему пощечину, либо, в худшем случае, повернуться, уйти и никогда больше не здороваться, не подавать руки.

Моя пощечина – этот реферат, который я решила написать о том, что я знаю, и о том, чем я интересовалась.

Я знаю, что по форме он отличается от установленной традиционной формы рефератов. Я знаю, как они пишутся.

Я пишу его так, как мне удобно. Я пишу его в той форме, которая, на мой взгляд, наиболее соответствует его содержанию.

Я не претендую на конкурсное место, поскольку понимаю, что в наше время, когда в герои записывают белогвардейских палачей, убийц бандеровцев, предателей-власовцев и воров-олигархов – за правду о нашем советском народе, за правду о нашей советской Победе, о наших, советских героях – вряд ли будут хвалить.

Было время, когда и в других странах побеждали контрреволюции и народу навязывали знамя, выброшенное им раньше, поносили и унижали героев других революций. Но наставал день – приходила новая революция и слава возвращалась к тем, кто отдал все за свободу своего народа.

Я должна написать эту работу, чтобы нанести свой, пусть очень маленький и несильный удар по стене лжи, которую строят последователи тех, кто перебежал к Гитлеру тогда – и те, кто реабилитирует нацизм сегодня. Рано или поздно настанет день, и этих маленьких ударов станет так много, что стена все равно рухнет».

Фильм Первый. Восход звезды

Первая серия. Пробуждение

1919 год. Село Вербово, окрестности Тульчина – ставки Суворова, штаб-квартиры Пестеля. Ворвавшиеся петлюровцы ведут на расстрел вожака восставших крестьян Данилу Черняховского. 12-летний Ваня Черняховский бежит к односельчанам и собирает их на защиту отца. Толпа крестьян с вилами обступает жовто-блакитных и освобождает последнего.

1920 год. К селу приближается польско-петлюровская кавалерия. Оставшиеся жители готовятся уйти в лес. 13-летний Иван Черняховский увлекает сверстников: они собирают раскиданное в ходе Гражданской войны в окрестностях оружие, занимают оборону, противника с его эскадронами встречают залпы винтовок и пулеметный огонь подростков. Не сумев прорваться в село, петлюровцы откатываются от него, потеряв командира. Затоптанное копытами, на снегу остается жовто-блакитное знамя.

От тифа умирают отец и мать. Иван остается старшим из детей, нанимается в пастухи, потом, прибавив себе год, устраивается работать путевым рабочим. В селе не работает школа – он начинает брать уроки у больного учителя.

1922 год. 15-летнего Ивана выбирают в Комитет бедноты. Он становится командиром взвода ЧОНа. На дом, где он жил, нападают бандиты-националисты, начинается схватка – двое нападавших убиты. Остальные захвачены ЧОНовцами.

1923 год. Иван уезжает в Новороссийск, поступает на завод, позже – становится секретарем заводского Бюро комсомола. Окружком комсомола дает путевку в Одесское пехотное училище.

1924 год. Служба. Тренировка руки с утюгом. Кадры стрельбища, занятия по тактике, увлечение чтением. Награда за учебу. После первого курса – отпуск в родное село. Знакомство с Асей – она из Киева и после лета возвращается в Киев. Ваня возвращается в Одессу и добивается перевода в Киевскую артиллерийскую школу, его не отпускают – он пишет Наркому по военным и морским делам.

Киев. Памятник Хмельницкому. Расчеты артиллерийских задач. Стрельбы. Закончен второй курс. Встреча с Асей. «Я же говорил, что переведусь в Киев!» Знакомство с ее родителями. Предложение. Разрешение начальства школы на брак, в порядке исключения данное еще до окончания школы.

Назначение в Винницу. Командир взвода. Политрук батареи. Рождение дочери. Служба и учения.

1931 год. Поступление в Ленинградскую военно-техническую академию имени Ф.Э.Дзержинского. Плоскостопие. Отказ в приеме. Прием у командующего округом И.Э. Якира – и показательная сдача ему физподготовки: прием в академию в порядке исключения. Увлечение принципами военного искусства, изучение проблемы взаимодействия войск.

1932 год – создание Академии механизации и моторизации РККА. Московские библиотеки, музеи, театры – и стажировка на должность командира батальона. Споры по военному искусству. Черняховский предлагает пересмотреть ряд положений труда Триандафилова «Характер операций современных армий» как устаревшие. Увлечение классикой военной мысли. Спортивные призы.

Обвинение в сокрытии социального происхождения. Вопрос об исключение из партии. Обращение к Марии Ульяновой, снятие обвинений.

Окончание Академии, назначение в Киев.

1936 год – командир танкового батальона, присвоение звания капитана. Выдвижение молодых офицеров. Тренировки батальона.

Май 1937 года – вызов в особый отдел. Отказ поддерживать обвинения против офицеров, объявленных «врагами народа». Повторение обвинения в сокрытии социального происхождения. Ответ: «Моим происхождением уже занимались. – Кто? – Мария Ильинична Ульянова». Разоблачение инициатора обвинения.

