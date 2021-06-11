Тавровский Юрий Вадимиович,

председатель Экспертного совета

Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития,

профессор Российского университета дружбы народов,

вице-президент Евразийской академии телевидения и радиовещания,

действительный член Изборского клуба

Восточный фронт Второй мировой

Летом 1941-го немецкие войска рвались на Восток. Наши силы были перенапряжены. Линия фронта неумолимо приближалась к Москве. Трудно даже представить последствия возникновения еще одного фронта – в Сибири на Дальнем Востоке. Такое развитие событий было вполне реальным, и японское командование даже наметило дату нападения на Советский Союз – 29 августа 1941 года.

Согласованная с руководством Германии атака не состоялась ни 29 августа, ни весной 1942 года, ни до самого конца Второй мировой войны. Причин, как всегда, несколько. В Токио ожидали от германских армий гораздо более впечатляющих успехов на советском фронте, соизмеримых с блицкригом во Франции. Японские военные атташе доносили из Москвы как о продвижении вермахта на Восток, так и о его колоссальных потерях, о массовом героизме солдат и офицеров Красной Армии.

Кроме того, Императорская Ставка весьма высоко ценила боеспособность наших войск после стратегической «разведки боем», каковой являлись сражения на озере Хасан в 1938 и на реке Халхин-Гол в 1939 году. В 1941-м японская разведка давала информацию о мощной группировке, которая сохранялась на границе с Маньчжоу-го даже в разгар боев под Москвой.

Еще одна причина нерешительности Токио заключалась в затяжной войне, которую японские войска уже 10 лет вели в Китае. Эта война не была объявлена официально и называлась «китайский инцидент». После упорной борьбы разных группировок вокруг императора Хирохито был достигнут консенсус – не нападать на Советскую Россию «до завершения китайского инцидента».

Японо-китайская война – необъявленная и полузабытая

До сих пор у нас мало знают об участии Китая во Второй мировой войне. Мало кто задается вопросом, за какие заслуги Китай вошел в число пяти держав-победительниц, учредивших Организацию Объединенных Наций, и стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН?

С тыльной части величественного Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе установлен памятник союзникам по Второй мировой войне. Четыре воина – советский, американский, английский и французский стоят у подножия белого обелиска, увенчанного эмблемой Организации Объединенных Наций. Но ведь держав-победительниц, разгромивших германских фашистов, японских милитаристов и их союзников, было пять! Забыли про Китай! Эту странную «забывчивость» можно объяснить тем, что в десятилетия советско-китайской «холодной войны» из истории Второй мировой были вырваны не просто страницы, а целые главы. Комплекс на Поклонной открылся к 50-летию Победы в 1995 году, но проектировался и строился он еще на излете сначала идеологической, а затем и тотальной конфронтации двух соседних стран, которая началась еще в 60-е годы. Это неправильно, ведь взаимодействие и взаимная выручка воинов России и Китая в 30-е, 40-е, 50-е годы подчас влияли на направление исторических процессов не только двух наших стран, но и всего мира.

Взаимная помощь из поколения в поколение

Совместное противодействие японским милитаристам началось еще в 30-е годы. Историки до сих пор спорят, когда же началась Вторая мировая война. В Европе широкомасштабная война с участием Германии и Польши, а затем Англии, Франции и других стран началась 1 сентября 1939 года. Но в Азии к тому времени сражения с сотнями тысяч убитых и раненых продолжались уже почти два года.

7 июля 1937 года на окраине Бэйпина (Пекина) японские войска спровоцировали столкновение с частями столичного гарнизона и после этого развернули широкомасштабное наступление с захваченного еще в 1931 году обширного плацдарма на Северо-Востоке Китая, где было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, а также подконтрольных районов Северного Китая. Немало историков в Китае и некоторых других странах считают именно 7 июля 1937 года точкой отсчета Второй мировой. К концу того года японский флаг уже развевался над Тяньцзинем, Шанхаем, Нанкином, десятками других городов поменьше в самых многонаселенных и экономически развитых районах Центрального и Южного Китая. Реакции ведущих держав мира на агрессивные и варварские действия Японии (достаточно вспомнить хотя бы о «Нанкинской резне»), не последовало. Возможно, существовала надежда, что Токио вскоре нанесет удар по советскому Дальнему Востоку.