Назначение на должность командира полка. Тренировочные марши танкового полка. Инспекторская проверка 1939 года.

Август 1940 года – назначение заместителем командира танковой дивизии. Подполковник.

Март 1941 года – назначение командиром 28-й танковой дивизии. Настойчивое привлечение Черняховским на командные посты в дивизии выпускников военных академий. Споры о характере будущей войны. Постоянные учебные тренировки дивизии. Открытые утверждения комдива на совещаниях, что война неизбежна. Постоянные проверки боевой готовности дивизии и постоянные инициативные объявления тревоги в дивизии, радиоучения.

Директива 18 июня. Выдвижение к границе «в боевой готовности по планам объявления боевой тревоги, но без объявления боевой тревоги».

21 июня – смена дислокации дивизии по инициативе комдива. Утро 22 июня – бомбовый удар немецкой авиации по месту прежней, плановой дислокации.

Вторая серия. «Отступая – атакуй»

22 июня – формированный марш в район планового наступления. 23 июня – переход в наступление. Кадры танковой лавины. Дивизия так и не получила положенный по комплектации полк Т-34. Бой ведут легкие танки против немецких T-III и T-IV. Выработка тактики танкового боя легких машин против средних и тяжелых. Маневренные атаки БТ-7 и Т-26. Горящие немецкие танки и откатывающиеся войска 6-й армии фон Буша. Буш несет потери и отступает – но докладывает Гитлеру, что движется вперед.

Из состава дивизии выводится полк. Поддержка пехоты не осуществляется. Соседние дивизии не выходят на намеченные для взаимодействия с ней рубежи. Дивизия все равно идет вперед, но идти дальше – значит идти в окружение. Она отступает, нанося постоянные контрудары, как арьергард, прикрывая отступление соседних частей.

Июль 1941 г.. Письмо семье. Новгород. Черняховский удерживает его окраины, уже почти не имея танков и не имея возможности маневрировать. Последние два КВ и пять БТ-7 перебрасываются по всей линии обороны, поддерживая пехотные контратаки то на одном, то на другом участке. Рубеж боев проходил через центр города. Ключевым пунктом обороны стал Новгородский Кремль. Вермахт не может взять его и начинает окружать, обходя с севера. Две недели Черняховский удерживает наступление.

Дивизия остается самым западным рубежом Северо-Западного фронта. Противник обходит ее фланги, соседи отступили, резервов нет. Черняховский вновь бросает остатки сил в контратаку и, разгромив немецкие соединения, соединяется с встречной колонной, которую ведет в атаку начштаба фронта генерал Ватутин.

Никогда за все время войны вермахту не удалось здесь продвинуться дальше. Первый орден Красного Знамени.

Сентябрь 1941 г.. Сцены госпиталя. Комдив добивается выписки и возвращается в дивизию – она под Демянском. В ней больше нет танков и всего 500 человек, но наступление немцев удается остановить. Дивизия переформирована – танков нет, она становится стрелковой, удерживает Валдай. Черняховский переводит ее в наступление, идет впереди по льду Селигера. В результате окружены семь дивизий 16-й немецкой армии, образован «Демянский котел»: первый котел для немецких войск, 100 тысяч солдат и офицеров.

Стратегически решена судьба Ленинграда. Сорвана попытка организовать новое наступление на северную столицу: вермахт больше не имеет на это сил.

Вручение второго ордена Красного Знамени. Поздравление с присвоением звания генерал-майора.

Третья серия. Река Воронеж

Май 1942 года. Черняховский без предупреждения заезжает в московскую квартиру к семье. Дети с удивлением смотрят на генеральские петлицы. Новое назначение.

18-й танковый корпус, задача которого – удержать Воронеж и не дать немцам развернуть масштабное наступление вглубь России к Волге севернее Сталинграда.

Споры с комфронта Голиковым, который до прибытия Черняховского по частям, разъединив корпус, ввел его в бой. Черняховский настаивает на подготовке контрнаступления. Сталин заменяет Голикова Ватутиным.

Контузия Черняховского: контуженный, он силами оставшейся 181-й бригады удерживает восточную часть Воронежа.

Военный совет 60-й армии. Командующий генерал Антонюк, начальник артиллерии РККА, требует отчета от Черняховского, обвиняя его в том, что по его вине силы корпуса оказались рассредоточены и ослаблены.

Черняховский не согласен с ним, считая, что вермахт понес большие потери. И главное, что удалось сделать – удержать восточную часть города.

Обоих вызывает к телефону Сталин. Антонюк отозван в Москву, командовать армией назначен И.Д.Черняховский.

Новый командарм начинает серию контрнаступлений, стремясь сковать наступающие южнее на Сталинград немецкие армии – в результате, вермахту не удалось выйти на Волгу широким фронтом – лишь узким конусом, нацеленным на Сталинград.

Боевые сцены. Сцены встреч с Ватутиным. Забредший на позиции медведь. Переход немцев к ночным атакам.

Встречи Черняховского с солдатами в боевых порядках.

Отповедь командирам за грубость. Запрет в войсках на нецензурную лексику: генерал Черняховский не только категорически не использовал нецензурной лексики и грубости, но не допускал ее у подчиненных и сам был предельно вежлив, хотя и тверд по отношению к подчиненным. Услышав однажды, как при нем командир дивизии распекает офицера, резко оборвал его: "Стыдитесь! Раз и навсегда запомните, товарищ полковник, что советский офицер не привык, чтобы его оскорбляли. Он не потерпит этого. Умейте завоевывать авторитет примерами личного мужества и разумностью отдаваемых приказаний, а не руганью!"»

Сентябрьское наступление 60-й армии.

Газета «Правда» от 12 декабря 1942 года: “...Замыслы гитлеровцев с треском провалились. Правда, им удалось добиться тактических успехов, но они оказались незавершенными... И в крушении этого плана немалую роль сыграла оборона Воронежа”.

Фильм Второй. Армия прорыва

Первая серия. Вершина Дуги

Январь 1943 года. Переход в наступление: армия Черняховского одним ударом выбросила немцев из удерживаемой ими части Воронежа. В течение трехдневной операции его войска вышли на рубеж в 60 километрах юго-восточнее города, этот удар развалил вражеский фронт и создал для РККА возможность выхода на новые стратегические рубежи, перехода в наступление на Харьков. Вражеская линия обороны перестала существовать.

Сцены в штабе. Черняховский решает превратить вспомогательное направление в одно из основных: без приказа форсировать реку Тима и обходным маневром выйти к Курску.

Противник сбит с рубежа Тимы, освобожден город Тим, затем город Щигры. Командование фронта поставлено перед фактом успешного продвижения 60-й армии и начинает переброску подкреплений на ее участок.

До Курска 25 километров. Окруженные группировки противника пытаются прорываться через порядки 38-й армии и выходить в ее тыл. Танки атакуют позиции Красной Армии, Командарм решает рисковать: опасность проигнорировать. Ускорив движение на Курск, он обгоняет в своем движении прорывающегося противника.

В результате окружение угрожает не его армии, а Курской группировке противника, которую стал обходить Черняховский.

8 февраля немцы спешно выводят войска из Курска, город освобожден. Немецкий штаб: командующий группировкой генерал Шнейдер не может поверить ни тому, что Черняховский уже в Курске, ни тому, что ему всего лишь 36 лет.

Курск взят без боя. Восторженные доклады о Черняховском пишет в Ставку генерал Антонов, находившийся по поручению Василевского при штабе 60-й армии. Имя Черняховского звучит в сводках Информбюро. За полное освобождение Воронежа он награждается 3-м орденом Красного Знамени, за взятие Курска – орденом Суворова I степени, причем последнее награждение было осуществлено сразу же, как только стало известно о взятии города, – в тот же самый день, 8 февраля, а 14 февраля решением Совнаркома ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Воронежский фронт, прикрытый справа наступлением 60-й армии, не только взял Харьков, но рвется к Полтаве. Вновь образована Группа армий “Юг”, в штаб срочно прибывает Гитлер, сосредотачивает резервы, добивается более чем двукратного перевеса в танках и артиллерии в войсках, действующих против Воронежского и Юго-Западного фронтов. Противник переходит в наступление и отбивает не только Харьков, но и Белгород.

Советские войска отступают на Юге. Но в Центре, в ответ, Черняховский вновь повел свои войска в наступление. Льговско-Рыльская операция. Немецкие армии, ошеломленные темпом наступления Черняховского, не успевают не только организовывать оборону, но и организованно отступать. Войска Черняховского нависают над наступающими южнее армиями вермахта, угрожая фланговым ударом – наступление немецких войск оказывается сковано. В тех случаях, когда им удавалось закрепиться на избранном рубеже, Черняховский просто перегруппировывает силы, не штурмуя укрепления, а меняя направление ударов и обходя их. Немцы отбивают первые атаки на Льгов массированным огнем, однако Черняховский просто обходит его и идет на Запад. Удерживавшие Льгов дивизии немцев – перед угрозой окружения. Сопротивление прекращено, 3 марта Льгов взят.

В итоге наступления войск Черняховского образуется Курская дуга. Основу ее составила взявшая Рыльск 60-я армия под его командованием, прикрытая справа 65-й, а слева – 38-й армиями.

Чтобы ликвидировать армию Черняховского и его соседей, Генштаб вермахта приступает к разработке операции “Цитадель”. Основная задача битвы на Курской дуге для Германии – ликвидация прорыва Черняховского.

Вторая серия. Освобождение Левобережья

Исход Курской битвы развязывает руки Красной Армии. Рокоссовский принимает решение главный удар нанести силами 65-й армии генерала Батова в направлении Севск – Новгород Северский.

Черняховскому поставлена задача – прикрывать левый фланг армии Батова, то есть отводилось вспомогательное направление.

Возвращение в Штаб после совещания. Черняховский не согласен с приказом. Он решает изменить задачу своей армии – не прикрывать Батова, а самому, своими силами прорвать фронт, развернуть мощное наступление и превратить вспомогательное направление в основное.