Только Советский Союз пришел на помощь Китаю, несмотря на серьезные проблемы в двусторонних отношениях в недалеком прошлом, включая убийства советских дипломатов, захват советской собственности, масштабные вооруженные столкновения на КВЖД в 1929 году. В самый тяжелый для обороняющейся страны период, 21 августа 1937 года, между Советским Союзом и Китайской Республикой был подписан Договор о ненападении сроком на пять лет. Тем самым была разорвана существовавшая de facto международная изоляция Китая. Его правительство получило крупные кредиты на общую сумму в 450 млн. долл. Уже осенью 1937-го через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли поставки оружия. Поначалу разобранные самолеты и танки везли на верблюдах и лошадях, затем наши саперы построили первые проходимые дороги. За первые 4 года «Войны сопротивления китайского народа японской агрессии» (официальное название китайско-японской войны) Китай получил от нас 1285 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14000 пулеметов, 110 тыс. винтовок, а также другое оружие и снаряжение.

Прямое участие советских военных специалистов и инструкторов в разработке планов и в боевых действиях против японцев началось весной 1938 года. Среди советников были будущие маршалы Чуйков, Жигарев, Рыбалко и Батицкий, генералы Черепанов, Благовещенский, Анисимов Полынин, Рытов, Супрун, Рычагов, Тхор, Хрюкин и др. С японскими пилотами сражались 2 тыс. советских летчиков-добровольцев, каждый 10-й из них погиб в боях. 14 советских пилотов были удостоены звания Героя Советского Союза. Для Москвы, уже вовлеченной в Гражданскую войну в Испании, это был еще один, равноценный фронт противостояния странам Антикоминтерновского пакта, который был подписан в ноябре 1936 года Германией и Японией.

Неоценимой помощью и фактическим участием СССР в войне на стороне Китая стали операции Красной Армии в 1938 году в районе озера Хасан на советско-маньчжурской границе и еще более крупномасштабные бои в 1939 году на границе Монголии с Маньчжоу-го в районе реки Халхин-Гол. В первом столкновении с обеих сторон участвовало примерно по 20 тысяч бойцов (погибло около 1000 советских и 650 японских солдат), во втором с советской стороны – около 60 тысяч (погибло 7632 человека), а с японской – около 75 тысяч (погибло 8632 человека). Советскими войсками командовал будущий четырежды Герой Советского Союза, русский народный герой, маршал Г.К. Жуков. Многие историки, в том числе американские и японские считают, что неудачи Квантунской армии в той «разведке боем» с Советским Союзом зародили первые сомнения у верховного командования в Токио о целесообразности нанесения главного стратегического удара на севере континента и подтолкнули его к разработке «южного марша». Затягивание нападения на СССР, которого Берлин особенно настойчиво добивался от Токио с началом реализации плана «Барбаросса», объяснялось еще одной причиной. Успехи Императорской армии на китайском фронте в 1937–1941 годах дались ей большой ценой.

Японцы в Китае – шаг вперед, два шага назад

К концу 1937 года японцы заняли Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин и десятки других городов в самых многонаселенных и экономически развитых районах Северного и Центрального Китая. Японское командование поначалу планировало взять весь Китай за три месяца. Да, Национальная армия Китая отступала. Однако китайцы иногда показывали чудеса стойкости. Ожесточенные бои развернулись 13 августа за Шанхай, в них участвовало около 280 тыс. японских солдат, а также крупные силы ВВС и ВМС. Китайский командующий Чан Кайши послал на защиту города лучшие дивизии, обученные и вооруженные Германией еще до создания Антикоминтерновского пакта. Оборона Шанхая продолжалась три месяца, потери агрессоров превысили 40 тыс. солдат и офицеров. Однако 12 ноября китайские войска оставили Шанхай, а месяцем позже – Нанкин, выполнявший тогда функции столицы Китайской Республики.

Неудачи продолжались и в 1938 году. Были потеряны крупные города Сюйчжоу и Кайфэн. 21 октября японский десант захватил важнейший порт Южного Китая Гуанчжоу (Кантон). Главным сражением года стала оборона крупного города Ухань на стратегически важной реке Янцзы, продолжавшаяся четыре с половиной месяца. 250 тыс. японцев противостоял миллион китайских солдат и офицеров, в боях с обеих сторон участвовали подразделения ВВС и ВМС. Именно в боях за Ухань впервые появились советские летчики-добровольцы, которые быстро лишили японцев подавляющего превосходства в воздухе. В составе смешанных советско-китайских боевых групп наши пилоты уничтожили в небе над Уханем 78 японских самолетов, потопили 23 крупных боевых судна, включая авианосец. Ухань держался более четырех месяцев, но 25 октября был взят.

Китайцам время от времени удавалось наносить и другие чувствительные удары: 25 сентября 1937 года дивизия коммунистической 8-й армии в районе заставы Пинсингуань на Великой китайской стене уничтожила свыше тысячи солдат отборной дивизии генерала Итагаки.

Захватив ценой немалых потерь густонаселенные и экономически развитые районы Северного, Центрального и Южного Китая, японцы столкнулись с проблемой установления эффективного контроля. К концу 1938 года, по данным китайских историков, «Япония использовала свыше 70% своих сил в контрпартизанских операциях на северо-востоке, севере, в центре и на юге Китая. В начале Тихоокеанской войны у Японии было 2,1 млн солдат, из них 1,4 млн находились на китайском театре и 400 тыс. воевали на просторах Тихоокеанского театра. Таким образом, одна китайская нация приняла на себя в три раза большее число общих врагов, чем 10 наций во главе с США».

Китай как «второй фронт» на Тихоокеанском театре военных действий

Тихоокеанский театр Второй мировой окончательно сформировался после атаки японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. К тому времени почти две трети японских Сухопутных войск были связаны на фронтах и в тылах Китая. Впрочем, и оставшейся трети хватило для блицкрига в странах южных морей. С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного английского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал Сингапур, «неприступная крепость» Великобритании, где в плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. В Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось около двух месяцев, с 11 января по 2 марта. Около четырех месяцев потребовалось для разгрома американских войск на Филиппинах, являвшихся тогда колонией США. После длившегося сутки сопротивления союз с Японией заключил Таиланд. 8 марта десант японцев захватил столицу британской Бирмы Рангун, а к маю они контролировали почти всю страну. Ни одна из колоний не смогла продержаться дольше, чем Шанхай, Ухань и некоторые другие китайские города.

«Переваривание» обширных районов Китая еще к концу 1941 года поистрепало соединения Императорской армии, а боевые действия в странах Южных морей и последовавшая оккупация британских, американских и голландских колоний заметно растянули коммуникации, потребовали новых войск для контроля захваченных территорий. Китай играл важную роль также в операциях, которые Вооруженные силы США и остатки британских войск развернули на Тихоокеанском театре. Объявив войну Германии вскоре после ее нападения на Советский Союз и Японии после атаки на американский Пёрл-Харбор (в течение пяти лет боевые действия китайцев и японцев велись без формального объявления войны), Китай официально стал участником Второй мировой войны. Весной 1942 года союзники сформировали Объединенное командование Китайской военной зоны, куда кроме самого Китая, входили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим стал Чан Кайши. Крупный китайский экспедиционный корпус выдвинулся из провинции Юньнань в западные и северные районы Бирмы на помощь окруженным там английским войскам.

Контролируемые правительственными войсками и вооруженными силами Компартии районы Китая имели стратегическое и тактическое значение для СССР, США и других союзников по антигитлеровской коалиции. Точно так же оккупированные японцами обширные районы Китая играли роль стратегического тыла Императорской армии, действовавшей в странах Южных морей. Ради сокращения территории свободного Китая японцы в 1941–1942 годах провели ряд карательных операций.