Необходимы нестандартные решения. Командарм убеждает штаб пойти на риск. С ним спорят: «Товарищ командующий! Так не бывает, чтобы вы один были правы, а все остальные — нет!" И ответ: "Оказывается, бывает, Алеша!.. У нас приказ — двигаясь вперед — обеспечить смежный фланг Батова. Ну, а если мы вырвемся вперед и наш удар из вспомогательного превратится в главный — мы его тем более обеспечим, но роли поменяются, и теперь он будет обеспечивать наш фланг».

Решает оголить 90-километровую полосу фронта своей армии, сосредоточив силы на прорывных участках. Мобилизуются все доступные автосредства, на них грузятся войска, создав мотопехотные ударные группы, в авангарде которых шли танковые соединения.

26 августа командарм бросает группы прорыва в наступление. Танки и самодельная мотопехота сходу разорвали оборону противника. Рокоссовский мгновенно оценивает преимущества самовольного решения Черняховского. Уже на вторые сутки наступления он передал Черняховскому 9-й танковый корпус Рудченко для развития прорыва, а затем и 17-й Гвардейский корпус генерала Бондарева.

Прорвав фронт, пройдя Рыльск, Черняховский освобождает Глухов и сотни малых городов. Вслед за ним в прорыв введена 13-я и 61-я армии.

Немецкие воска и их командование дезорганизованы. 65-ф армия Батова тоже прорвала фронт и на своем участке, взяв Севск.

Черняховский, широко маневрируя, развивает наступление.

Один за другим освобождены Конотоп и Бахмач. Его направление стало главным. В его честь по приказу Верховного Главнокомандующего в Москве гремят салюты ста двадцати четырех орудий.

Впереди город Нежин, ключ к Чернигову и Киеву, узел обороны вермахта на Левобережье Днепра. Штурмовать сильно укрепленный Нежин без артподготовки было практически бессмысленно. Черняховский отдает приказ вести артобстрел по наземным целям из зениток. Его войска оказываются без прикрытия от налетов авиации. Час-другой – и они могут оказаться прижатыми к земле силами Люфтваффе. Командарм решает, что этого времени ему хватит.

15 сентября Нежин, который немцы рассматривали как опорный рубеж обороны, взят Черняховским за один час.

19 сентября Черняховский форсирует Десну.

21 сентября Президиум Верховного Совета СССР награждает его вторым орденом Суворова I степени.

Третья серия. Битва за Киев: от Днепра до Тернополя

Листовка германского командования: «На Днепре русские остановлены». Рука командарма сминает ее и выбрасывает: «По их уставу форсирование таких рек без инженерного обеспечения и паромов не допускается. Но не им же его форсировать – нам». Днепр. Утро. Туман. 24 сентября плоты и лодки начинают переправу. На одном из первых плотов – Черняховский. Когда проходят большую часть ширины реки – начинается непрерывный огонь. Вода закипает от снарядов и пулеметных очередей. Черняховский: «А ведь и хорошо, что не на паромах – каждому «фокке-вульфу» приходится гоняться за каждой лодкой».

Захвачены плацдармы, немцы пытаются контратаковать – но теперь их отсекает огонь артиллерии РККА с левого берега.

Захвачены и расширены плацдармы. Штабное соревнование за то, чьи войска будут наносить главный удар: Букринский и Лютежский плацдармы. Требования Хрущева. Пауза в действиях 60-й армии. Визит Моше Даяна, на тот момент 60-я армия – на направлении главного удара: обход Киева с северо-запада: немецкие войска отходят из города под угрозой окружения войсками Черняховского. Встречи с офицерами.

Контрудар Манштейна на Киев.

Ударная группа Манштейна, получив подкрепления из Франции, Италии, Греции, 18 ноября отбила Житомир, а 24 – Брусилов. До Киева остается тридцать километров. Центр и левый фланг 1 Украинского фронта перешли к обороне и отступают.

Немецкие войска в пригородах города. Армия Черняховского рвется к Житомиру, нависая над силами Манштейна с севера, и тот вынужден отказаться от удара по Киеву и развернуть свои войска против Черняховского.

Манштейн бросает против Черняховского ударную группировку из района Житомира в направлении на Радомышль в составе 48-го и 24-го танковых и 13-ого армейского корпусов. В состав только 48-го корпуса входили 1-я, 7-я, 19-я, 25-я танковые, 68-я пехотная дивизия, лучшие танковые дивизии СС “Адольф Гитлер” и “Райх”. 60-я армия сдерживала натиск врага, медленно отступая с рубежа на рубеж. Манштейн был уверен в разгроме 60-й армии и для ликвидации ее “остатков” бросил в район Радомышля 7-ю танковую дивизию и дивизию “Адольф Гитлер”. Около 200 танков этих дивизий прорвались в тыл 60 армии.

Войска Черняховского захватывают плацдармы, минируют их и отходят – войска Манштейна переходят в контрнаступление и оказываются на минных полях.

Черняховский вновь бросил свои войска в наступление в направлении Шепетовки. К 1 января были возвращены все территории, захваченные немцами в ходе контрнаступления. Весь январь прошел в кровопролитных наступлениях и отражении немецких контрнаступлений. Перемолов силы Группы “Юг” в первой половине февраля, войска Черняховского перешли в решительное наступление и 11 февраля окончательно овладели Шепетовкой. Благодаря ударам Черняховского немецкое контрнаступление на Киев было окончательно разгромлено.

По приказу Ватутина он начинает готовить операцию по освобождению Тернополя. Гибель Ватутина. Жуков утверждает план Черняховского. Битва за Тернополь.

В Москве вновь звучат салюты в честь Черняховского. 5 марта ему присвоено звание генерал-полковника.

За форсирование Днепра и личный героизм Генералу Черняховскому было присвоено звание Героя Советского Союза.

За освобождение Киева он был награжден орденом Богдана Хмельницкого.

За оборонительные сражения западнее Киева Черняховский награжден орденом Кутузова I степени.

Фильм третий. Фронт победы

Первая серия. Реванш

Вызов к Сталину. «Мы внимательно наблюдаем за вашими действиями». Вот вы какой! Василевский и Рокоссовский докладывали мне о ваших операциях под Воронежем и на Украине... Политбюро решило предложить Вам пост командующего фронтом...»

Предложение возглавить 3-й Белорусский фронт (бывший Западный). Черняховский выдвигает условие: сместить с должности члена Военного совета фронта Мехлиса. Сталин соглашается.

Встречи в штабе фронта. Старые начальники. Миссия разведчика Карпова. Разработка планов летнего наступления.

3-й Белорусский фронт: после одного из проведенных Черняховским совещаний с командармами генерал-полковник М.Н. Чистяков, представлявший вместе с А.М.Василевским Ставку, сказал: "Свой первый экзамен Черняховский сдал успешно. Правда, к такому деликатному обращению на войне не привыкли".

Обсуждение плана кампании со Сталиным. Спор о двух главных ударах. «Вы умеете не только просить, но и аргументировать».

Приезд на дачу Сталина. Черняховский добивается согласия Верховного Главнокомандующего на удар в направлении Минска.

Жуков просит Сталина перенести наступление 1-го1- Белорусского фронта на 24 июня. Сталин предлагает согласовать это с другими командующими. Черняховский понимает, что это заставит его двое суток наступать в одиночку против всей мощи Группы Армий “Центр”, и это обостряет его азарт, стремление играть главную роль в событиях. Кроме того, он получает больше времени в опережающем движении к Минску. Он согласен. Теперь он один нанесет удар 22 июня той самой группе армий, которая пришла в Белоруссию 22 июня 1941 года: это значит, что именно он возьмет реванш за события трехлетней давности.

Фон Буш не понимает, что происходит. Ему кажется, что все это – лишь вспомогательная поддержка действий партизан. Когда понял – думает, что Черняховский главный удар наносит вдоль шоссе Орша – Минск, и сосредотачивает все силы на этом направлении, отказав в помощи 3-й армии на Витебском направлении. 24 июня Черняховский прорывает фронт у Витебска. Немцы удерживают шоссе на Минск: и 5 танковая армия, главный резерв, не может быть введена в бой.

По своей привычке, Черняховский решает обойти противника, бросает танки в атаку на Богушевском направлении через болота вдоль минской магистрали.

Его войска обтекают и Витебск, и Оршу. Сопротивление фашистов в узлах обороны теряет смысл – над каждой упорно сопротивляющейся частью нависает угроза окружения, перерезаются дороги, отступать остается только в болота, не зная их топографии.

В Москве гремят салюты в честь Черняховского.

26 июня освобожден Витебск, 27-го – Орша. 28-го Черняховскому присвоено звание генерала армии.

В Москве вновь гремят салюты в честь побед Черняховского.

Буш бросает в бой свою 5-ю танковую и 286-ю охранные дивизии. Черняховский даже не вступает с ними в бой: он уничтожает их в местах разгрузки и сосредоточения массированными ударами своей 1-й воздушной армии.

Гитлер одного за другим меняет командующих Группой Центр: ни один из них не может остановить «советского Бонапарта».

Захвачены переправы на Березине. Гитлер перебрасывает войска с Украины – семь дивизий – это более двадцати советских. Но они, не успевая сосредоточиться и вступить в бой, уничтожаются поодиночке механизированными группами. Повторяется сценарий 1941 года – только Красная Армия и вермахт поменялись местами. Десятки и сотни тысяч немецких солдат загнаны Черняховским в белорусские болота.

30 июня главные силы Черняховского были на Березине. Пал Борисов.

3 июля – на четверо суток ранее запланированного Ставкой, фланговыми ударами обойдя противника, прикрывавшего подходы к Минску, войска Черняховского ворвались в город.

В Москве вновь гремят салюты в его честь.