Общая численность населения опорных антияпонских баз Компартии сократилась в 1942 году вдвое по сравнению со 100 млн. человек в 1940 году. Нелегко пришлось и державшим основной фронт регулярным частям Гоминьдана. Их успешное противостояние в городе Чанша на юге Китая в конце 1941-го – начале 1942 года 100-тысячному войску противника сопровождалось неудачами на других участках фронта. Японцы весной 1944 года начали крупномасштабную «Операцию № 1». 500 тыс. солдат нанесли серию сильных ударов по китайским позициям. Были оккупированы обширные территории вокруг крупных городов Чжэнчжоу в Центральном Китае, Гуйлинь на юге и Чанша в южной провинции Хунань. Красивейший 700-тысячный город Гуйлинь был сожжен дотла.

Советский Союз – второй фронт для Китая

Ко времени капитуляции Германии в мае 1945 года стратегическая ситуация правительственных вооруженных сил и войск Компартии складывалась явно не в их пользу. Японская армия контролировала широкую зону вдоль всего морского побережья, где была сосредоточена львиная доля китайского населения и промышленности. Правительство Китайской Республики находилось в городе Чунцин в труднодоступной горной провинции Сычуань. Китайские дивизии, а также регулярные и партизанские формирования Компартии вели тяжелые бои в Северном, Центральном и Южном Китае. Для всех них мало что меняла капитуляция Германии и даже успехи американских войск на тихоокеанских островах, штурм Окинавы и перспектива высадки на Японских островах. Дело в том, что существовала еще одна, «запасная Япония».

Японцы создали на территории Китая, в Маньчжурии, мощную промышленную и аграрную базы, способные обеспечивать войска даже в случае утраты связи с метрополией. Марионеточное государство Маньчжоу-го было, по существу, «второй Японией», с обширными сельскохозяйственными угодьями и черноземами, богатыми минеральными сырьевыми ресурсами, развитой промышленностью и транспортом. Командование Квантунской армии разработало долгосрочный план экономического развития Маньчжоу-Го, на основе которого в 1937 году был принят первый пятилетний план, а в 1941-м – второй. По существу, была создана «промышленная колония». Обеспечивался высокий уровень капиталовложений из японской казны, из метрополии ввозилось новейшее промышленное и транспортное оборудование. Приоритетом стала тяжелая промышленность, быстро развивалась черная и цветная металлургия, расширялся выпуск оборудования и станков, автомобилей и локомотивов, танков и самолетов.

Безрадостная для Китая ситуация в корне изменилась после вступления Советского Союза в войну против Японии 8 августа 1945 года. Стремительное продвижение Красной армии в Северо-Восточном Китае обрекло на поражение Квантунскую армию, лишило надежды на выживание не только ее командование, но и ставку Императорской армии в Токио. 15 августа император Хирохито объявил о безоговорочной капитуляции, а 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в присутствии представителей стран антигитлеровской коалиции, включая Китай, были подписаны соответствующие документы.

Существуют разные оценки стратегического вклада Китая в победу союзников. Но бесспорным фактом является то, что, несмотря на невыносимые тяготы противостояния более сильному противнику, он не капитулировал по примеру Франции. Он восемь лет сопротивлялся Японии (если считать даже с 1937-го, хотя на деле жертвой агрессии Китай стал еще в 1931-м). Все эти годы Китай сковывал сотни тысяч японских солдат, которые могли бы напасть на советский Дальний Восток, вдобавок к Малайе, Бирме, Таиланду, Индонезии и Филиппинам захватить еще Австралию, Индию, дойти до Ирана и арабских земель. Для Советского Союза траншеи китайско-японской войны были реально действовавшим вторым фронтом, открытия которого на Западе Москва так долго добивалась от американцев и англичан.

С 1931 по 1945 год потери Китая составили, по оценкам западных историков, 4 млн. солдат и офицеров, 16 млн. мирных жителей. Обнародованная несколько лет назад официальная китайская оценка военных и гражданских жертв такова – более 35 млн.

Вспоминая своих героев, пожертвовавших жизнями за честь и независимость Родины, мы отдаем долг благодарности союзникам как на западном, так на восточном фронтах Второй мировой войны.