Восточнее Минска, лишенные связи и коммуникаций, в болотах, без поддержки и надежды оставались войска 4-й и 9-й армий вермахта, общей численностью свыше ста тысяч человек, окруженные в результате фланговых и обходных маневров Черняховским. Это они пройдут 17 июля по улице Горького в сопровождении поливальных машин...

Развивается наступление на Вильнюс. Перерезана железная дорога: подкрепления к войскам Моделя больше не поступают.

2 июля взята Вилейка.5 июля пало Молодечно. 7 июля взята Лида.

Генерал Мюллер, командующий 4-й армией, сдается в плен.

Гитлеровцы сосредотачивают войска на линии “Отсваль” у Вильнюса. Черняховский окружает ее маневренными ударами и взламывает.

9 июля войска Черняховского врываются в Вильнюс.

13 июля окруженная вильнюсская группировка сдается в плен.

14 июля захвачен плацдарм на левом берегу Немана.

Модель бросает в бой новые резервы, более десяти новых дивизий, включая танковую дивизию СС “Мертвая голова”.

18 июля Черняховским захвачен новый плацдарм.

Прикрытые авиаполком “Нормандия”, его войска «перепрыгнули» Неман.

Штурмом взят Каунас.

29 июля Черняховский становится дважды Героем Советского Союза.

Один за другим он сходу освобождает литовские города.

Армии Черняховского переходят Государственную границу СССР и вступают на территорию Восточной Пруссии.

Вторая серия. Покорение Королевской горы

15 октября 1944 г. Черняховский начал битву за Восточную Пруссию. Сопротивление немецких войск на сильно укрепленных рубежах. 19 октября он переносит направление удара и уже 20 октября прорывает вторую линию обороны. Долговременные укрепления на границе Восточной Пруссии прорваны, армии ворвались на глубину до 30 километров фронтом в 120 километров.

23 октября по радио оглашается Приказ Верховного Главнокомандующего, адресованный лично Черняховскому. В его честь вновь гремят салюты в Москве.

3 ноября награжден четвертым орденом Красного Знамени.

Немецкое командование снимает с Варшавско-Берлинского направления. На севере Восточной Пруссии сосредоточено 26 дивизий, из них 7 танковых – это больше, чем противостоит Жукову на Западном направлении. В Восточную Пруссию брошены последние резервы гитлеровской Германии: остановить Черняховского и нанести фланговый резерв по фронтам Жукова и Рокоссовского, когда они начнут наступление на Берлин, чтобы окружить и уничтожить их.

Черняховский вновь, не штурмуя, обходит подвижными соединениями узлы обороны, окружая их, отрезая от главных сил и уничтожая окруженные войска. Командование вермахта, как и полгода назад в Белоруссии, мечется, утратив управление войсками. 26 января Гитлер сместил Рейнгардта с поста командующего группой “Центр”, преобразовал ее в группу “Север” и во главе поставил фон Рендулича.

Это ничего не меняет. Его войска рассечены Черняховским на три группы: земландскую, кенигсбергскую, хейльсбергскую. Кенигсберг был отрезан от основных сил. Девять десятых территории Восточной Пруссии освобождены. Более пятидесяти тысяч человек сдаются в плен.

Приезд в Москву. Споры со Сталиным. Встреча с семьей.

Решением ставки проведена перегруппировка войск, соединения 1-го Прибалтийского фронта Баграмяна перешли в подчинение Черняховского. Ему же переданы некоторые части 2-го Белорусского фронта. Судьба Кенигсберга предрешена. Черняховский подготовил его взятие к 23 февраля – годовщине Красной Армии.

Черняховскому присвоено звание Маршала Советского Союза. На китель уже нашиты погоны. Указ подписан – и должен быть официально оглашен к 23 февраля 1945 года. Он знает, что 23 февраля возьмет Кенигсберг, и тогда Жуков, лишенный угрозы флангового удара сможет начать наступление на Берлин. Черняховскому нужно пять дней. Жукову после этого – не более трех недель: он возьмет Берлин к 18 марта, Дню Парижской Коммуны.

В ночь на 18 февраля радио вновь огласило Приказ Верховного, отмечавший успехи 3 Белорусского фронта.

17 февраля 1945 г. Москва вновь салютует Черняховскому. Этот салют был последним.

18 февраля Дважды Герой Советского Союза, генерал армии И.Д. Черняховский смертельно ранен разрывом снаряда в расположении своих войск под окруженным и блокированным им Кенигсбергом и в тот же день скончался.

Штурм Кенигсберга отложен на пять недель. Штурм Берлина – на тот же срок.

ИНТ. МОСКВА. КАБИНЕТ СТАЛИНА

ТИТР. МОСКВА. КАБИНЕТ СТАЛИНА.

АНТОНОВ входит с докладом.

СТАЛИН слушает и молчит.

АНТОНОВ

Товарищ Сталин… Вишневский не успел. Генерал Черняховский умер от смертельного ранения на операционном столе.

СТАЛИН молчит.

Встаёт из-за стола, подходит к окну и смотрит наружу. Постукивает трубкой. Кого мы назначим командовать фронтом? Вместо товарища Черняховского.

АНТОНОВ

В наибольшей степени в курсе его планов был Василевский.

СТАЛИН

Я тоже так думаю.

Свяжитесь с товарищем Василевским.

АНТОНОВ

Разрешите выполнять, товарищ Сталин?

СТАЛИН молчит, не отпуская Антонова

Товарищ Антонов… А понимаете ли Вы, что собственно сегодня произошло?

АНТОНОВ

Погиб Командующий Фронтом. Один из лучших.

СТАЛИН

Да. Это очевидно. Но если смотреть шире, что сегодня произошло?

АНТОНОВ

Ну… он был конечно самым перспективным командующим… Конечно, это трагедия. Год назад погиб Ватутин… Сейчас Черняховский… А война эта, не исключено, не последняя.

СТАЛИН

Это другой вопрос. Но сегодня погиб… не генерал Черняховский. Точнее, сегодня погиб не только генерал Черняховский.

АНТОНОВ вопросительно смотрит на Сталина

СТАЛИН

Подумайте… Сможем ли мы теперь взять Кенигсберг к двадцать третьему февраля? Когда Василевский будет в частях? Даже если через день… Через два… Продолжить такую операцию… после другого командующего… в этих условиях… Даже самый лучший командир – не сможет. Василевский – один из самых лучших. Но ему придётся многое перестраивать, входить в курс дела… разбираться в деталях…

АНТОНОВ

Товарищ Сталин… Возможно, понадобится какое-то время…

СТАЛИН

Понадобится не какое-то время. Понадобится месяц. Возможно, полтора. Это – реальность. А что это значит, товарищ Антонов?

АНТОНОВ молчит

СТАЛИН

Это значит, что мы не возьмём Берлин в марте – как планировали. Сколько по нашим подсчётам нужно было времени для того, чтобы взять Берлин после взятия Кенигсберга?

АНТОНОВ

Две недели, может быть, – месяц, товарищ Сталин.

СТАЛИН

Возьмём среднее – три недели. Если бы мы взяли Кенигсберг двадцать третьего, к середине марта мы взяли бы Берлин. Если мы возьмём Кенигсберг через месяц – полтора, ну, допустим, в начале апреля… Чтобы взять Берлин нам понадобится ещё три недели. Значит, мы возьмём его где-то к первому мая.

АНТОНОВ

А что это значит?

СТАЛИН

Вот это тот вопрос, который я задавал Вам в самом начале. Сегодня немцам удалось убить не только самого талантливого военачальника Красной Армии. Этим одним случайным снарядом они убили добрый миллион наших солдат. Вы подумайте об этом. Миллион. Мы никогда не отрицали роль личности в истории. Мы, конечно, возьмём Берлин. Но стоить нам это будет дороже. Намного дороже.

И СТАЛИН, и АНТОНОВ молчат.

СТАЛИН

Вызывайте Василевского. Позаботьтесь о семье. Подготовьте официальное обращение по поводу гибели Черняховского.

АНТОНОВ

Разрешите выполнять?

СТАЛИН молчит.

Товарищ Антонов… А Вы французского писателя Александра Дюма читали?

АНТОНОВ

А как же, товарищ Сталин.

СТАЛИН

Может быть, Вы помните, как погиб Д’Артаньян?

АНТОНОВ

Сходу не вспомню, товарищ Сталин

СТАЛИН

В конце последней книги он гибнет в сражении, получив маршальский жезл Франции, к чему стремился всю жизнь. Наш Черняховский повторил судьбу их Д’Артаньяна. Он стал маршалом и погиб, едва получив это звание.

АНТОНОВ

Да… Знаете, товарищ Сталин… А ведь все еще сложнее.

СТАЛИН смотрит вопросительно.

АНТОНОВ

Когда разбирали его вещи, там нашли не маршальский жезл… с ним были письма к жене и книга, которую он читал всю жизнь.

СТАЛИН

Что за книга?

АНТОНОВ

Кампанелла. «Город Солнца».

Плывущие титры и текст:

И.Д. Черняховский начал войну полковником, окончил войну на маршальской должности.

Четыре ордена Боевого Красного Знамени.

Орден Кутузова I степени.

Орден Богдана Хмельницкого I степени.

Два ордена Суворова I степени.

Дважды Герой Советского Союза.

Им освобождены города – из числа крупных и известных: Воронеж, Курск, Глухов, Конотоп, Нежин, Киев, Коростень, Тернополь, Витебск, Орша, Минск, Вильнюс, Каунас.

Погиб, штурмуя Кенигсберг.

Черняховский – это не один из многих наших талантливых генералов. Это одна из ключевых фигур Великой Отечественной войны.

Это человек, который взял три из шести захваченных фашистами столиц Союзных республик, в том числе столицы Украины и Белоруссии.

Это полководец, который разбил фельдмаршалов Манштейна, Буша, Моделя, Рейнгардта. Не проиграл ни одного сражения. Наступал даже тогда, когда остальные отступали. Стал Героем и дважды Героем раньше, чем Рокоссовский. Начав с полковника, почти догнал в военном продвижении Жукова.

Почему такой человек оказался забыт?

Кадры демонтажа памятника Черняховскому в Вильнюсе. Сменяющие их кадры вечерней зимней Москвы 1991 года и спускающийся флаг СССР с флагштока над Кремлем.

Эпилог. Мы вернемся

Утро. Темно. Только рассветает. Кончив писать, девушка смотрит на холодную зимнюю Москву начала 21 века. Еще немножко видна Луна. Уже немножко виден восход Солнца. Над Кремлем видны рубиновые звезды. Панорама. Выплывающий монумент с памятником Черняховскому в Воронеже.

Кадры с комментариями историков и политологов:

– Поему мы не помним Победителей?

– Почему мы часто не помним, что мы – Победители?

– Почему мы не даем нашим недоброжелателям объявлять нас виноватыми во всем, в чем угодно? В том, что была та война. В том, что мы плохо воевали. В том даже, что мы ее выиграли.

– Почему мы не напоминаем им, что мы спасли и мир, и их самих?

– Почему мы позволяем находиться среди нас тем, кто придумывает ложь и черные мифы о той Великой Войне?

– Почему мы не говорим прямо о том, что ложь есть ложь?

Ложь – то, что мы были сокрушительно разбиты в июне 1941 года. Правда – то, что мы достойно ответили ударом на удар – и стратегически выиграли войну уже в первый месяц ее ведения.

Ложь, что мы не умели воевать, – и правда – то, что мы умели наступать уже 23 июня 1941 года.

Ложь – то, что мы победили, «завалив врага трупами», – и правда – то, что мы умели побеждать одним маневром, заставляя противника отходить и сдаваться, даже не входя с ним в соприкосновение.

Ложь – то, что лейтенанты, ставшие на рубеже сороковых годов комдивами, – не могли командовать своими дивизиями.

Ложь – то, что не было подвига Зои Космодемьянской и тарана Гастелло.

Ложь – то, что не было подвига 28 героев-панфиловцев: просто их было не 28, а сорок два в том бою.

Ложь – то, что войну выиграли штрафбаты.

Ложь – то, что красноармейцы шли в атаку только под угрозой расстрела. Ложь это – и многое другое.

Но раз ложь почему-то появляется – значит, она кому-то нужна.

Если черные мифы создаются – значит, кто-то их заказывает и распространяет.

Кадры хроники: марши штурмовиков в 1930-е годы, сменяющие их марши эсэсовцев в Прибалтике и на Украине, марши активистов Болотной площади в Москве.

Слова диктора: «Просто тем, кто такие мифы заказывает и тем, кто марши начинает (кадры факельных шествий и Болотная площадь), нужно помнить о том, чем они заканчиваются (кадры шествия немецких военнопленных в июле 1944 года)».

Наплывает вид памятника Черняховскому. Слова диктора: «Памятник восстановлен. Он стоит в Воронеже. Там, где немецкое наступление остановила армия генерала Черняховского в 1942 году. И откуда в январе 1943 года он повел свои войска к Кенигсбергу. Пока он стоит там».

Девушка смотрит в окно на Москву, над которой светлеет небо. И теперь она стоит на Новодевичьем кладбище, у памятника И.Д.Черняховскому на его могиле. Она кладет цветы и что-то шепчет. Кажется: «Мы вернемся».

Бегут строки: «Черняховская культура – это культура Железного Века».

В прологе и эпилоге звучит песня С. Калугина «Последний воин мертвой земли»:

Удары сердца твердят мне, что я не убит.

Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.

Я открываю глаза – надо мною стоит

Великий Ужас, которому имени нет.

Они пришли как лавина, как черный поток.

Они нас просто смели и втоптали нас в грязь.

Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок.

Они разрушили все, они убили всех нас... Они пришли как лавина, как черный поток. Они нас просто смели и втоптали нас в грязь. Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок. Они разрушили все, они убили всех нас... И можно тихо сползти по горелой стерне. И у реки, срезав лодку, пытаться бежать. И быть единственным выжившим в этой войне Но я плюю им в лицо, я говорю себе: "Встать!"

Удары сердца твердят мне, что я не убит.

Сквозь обожженные веки я вижу рассвет

Я открываю глаза – надо мною стоит

Великий Ужас, которому имени нет.

Я вижу тень, вижу пепел и мертвый гранит.

Я вижу то, что здесь нечего больше беречь.

Но я опять поднимаю изрубленный щит

И вырываю из ножен бессмысленный меч.

Последний воин мертвой земли... Я знаю то, что со мной в этот день не умрет. Нет ни единой возможности их победить, Но им нет права на то, чтобы видеть восход, У них вообще нет права на то, чтобы жить. И я трублю в свой расколотый рог боевой, Я поднимаю в атаку погибшую рать. И я кричу им – «Вперед!», я кричу им – «За мной!» Раз не осталось живых, значит мертвые – «Встать»! Последний воин мертвой земли...